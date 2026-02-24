Ahavat Gorn regresa a casa con una victoria por knocaut: «Los soldados de las FDI en Gaza vieron la pelea, me conmovió hasta las lágrimas»

Menos de 48 horas después de su victoria por knocaut en Lituania, Ahavat Gordon afirma que los mensajes antisemitas solo reforzaron su determinación, declarando que demostró que un israelí con kipá puede luchar con orgullo en el escenario mundial mientras los soldados de las FDI en Gaza observaban.

El luchador israelí ofreció una conferencia de prensa especial en medio de un entusiasmo generalizado por su último logro.

“Todo viene de Dios”, dijo Gordon. “Sobre todo porque la pelea era contra un oponente turco antisemita, toda esta semana fue una locura. Este es el momento que he esperado toda mi vida. Si hubiera dejado que todo lo que estaba pasando se me subiera a la cabeza, me habría desequilibrado y habría parado esta pelea”.

Al preguntarle sobre el rival turco al que derrotó, Gordon dijo: «Siempre intento evitar que la política influya en el deporte. En cuanto la introdujo, no hubo vuelta atrás. Me alegra haberle demostrado al mundo entero que el pueblo de Israel es fuerte. Es increíble y un privilegio. Di fuerza y ​​demostré que un judío israelí puede subir al ring con kipá y tzitzit sin ocultar su identidad».

«¿Recibí comentarios antisemitas sobre esta pelea? Sí, absolutamente», añadió. «No solo yo, sino también mi familia. También me enteré de incidentes entre la multitud. Estamos haciendo lo que debemos hacer y lo correcto».

Gordon dijo que los mensajes más conmovedores que recibió fueron de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). «Soldados que vieron el combate en Gaza, me conmovió hasta las lágrimas», dijo.