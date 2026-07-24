Acto de conmemoración del 534º aniversario de la expulsión de los judíos de España

El próximo martes 28 de julio, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay organiza el acto conmemorativo de los 534 años de la expulsión de los judíos de España, con una conferencia central a cargo del Lic. Ricardo Barboza. Será a las 19.30 hs. en Maimónides.

La expulsión de los judíos de España fue un acontecimiento que marcó profundamente la historia del pueblo sefaradí y dio origen a una diáspora que preservó, a lo largo de los siglos, su identidad, su tradición y su legado espiritual.

En vísperas de un nuevo aniversario de aquel hecho histórico, nos reuniremos para recordar a quienes debieron abandonar la tierra que habían habitado durante generaciones y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la vigencia de esa historia frente a los desafíos que el pueblo judío enfrenta en la actualidad.

La conferencia central estará a cargo del Lic. Ricardo Barboza, quien abordará el contexto histórico de la expulsión de 1492, el resurgimiento de discursos de exclusión y deslegitimación hacia el pueblo judío y la realidad geopolítica actual de Medio Oriente.

El acto tendrá lugar el día martes 28 de julio de 2026, a las 19:30 horas, en el Centro

Maimónides.