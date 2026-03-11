A 10 años del asesinato de Fremd: “Ese día comprendimos que la convivencia no está blindada por nuestra historia»

A 10 años del asesinato de David Fremd en un ataque antisemita en Paysandú, se realizó el Acto por la Convivencia, del que participó el politólogo Daniel Chasquetti. Ante un auditorio repleto, indicó que el “triste episodio no solo vulnera una familia y una comunidad en particular, sino también a la democracia y a la sociedad uruguaya”. El evento se realizó en la tarde del martes y lo organizó la B’nai B’rith Uruguay y NCI Montevideo, con la convocatoria del CCIU. Crédito foto: Estefanía Leal

Chasquetti, además, se refirió a la actualidad, en la que “se viven situaciones que no se esperaba volver a presenciar”. Estas, señaló, “recuerdan que la violencia inevitablemente sigue siendo una posibilidad real”. Dentro de las que nombró están “el aumento de los discursos radicales, las sociedades que se vuelven más polarizantes, (la existencia de) ciertas formas de intolerancia que se creían superadas, las guerras y conflictos internacionales, y los extremistas gobernando países”. Por eso, a su entender, “es tan importante reafirmar los valores que sostienen a las sociedades abiertas: pluralismo, tolerancia, respeto y libertad”.

Por otra parte, el presidente de la NCI Montevideo, Ariel Opoczynski, señaló que hace 10 años, cuando mataron a Fremd, entendieron que “la convivencia no es un estado normal sino una construcción frágil”. En esa línea, reflexionó: “Ese día comprendimos algo que ya no se puede desconocer: la convivencia no está blindada por nuestra historia, no es automática ni irreversible. Ingenuamente creímos que ese asesinato sería un punto de inflexión definitivo, que como sociedad habíamos tocado un límite, que algo cambiaría para siempre. Pero no fue así”.

Opoczynski, entonces, aseguró que el “antisemitismo no solo no desapareció, sino que creció”. Y apuntó: “Un antisemita, por más cargo, micrófono y fueros que tenga, es un antisemita del que hay que ocuparse antes de que suceda otra desgracia. Las democracias se cuidan desde adentro. No se puede dormir con perros y amanecer sin pulgas”.

El presidente de la NCI Montevideo indicó que “durante siglos” aprendieron “a sobrevivir” pero hoy eligen “algo distinto”: no quedarse “en el lugar de la víctima silenciosa”. “Elegimos hablar, elegimos señalar el antisemitismo cuando aparece, elegimos defender nuestra dignidad, no con odio pero tampoco con miedo”, añadió.

También de la NCI, su director ejecutivo David Telias criticó que “internet y las redes sociales destilan día tras día un mensaje de odio particularmente antisemita en todas partes”. Incluso en Uruguay, apuntó, país que tiene la “triste realidad de estar primero en el ranking de manifestaciones antisemitas en redes sociales per cápita del continente”.