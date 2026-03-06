A diez años del asesinato de David Fremd (Z’L): memoria y responsabilidad

El 8 de marzo de 2016, la ciudad de Paysandú, en Uruguay, fue escenario de un crimen que sacudió al país y a su pequeña comunidad judía. Ese día fue asesinado David Fremd (Z’L), comerciante sanducero y referente de la colectividad local, en un ataque motivado por odio antisemita.

Con el paso de los años, el recuerdo de aquel hecho sigue interpelando a la sociedad uruguaya: no sólo por la brutalidad del crimen, sino por lo que reveló sobre la persistencia del antisemitismo, incluso en países que se perciben a sí mismos como tolerantes y abiertos.

Durante décadas, Uruguay cultivó una imagen de convivencia pacífica entre comunidades. El asesinato de Fremd quebró parcialmente esa idea.

El agresor actuó motivado por una ideología conspirativa y antisemita que circula desde hace siglos y que, con el auge de internet y las redes sociales, ha encontrado nuevas vías de difusión. En ese sentido, el crimen no fue un hecho aislado en términos culturales: fue la expresión extrema de discursos de odio que existen y se viralizan.

Recordar a David Fremd únicamente como víctima sería incompleto. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre profundamente comprometido con su comunidad y con la vida judía en Paysandú.

Su asesinato no sólo privó a su familia de un ser querido; también dejó una marca en la vida colectiva de la ciudad. Para muchos sanduceros, su figura quedó asociada a la necesidad de defender valores básicos de convivencia y respeto.

El asesinato de Fremd recordó que las palabras pueden tener consecuencias. Las ideas de odio, cuando se normalizan, se traducen en violencia.

A una década del asesinato de David Fremd, su memoria sigue siendo un recordatorio claro: la convivencia y la tolerancia no son logros permanentes, sino valores que deben defenderse todos los días. Recordarlo es, en definitiva, reafirmar el compromiso de que el odio no tenga lugar en la sociedad uruguaya.