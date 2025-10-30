Acto en recuerdo de Itzjak Rabin

El próximo martes 4 de noviembre se cumplen 30 años del asesinato de Itzjak Rabin (z”L), faro absoluto en la búsqueda de la paz y fiel creyente del diálogo. Habonim Dror invita al acto recordatorio, a las 19.00 hs. en la NCI. Solo desde la memoria podremos construir paz.

Habiendo realizado grandes esfuerzos para resolver el conflicto árabe israelí, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1994, por su papel en la firma de los Acuerdos de Oslo.

En su último discurso declaró: “Fui hombre de armas durante 27 años. Mientras no había oportunidades para la paz y se desarrollaban múltiples guerras. Hoy, estoy convencido de la gran oportunidad que tenemos de realizar la paz. La paz lleva intrínseca dolores y dificultades para poder alcanzarla, pero no hay camino sin dolor”… “Yo siempre creí que la mayor parte del pueblo quería la paz y estaba listo a arriesgarse por ella”. Al terminar su discurso, cuando bajaba de la tarima, fue abordado por el homicida que lo asesinó.

Hoy, luego de tantos años pero a la vez tan pocos, la juventud judía toma la responsabilidad de perpetuar su memoria, por lo que significó en vida, y el impacto de su asesinato, para que el transcurso del tiempo no borre la huella de su legado.

Inscripción previa obligatoria:

https://forms.gle/wveJP5qJohU7pdet8