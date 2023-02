Activista sudafricano abandona el movimiento BDS tras viajar a Israel

Enlace Judío México

Klaas Mokgomole, entonces un estudiante universitario sudafricano y líder juvenil del movimiento anti-Israel, Boicot, Desinversión, Sanción (BDS), viajó a Israel en julio de 2015. Un viaje que transformó a un virulento activista contra Israel a un apasionado pacificador y constructor de puentes entre Israel y el resto del mundo.

El estudiante universitario sudafricano Klaas Mokgomole no pudo encontrar un baño solo para negros en el Aeropuerto Internacional Ben-Gurion.

Desesperado por encontrar un baño después de un vuelo de casi nueve horas desde Johannesburgo, el estudiante universitario sudafricano Klaas Mokgomole tomó su equipaje de mano y se apresuró a bajar del avión.

Buscando urgentemente a un agente de puerta en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv y rezando para que el hombre entendiera inglés, Mokgomole preguntó con sinceridad: “¿Me puede mostrar el baño solo para negros?”

Los ojos del agente se abrieron con incredulidad. Le dijo a Mokgomole en términos claros que nunca había oído hablar de tal cosa y le indicó un baño cercano.

Fue entonces que Mokgomole quedó confundido.

Mokgomole, entonces un estudiante universitario sudafricano y líder juvenil abierto del movimiento anti-Israel, Boicot, Desinversión, Sanciones (BDS), se quedó estupefacto en el concurrido baño del aeropuerto mientras judíos y árabes entraban y salían. Habrían sido ajenos a la transformación que estaba ocurriendo cuando lo rodearon ese día en julio de 2015.

Al recordar ese momento fundamental, Mokgomole explicó al Servicio de Prensa Tazpit durante una visita reciente a Jerusalén: “Me enseñaron muy enfáticamente que el racismo en Israel es tan profundo que los judíos ni siquiera comparten sus baños con negros o árabes”.

“Ver dentro de los primeros momentos después de aterrizar en Israel que este claramente no es el caso marcó un punto de inflexión para mí”, dijo a TPS.

Su curiosidad se encendió, Mokgomole comenzó lo que se convertiría en un viaje de transformación de virulento activista contra Israel a apasionado pacificador y constructor de puentes entre Israel y el resto del mundo.

‘No sabíamos la diferencia’

Como estudiante en la Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo, donde fue un jugador estrella en los equipos de voleibol y netball de la escuela, la voluntad de Klaas Mokgomole de hablar contra la injusticia o en nombre de las personas que sentía que estaban siendo marginadas lo convirtió en un joven líder en ascenso dentro del Congreso Nacional Africano (ANC), el movimiento de liberación negra que finalmente se convirtió en el partido gobernante del país.

Fue mientras defendía los derechos de los menos afortunados que él, cuando Mokgomole se encontró por primera vez tomando partido en el conflicto israelí-palestino, específicamente como parte del movimiento BDS antiisraelí que estaba arrasando en los campus universitarios de Sudáfrica en ese momento.

“La organización Boicot, Desinversión y Sanciones vino a nosotros e hizo una presentación completa con PowerPoint y videos que mostraban bebés muriendo para explicar por qué Israel era un estado de apartheid. Y como sudafricano, siendo negro, me conmovió”, dijo Mokgomole a TPS.

Él y sus compañeros miembros del gobierno estudiantil aprobaron de inmediato una resolución que prohíbe cualquier cosa relacionada con Israel en su campus, incluida la Unión de Estudiantes Judíos, académicos israelíes, equipos deportivos y artistas.

“Realmente creíamos en esos muchachos que nos empujaban al BDS”, dijo Mokgomole, explicando por qué él y tantos estudiantes aceptaron lo que ahora describe como “verdades a medias e incluso mentiras absolutas” sobre Israel.

“Sentíamos que eran son nuestros amigos y podíamos confiar en ellos. Nos dijeron que a los árabes no se les permite ingresar a las universidades israelíes, no se les permite compartir autobuses, playas u hospitales con judíos, esencialmente que los judíos establecieron una réplica del sistema de apartheid que causó tanto sufrimiento aquí en Sudáfrica. No autentificamos la información, simplemente sentimos que debe ser cierta y teníamos que luchar contra ella”, explicó.

“No solo estaban predicando el antisionismo, estaban predicando el antisemitismo y realmente no sabíamos la diferencia”.

Mokgomole dijo que el flujo constante de mentiras que recibió lo llevó a arremeter contra cualquiera o cualquier cosa que conectara al judaísmo e Israel. Esto incluyó colocar una cabeza de cerdo cortada dentro de la sección kosher de un supermercado local, asaltar el escenario de un recital de un pianista israelí en el campus que arruinó la actuación y casi hizo que Mokgomole fuera expulsado.

