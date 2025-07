Adiós a Lalo Schifrin, uno de los grandes músicos judíos del siglo XX

Nacido en Buenos Aires en el seno de una familia de músicos, Schifrin compuso bandas de sonido para filmes clásicos, pero se hizo conocido en todo el mundo por el tema de una serie televisiva, Falleció días atrás en Los Ángeles (EEUU)

Conocido en todo el mundo por haber compuesto el célebre tema de la serie Misión: Imposible, pero autor también de delicadas piezas de jazz y protagonista de una clásica historia de inmigrantes judíos en Argentina, el músico Lalo Schifrin falleció en Los Angeles, a los 93 años.

Nacido Boris Claudio Schifrin en Buenos Aires en 1932, el músico partió el jueves de esta semana en la ciudad que lo adoptó y le sirvió durante décadas como plataforma para componer bandas de sonido para muchos filmes clásicos, incluyendo la serie de películas de Dirty Harry.

Al dar la noticia, la revista estadounidense Variety dijo que el argentino fue «uno de los primeros en aplicar una amplia gama de ideas musicales a las bandas sonoras de cine y televisión, desde el jazz y el rock hasta técnicas más modernas y complejas de composición orquestal».

La publicación destacó que «su época dorada fueron las décadas de 1960 y 1970, cuando produjo varias bandas sonoras para cine y televisión que hoy se consideran clásicos».

Un gran premio, de la mano de Clint Eastwood

En noviembre del 2018, recordó Variety, Schifrin se convirtió en el tercer compositor en la historia de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en recibir un Oscar honorífico.

El encargado de entregarle el premio fue Clint Eastwood, para quien Schifrin compuso ocho partituras. El galardón se le concedió «en reconocimiento a su estilo musical único, su integridad compositiva y sus influyentes contribuciones al arte de la música cinematográfica».

Antes de recibir el Oscar honorario, Lalo Schifrin había sido nominado seis veces a la estatuilla, por las bandas de sonido para las películas Cool Hand Luke (1967), The Fox (1968), Voyage of the Damned (1976), The Amityville Horror (1979) y The Sting II (1983).

También había estado en carrera en los Oscar de 1980, pero por una canción, que compuso para el filme The Competition (1980).

Un poco injustamente, esas columnas sonoras quedan en general de lado cuando se habla de Schifrin, recordado puntualmente por la melodía inoxidable de la serie Mission: Impossible (Misión: Imposible), el programa de acción que emitió la cadena CBS entre 1966 y 1973.

Al ritmo del código Morse

Cuenta la leyenda que Lalo se inspiró en las secuencias que en el código Morse corresponden a la letras M y a la letra I (de Mission: Impossible: dos guiones y dos puntos) para componer la canción, que tuvo un gran impacto en su momento y también décadas después, cuando la marca se relanzó de la mano de Tom Cruise.

La composición ganó el premio al Mejor Tema Instrumental en los Grammy de 1968 y Schifrin se llevó también el Grammy a la Mejor Banda Sonora Original Escrita para una Película o un Programa de Televisión.

Y, en el 2017, la grabación de 1967 del tema que Lalo registró para el sello Dot Records fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy.

Mucho antes de esa gran popularidad, Lalo fue simplemente el hijo de Luis Schifrin, violinista de la orquesta del célebre Teatro Colón, de Buenos Aires, durante tres décadas.

Con apenas seis años, Lalo Schifrin comenzó a estudiar piano con Enrique Barenboim, padre del pianista y director Daniel Barenboim, otro enorme músico judío (y argentino) de las últimas décadas.

Luego, antes del estrellato en Hollywood, desarrolló una carrera de lujo, que arrancó cuando, a sus 20 años, obtuvo una beca para el Conservatorio de París, adonde marchó para estudiar y, en las noches, tocar en los clubes de jazz de la capital francesa.

En 1955 actuó con Astor Piazzolla en el Festival Internacional de Jazz de París y en 1958 escribió Gillespiana, una obra de jazz para la big band de Dizzy Gillespie. Ese mismo año, se unió a la orquesta latina de Xavier Cugat como arreglista.

Finalmente, en 1960 se mudó a Nueva York para tocar el piano en el quinteto de Gillespie, el primer paso de su conquista de Estados Unidos y del mundo global del espectáculo.