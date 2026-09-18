A 53 años de la Guerra de Iom Kipur

El 6 de octubre de 1973, mientras Israel se encontraba detenido en la solemnidad de Iom Kipur, comenzó una de las guerras más difíciles y traumáticas de su historia. Ese día, hace 53 años, Egipto y Siria lanzaron un ataque coordinado contra Israel. Egipto avanzó desde el sur, cruzando el Canal de Suez hacia la península del Sinaí, mientras las fuerzas sirias atacaban desde el norte, en los Altos del Golán.

La sorpresa fue enorme. Israel no esperaba un ataque de esa magnitud y, durante los primeros días, sus fuerzas debieron luchar en condiciones extremadamente difíciles. Muchos soldados fueron enviados rápidamente al frente y se produjeron algunas de las batallas más duras de la historia de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Con el correr de los días, la situación comenzó a cambiar. Israel logró detener el avance sirio en el Golán y recuperar posiciones. En el sur, sus fuerzas también pasaron a la ofensiva y consiguieron cruzar el Canal de Suez, quedando a pocos kilómetros de El Cairo.

La guerra terminó con un alto el fuego el 24 de octubre. Pero la victoria militar tuvo un costo humano enorme: más de 2.000 soldados israelíes murieron y miles resultaron heridos.

Iom Kipur de 1973 dejó además una profunda herida en la sociedad israelí. La sensación de seguridad que había quedado después de la Guerra de los Seis Días, en 1967, se quebró. ¿Cómo había sido posible que Israel fuera tomado por sorpresa? ¿Qué había fallado?

Esas preguntas dieron lugar a una investigación oficial, la Comisión Agranat, que examinó las decisiones tomadas antes y durante los primeros días de la guerra. Sus conclusiones provocaron fuertes debates y tuvieron importantes consecuencias políticas y militares.

A 53 años, recordar la Guerra de Iom Kipur es, ante todo, recordar a quienes no volvieron. Es también recordar un momento en el que Israel se vio obligado a enfrentar nuevamente una amenaza existencial y a replantearse muchas de las certezas que hasta entonces parecían inamovibles.