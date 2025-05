A 600 días del 7/10, las consecuencias de las que nadie habla

Según una encuesta entre habitantes de las 11 comunidades más afectadas, un tercio de los residentes en zonas fronterizas no trabajan, el 70% siente una gran ansiedad económica, sólo el 45% trabaja a tiempo completo en tanto que un porcentaje similar declara que no volverá a sus antiguos hogares. Crédito foto: Gadi Kabalo

Han pasado unos 600 días desde la masacre del 7 de octubre, se han publicado duros datos sobre la situación personal, económica y laboral de los residentes de las comunidades cercanas a la Franja de Gaza que se vieron más afectadas por el ataque de Hamás. Alrededor del 30% de los residentes no están trabajando, aproximadamente la mitad de ellos debido a dificultades emocionales o mentales, y muchos tienen la intención de someterse a un reciclaje profesional. Sólo el 45% trabaja a tiempo completo, el 60% informó un aumento significativo en los gastos y más del 40% informó una ansiedad económica significativamente mayor que en el período anterior a la guerra. Los datos surgen de una encuesta realizada por el Home Forum, que reúne las 11 localidades que se vieron más afectadas el 7 de octubre.

Home Forum decidió examinar la situación actual de las comunidades, haciendo hincapié en las dificultades económicas y de empleo. La encuesta, que se realizó entre los residentes, incluyó una muestra de 585 encuestados. Las localidades rojas incluidas en la encuesta son Be’eri, Nir Oz, Nahal Oz, Kfar Aza, Re’im, Nirim, Sufa, Hulit, Nir Yitzhak, Kissufim y Netiv Ha’asara.

La encuesta muestra que el 24,3% de los residentes ya ha optado por volver a vivir en sus casas. El 73,3% vive en alojamientos temporales y el resto vive en hoteles o con familiares. Sin embargo, sólo el 45% de los que aún no han regresado a sus hogares declaran que volverán a vivir en la comunidad cuando sea posible. El 12,6% dice que no volverá y el 42,4% no sabe.

Desempleados: la razón es la dificultad emocional

La situación laboral de los residentes es compleja: el 28,1% de los residentes no trabaja hoy, frente al 10,3% antes del estallido de la guerra. El número de empleados a tiempo completo también ha disminuido drásticamente: sólo el 45% en la actualidad, en comparación con el 70% del 7 de octubre.

El 45,2% de los que no trabajan dice que esto se debe a dificultades emocionales y mentales, el 10% dijo que su lugar de trabajo fue cerrado/destruido, el 9,1% fue despedido o se fue de licencia sin goce de sueldo, y el 17,7% dijo que administrar la casa y cuidar a los niños no les permite trabajar.

Alrededor del 30% está insatisfecho con su situación laboral actual. El 6,5% de los residentes ya se ha reformado profesionalmente desde el estallido de la guerra, y el 26,1% planea hacerlo.

En cuanto a los gastos, alrededor del 60% informó que fueron significativamente más altos desde el estallido de la guerra. Las principales áreas de gasto fueron consumo básico (74,6%), transporte (60,1%), apoyo a familiares (45,9%), salud (40,3%), vivienda (29,1%), educación (22,6%), seguridad personal (19%), préstamos, deudas y amortizaciones (12,1%).

Los residentes reportan un alto nivel de ansiedad sobre la situación económica: más del 70% reporta sentir más ansiedad económica como resultado de la guerra. El 41,8% dijo que se trata de una ansiedad económica significativamente mayor que antes del 7 de octubre.

Requisitos: creación de empleo, asistencia empresarial y beneficios para los jóvenes

Entre las necesidades que surgieron como una necesidad urgente importante a ser atendida se encuentran la creación de empleos (26,2%), el establecimiento de nuevas zonas industriales en la zona fronteriza (15,5%), la asistencia a las pequeñas empresas (15,7%), los beneficios para las parejas jóvenes que se trasladan a la zona fronteriza (14,7%) y la asistencia a las granjas (10,9%).

El CEO de Home Forum, Eden Bizman, señaló: “Los datos que surgen de esta encuesta nos presentan un signo rojo brillante. La situación económica y laboral de los vecinos requiere atención inmediata y soluciones. El hecho de que muchos no sepan si volverán a casa cuando sea posible también es particularmente preocupante. Es entonces cuando la mayor dificultad y la cosa más urgente para cada residente es el regreso de sus amigos del cautiverio de Hamas, que viven para sus familias y los caídos para su entierro. Ninguna ayuda económica de ningún tipo puede llevar a cabo una verdadera rehabilitación sin el regreso de los secuestrados del cautiverio del enemigo”.