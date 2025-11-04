A 30 años del magnicidio de Itzjak Rabin (Z”L) – Lic. Rafael Winter (Rufo) para CCIU

Un día que cambió la historia de Israel…

Itzjak Rabin pasó a formar parte de la historia. De la mejor y más dramática historia del pueblo de Israel. Hay que recordarlo no solo -como ya dijimos- por las trágicas circunstancias de su muerte sino por todo lo que hizo en vida.

Su legado fue, es y será imperecedero…

4 de noviembre de 1995…

El Primer Ministro de Israel Itzjak Rabin es asesinado por un extremista judío, a la salida de un acto por la paz.

Si no hubiese ocurrido el 7 de octubre, diríamos que el 4 de noviembre habría sido la fecha más dramática, trágica, en la historia de Israel…

El asesinato de Rabin muchas veces nos hace enfatizar por sobre todo la tragedia y las circunstancias de su muerte, lo que es totalmente comprensible. Pero ese no debe hacernos olvidar todo lo que Rabin fue y significó en VIDA.

El nombre de Itzjak Rabin se asocia a hechos muy relevantes en la historia de Israel. Tanto militares como políticos.

Repasemos:

.El Palmaj y la Guerra de Liberación de 1948.

.Ramatkal (Jefe de estado Mayor) y la Guerra de los 6 Dias.

.Embajador en Washington.

.Primer Ministro de Israel (1974-77).

.Operación Entebbe (ocurrió en este período, 1976 )

.Ministro de Defensa. Primera Intifada.

.Primer Ministro de Israel (1992-1995) por segunda vez.

.Acuerdos de Oslo. (1993)

.Acuerdo con Jordania.(1994)

.Premio Nobel de la Paz. (1994)

Es en su segundo período como Primer Ministro en el cual vuelca sus esfuerzos decididamente en favor de la paz.

Con el apoyo fundamental de Shimon Peres y consciente de que el tema palestino era un tema central, logra en el año 1993 los Acuerdos de Oslo con la OLP, en una época en la cual daba la impresión de que Arafat podía ser un “interlocutor valido”.

Daba la impresión…

Tiempo después esa ilusión se desvaneció…

Al año siguiente (octubre 1994) el Acuerdo de Paz con Jordania.

Y en el mismo año, el más que merecido Premio Nobel de la Paz.

El camino hacia la paz con los palestinos, aunque lentamente se avanzaba, no carecía de obstáculos.

Hubo que “mejorar” Oslo I…

Luego de Oslo I vino Oslo II. (1995)

Sí: Rabin buscó “algo distinto”…

Buscó terminar con “sangre y lágrimas”.

La paz implica concesiones. “La paz se hace con el enemigo”.

Por supuesto que el enemigo también debe estar dispuesto a conceder, y querer la paz.

Con el correr de los meses se fue creando un clima hostil por parte de algunos sectores de la sociedad israelí contra el Primer Ministro Rabin y su proceso de paz. Si bien en un país democrático como Israel el derecho a protestar es legitimo, hay formas y formas…

El 4 de noviembre ya a la finalización del shabat, en un acto por la paz en Tel Aviv repleto de público, pletóricos de esperanza y alegría, a la salida del acto Rabin fue asesinado por un fanático extremista, que podia haber elegido “mil maneras” de mostrar su desacuerdo con Rabin, pero eligió la única que no se debe y que como judío religioso debía de saber mejor que nadie que no se debe.

El asesinato fue traumático en Israel, en el mundo judío también y en el mundo en general:

Rabin gozaba de un gran respeto, lo que se puso de manifiesto en la ceremonia de su entierro.

El mensaje de Bill Clinton, el mensaje del Rey Hussein de Jordania…

Y en el contexto familiar, el tremendamente emotivo mensaje de su nieta…

