Acto recordatorio de la Noche de los Cristales Rotos

En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, la comunidad judía en Alemania fue atacada por una ola de violencia organizada por el régimen nazi. Sinagogas incendiadas, comercios destruidos, hogares profanados y miles de personas detenidas marcaron el comienzo de una persecución sistemática que culminaría en la Shoá. Este trágico hecho fue conocido como la “Noche de los Cristales Rotos”.

Ochenta y siete años después, seguimos recordando. Porque la memoria no solo honra a las víctimas, sino que nos convoca a defender, cada día, los valores de respeto, libertad y convivencia.

Te invitamos a acompañarnos este lunes 10 de noviembre a las 20:00 horas en la NCI. La oratoria central del acto estará a cargo de Ruperto Long.

Inscripción previa obligatoria a través del siguiente link para poder concurrir: https://forms.gle/14SkP1pp1pC7sbun8