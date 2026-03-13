A 5 años del fallecimiento de Andrés Abt (Z»L)

El 12 de marzo de 2021, durante el punto más álgido de la pandemia del Covid 19 en nuestro país, fallecía Andrés Abt (Z’L), quien en ese momento era alcalde del Municipio CH. Nuestro colaborador habitual Lic. Rafael “Rufo” Winter nos deja estas reflexiones en homenaje.

12 de marzo.

Se cumplen 5 años del fallecimiento de Andrés Abt. Año 2021.

Nos dejó para siempre a causa de la maldita enfermedad de entonces, el Covid 19.

Tenía 47 años…

Fue un político del Partido Nacional.

Alcalde del Municipio CH. También estuvo por un tiempo en la Cámara de representantes.

Era un político con proyección. Iba a más. Tenía futuro promisorio.

Y además, una persona muy querida. Muy querida.

Andrés Abt era judío.

Tenía asumida totalmente su condición judía.

Por un tiempo fue al Instituto Ariel Hebreo uruguayo. Liceo.

Y por un tiempo participó de la tnuá Hashomer Hatzair.

También lo vimos en la Sinagoga.

Armonizó perfectamente su condición de judío y político uruguayo.

Su Levaia (entierro) fue en el Cementero de La Paz.

Pérdida irreparable.

Pero su recuerdo es imperecedero.

Su memoria fue, es y será por siempre una bendición.