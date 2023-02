Alcalde Almeida ofrecerá al alcalde de Tel Aviv el hermanamiento con Madrid

El Confidencial, España

Un día después de que Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, anunciara la suspensión temporal de las relaciones institucionales con Israel, incluido el hermanamiento de Barcelona con Tel Aviv, el alcalde de Madrid ofrecerá a su colega de Tel Aviv el hermanamiento con la capital española. Crédito foto: EFE/Javier Lizón

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, enviará una carta este jueves a su homólogo en Tel Aviv, Ron Juldaí, en la que le ofrecerá el hermanamiento de la ciudad israelí con la capital de España, mientras que ha rechazado el “tufo antisemita” de la decisión de Barcelona de suspender las relaciones institucionales con Israel. Así lo ha anunciado el regidor en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital, un día después de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunciara la suspensión temporal de las relaciones institucionales con el Estado de Israel, incluido el hermanamiento con la capital israelí para denunciar que está violando derechos humanos y el derecho internacional.

“El culpable para la izquierda es el mismo siempre, es Israel”, ha señalado Martínez-Almeida, para quien la decisión de Colau conduce a “actitudes y conductas antisemitas que en nada benefician no solo al Estado de Israel sino a la convivencia de una sociedad plural y diversa”. El regidor ha afirmado que desconoce el motivo por el que ambas capitales no estaban hermanadas y ha dicho que es una “estupenda ocasión” para mostrar a Tel Aviv y a todo el Estado de Israel que Madrid “sí tiene claro cuál es el lado correcto y sí tiene claro que tenemos que reforzar nuestras relaciones con una democracia y un Estado de derecho como Israel”. “No vamos a dar pábulo, a alentar ni a permitir comportamientos como este, que tienen un claro tufo antisemita y no tiene cabida”, ha reiterado.