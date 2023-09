A 50 años de la guerra de Yom Kipur, unos datos curiosos

Enlace Judío México- por Sefora

La existencia del estado de Israel en Medio Oriente sigue siendo una sorpresa para el mundo. Desde sus inicios, ninguna nación creía que el estado judío pasaría a ser más que simplemente un experimento político. Sin embargo, el tiempo demostró otra realidad. Tan sólo esta semana se celebraran 50 años de la Guerra de Yom Kipur; la última donde realmente la existencia del estado judío peligró. En 1973 se temió que hubiera un aniquilamiento de judíos masivo en Medio Oriente. Sin embargo, por sangrienta que fue, dicha guerra representó la transición de Israel como un estado bajo continua amenaza a un estado con seguridad. Como remarca David C Unger, la historia de Israel puede ser dividida en dos partes. Durante el primer cuarto de su existencia Israel luchó por su sobrevivencia, sin embargo, tras las cuatro primeras guerras los conflictos fueron por consolidar diplomacia estable. La Guerra de Yom Kipur representó el puente que dio paso a dicha transición.

El que se cumplan 50 años tras haber ocurrido la guerra ha traído una serie de eventos. Por ejemplo, se abrieron varios de los archivos que permanecían secretos sobre el funcionamiento del departamento de Inteligencia israelí. Se han publicado libros, artículos y se han realizado nuevos trabajos que buscan volver a ver este periodo de la historia a la luz de las décadas pasadas. Los siguientes son tan sólo algunos datos de eventos extraordinarios que ocurrieron durante la guerra.

La defensa del Golán

Una de las características particulares de esta guerra es que tomo por sorpresa a la fuerza de defensa israelíes. El primer ataque ocurrió durante Yom Kipur y la noticia de la guerra se supo en vísperas de la festividad. Los ejércitos enemigos de Israel superaban a las tropas del estado judío por varios números. Uno de los puntos que más habían quedado desprotegidos fueron los Altos del Golán; la desventaja que había entre ejército israelí y el enemigo en esa área era bastante desproporcionada. Estaban luchando alrededor de 177 tanques contra 1,200 del lado sirio y una artillería que también sobrepasaba por miles a los israelíes. Aún así, contra toda expectativa Israel ganó la batalla en el Valle de las Lágrimas y pudo defenderse exitosamente. Fue el efecto de circunstancias extraordinarias, un excelente comandante y grandes actos de heroísmo por más de un soldado.

La historia de Tzavika

De entre las historias que se cuentan se habla mucho de Tzavika un joven de 21 años proveniente de un kibutz que logró tirar a más de 60 tanques sirios. Es una de las historias más inspiradoras que se cuenta a jóvenes soldados. Sin embargo, últimamente ha sido puesta en duda.

El jefe de la inteligencia se reservó información de gran importancia

Uno de los elementos que no se explicaba de esta guerra, es el por qué Israel tuvo tan poca preparación para la misma. ¿Cómo era posible que su sistema de espionaje no diera alerta previamente? Con los archivos que se abrieron últimamente se está estudiando el rol que Eli Zeira jefe de la inteligencia militar jugó en el asunto. Hubo noticias de las movilizaciones en Egipto pero Zeira decidió no avisar a sus superiores pues consideró que Egipto no podía realmente realizar una guerra sin la suficiente fuerza área. Por lo cual al recibir mensajes de la posible guerra decidió no trasmitirlos

El espía Marwan

Hace unos años fue asesinado en Londrés un espía israelí que ayudó significativamente al Mossad durante la guerra. Su nombre era Ashraf Marwan, era hijo de un general egipcio y estaba casado con una hija de Gamal Abdel Nasser. Dio Israel una gran cantidad de documentos donde se delineaban las estrategias militares de Egipto, su comunicación con la Unión Soviética, entre otros. Su colaboración fue sumamente importante, al punto que tenía reuniones directas con la Primer Ministro Golda Meir y el Ministro de Defensa Moshe Dayan.