Mokgomole le dijo a TPS que mientras su destino en la universidad estaba en juego, comenzó a hacerse preguntas sobre BDS que tuvo problemas para responder. Eso lo llevó a visitar Israel, a presenciar de primera mano las políticas racistas de Israel y justificar la batalla que estaba librando en casa.

El punto de inflexión llegó tan pronto como Mokgomole se bajó del avión y encontró el baño.

Conversaciones sinceras superan barreras

Con sus creencias profundamente arraigadas sobre Israel hechas trizas, Mokgomole regresó a Sudáfrica ansioso por compartir sus experiencias. Sin miedo a hablar sobre cualquier cosa, se acercó a las personas más cercanas a él dentro del BDS y les contó las impactantes noticias sobre su reciente viaje y desmintió directamente las mentiras con las que todos habían sido alimentados.

Pero esas conversaciones no fueron bien recibidas, recordó Mokgomole.

“Era tan inusual que alguien quisiera ir a Israel porque es un tabú. Ante sus ojos había cometido un pecado y ya no querían asociarse conmigo”, explicó a TPS. El líder emergente dentro del movimiento BDS fue etiquetado como vendido y espía, incluso poniendo su vida en peligro.

“Esto fue antes de que tuviéramos el término cancel-culture, pero eso es exactamente lo que intentaron hacerme. Mis amigos me abandonaron y algunos de los más cercanos me advirtieron que buscara un ‘collar’”, dijo Mokgomole. El “collar” era un método para ejecutar a los negros sospechosos de colaborar con el régimen del apartheid. Le colocaron una llanta rociada con gasolina alrededor de la víctima y le prendieron fuego.

Pero Mokgomole dijo que ninguna amenaza de muerte o intimidación de sus antiguos colegas del BDS podría persuadirlo. Gradualmente, usó su encanto y persuasión para socavar las defensas de sus amigos.

Repetidamente dijo a la gente que no creyera en su palabra, y comenzó a animar a sus amigos a visitar Israel y ver el país por sí mismos, incluso ofreciéndose a acompañarlos.

“Empezaron a prestarme atención. Muchos de mis amigos comenzaron a viajar a Israel para ver de qué estaba hablando”. Mokgomole dijo, y agregó que el impacto fue inmediato y drástico. “Un tipo que solía profesar públicamente su amor por Hitler hizo el viaje y cuando regresó, se acercó al comité judío del campus y se disculpó con ellos”.

Mokgomole ahora encabeza una nueva organización llamada Africanos por la Paz, un colectivo de estudiantes, académicos y activistas, con el ambicioso objetivo de curar los estragos del conflicto global abriendo un diálogo honesto. La organización ha estado llevando a estudiantes universitarios sudafricanos al Centro del Holocausto en Johannesburgo, para que los estudiantes bombardeados con mensajes de odio del BDS puedan aprender que las atrocidades que sufrieron los judíos fueron provocadas por un discurso de odio similar.

Activista de corazón, Mokgomole, se sintió energizado por la eficacia con la que se podían superar las barreras aparentemente insuperables entre las personas mediante conversaciones sinceras y manteniendo una mente abierta.

Mokgomole sigue siendo muy consciente de lo vulnerables que pueden ser los estudiantes universitarios a los grupos de BDS que se dirigen a individuos jóvenes e idealistas. Hace cuatro años, Mokgomole y su equipo de Africanos por la Paz comenzaron visitas anuales para dar conferencias en universidades de EE. UU., incluidas Stanford, la Universidad de California-Berkeley y la Universidad de Nueva York. Africanos por la Paz también lleva su mensaje a los campus británicos.

Mokgomole ahora aparece regularmente en la televisión nacional sudafricana difundiendo su mensaje y se ha ganado la atención de varias organizaciones con sede en Israel, incluido el Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén, que trajo a Mokgomole de regreso a Israel este mes para una semana de videocasts y talleres.

Dan Diker, quien está ayudando a supervisar la “Iniciativa África, América Negra, Israel” de la JCPA que combate la propia campaña de propaganda del apartheid de la Autoridad Palestina, dijo a TPS que Mokgomole es la persona ideal para educar al mundo sobre la deshonestidad del libelo del apartheid de Israel.

Diker dijo: “Klaas entiende que la narrativa del apartheid de la OLP ha intentado robarle a él y a millones de otros sudafricanos la legitimidad de su propia experiencia del verdadero apartheid tratando de recrear falsamente el apartheid en Israel y vet a través de esa mentira”.