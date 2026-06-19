Aberrante: esvásticas y discursos de odio en anuarios escolares de la ONU

La Escuela Internacional de la ONU (UNIS) en Nueva York abrió una investigación tras la impresión de anuarios escolares con dibujos de esvásticas y mensajes de odio. Padres judíos denunciaron que el caso plantea nuevas preguntas sobre cómo la prestigiosa institución maneja el antisemitismo en el campus.

Los padres afirmaron que en los anuarios se imprimieron esvásticas y mensajes homófobos. Describieron el incidente como el último de una serie de sucesos que, en su opinión, evidencian un problema más profundo en el colegio.

La presidenta de UNIS, Lupe Todd-Medina, declaró a Ynet: “Nos indigna el lenguaje de odio encontrado en los anuarios de primaria y condenamos enérgicamente el daño basado en la identidad. Al enterarnos del incidente, la dirección del colegio confiscó de inmediato los anuarios restantes e inició una investigación exhaustiva. El lenguaje de odio viola nuestra misión fundamental, y nos comprometemos a abordar este asunto con la máxima seriedad, al tiempo que reforzamos nuestras expectativas de respeto, responsabilidad e inclusión”.

Los padres manifestaron su indignación y desconfianza tras la declaración de Todd-Medina.

Diplomáticos israelíes cuyos hijos asisten a UNIS aseveraron que esperan que una escuela que lleva el nombre de la ONU y se presenta como una institución comprometida con la tolerancia, la igualdad y el respeto mutuo actúe con total transparencia, en lugar de recurrir a un lenguaje general sobre el “daño basado en la identidad”.

Cuando hay símbolos nazis o mensajes antisemitas involucrados, la administración debería decirlo explícitamente, explicar cómo ocurrió el incidente y detallar las medidas que se tomaron contra los responsables, expresaron.

“Ya nada nos sorprende. Pero la sensación es que ya no es posible presentar cada incidente de este tipo como un fallo aislado, sino como un problema profundo que requiere un análisis exhaustivo”, dijo uno de los padres.

El caso actual se produce varios meses después de un incidente anterior en la escuela, en el que, según se informó, se encontró una esvástica en el vestuario de los chicos. Ese incidente también generó preocupación entre las familias judías e israelíes de la comunidad escolar, que incluye a hijos de diplomáticos, empleados de la ONU y familias de clase alta de Nueva York.

La última controversia surge además en el contexto de una demanda interpuesta a principios de este año por Nadine Sabbagh, una profesora judía de francés que impartió clases en UNIS durante 30 años.

En la demanda, Sabbagh alegó que la escuela se había convertido en un entorno hostil para judíos e israelíes, y que la administración ignoró las quejas sobre antisemitismo y acoso por parte de un colega.

La denuncia alegaba que un profesor musulmán de francés hizo declaraciones en las que afirmaba que “los judíos solo están motivados por el dinero” y que “los judíos controlan la escuela y todo Nueva York”.

Además, también incluía las afirmaciones de una profesora israelí de la escuela, quien declaró que se le exigió que “respondiera” en nombre del Estado de Israel después de que un colega le mostrara imágenes de soldados de las FDI disparando a niños, las cuales, según ella, parecían haber sido generadas por inteligencia artificial.

Asimismo, se alegó que los materiales expuestos en los “muros de la paz” de la escuela incluían códigos QR que dirigían a sitios web de organizaciones afines a Hamás, y que los alumnos implicados no fueron sancionados.

UNIS ha rechazado las acusaciones de la demanda, afirmando que se opone firmemente a las “acusaciones infundadas” y que el asunto se abordará a través del proceso legal