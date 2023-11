Acto por el 65º aniversario de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay

La Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay, la primera del continente, celebrará este jueves 16 de noviembre, el 65º aniversario de su fundación, con un acto que se realizará en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo a las 19 hs.

Después de la tragedia del holocausto judío, tres uruguayos decidieron dejar de lado sus diferencias y comenzar a dialogar. Eran el Gran Rabino Fritz Winter, el sacerdote Justo Asiaín y el pastor Emilio Castro, y en aquél 1954 sentaron las bases de lo que en noviembre de 1958 se constituyó como la Confraternidad Judeocristiana del Uruguay.

La Confraternidad Judeo-Cristiana es un espacio de acercamiento, de diálogo, de búsqueda en común entre religiones cristianas y no cristianas. Tiene como objetivos afianzar las relaciones entre judíos y cristianos, reconocer como personas a los creyentes de otras religiones, realizar estudios, seminarios y conferencias para la integración y el enriquecimiento de las distintas creencias. En 1987 se integró como miembro al International Council of Christians and Jews (ICCJ). En la copresidencia se desempeñan representantes de cada comunidad -un judío, un católico y un protestante- que duran dos años en sus cargos y rotan cada ocho meses en la presidencia.