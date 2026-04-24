Adhesión al 111º aniversario del Genocidio Armenio

En el 111º aniversario del genocidio contra el pueblo armenio, el Comité Central Israelita del Uruguay adhiere a las conmemoraciones de la colectividad armenia en el país. En la foto, Plaza Armenia (Crédito: Municipio CH)

Comprometidos en la salvaguardia de los derechos humanos y embanderados en la lucha contra todo tipo de discriminación, tenemos siempre presente la memoria del millón y medio de armenios asesinados durante la Primera Guerra Mundial.

Recordar este tipo de tragedias no es solo un acto conmemorativo, sino una responsabilidad colectiva. La evocación del genocidio del pueblo armenio se inscribe en una mirada más amplia sobre los crímenes de lesa humanidad, entre los que también se encuentra la Shoá, como advertencias históricas sobre los riesgos del odio y la intolerancia.

La memoria cumple un rol central en la construcción de sociedades más justas, capaces de reconocer el pasado y aprender de él. Frente a fenómenos actuales como el negacionismo o la banalización de la violencia, estos aniversarios adquieren una relevancia renovada.