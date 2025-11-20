80º aniversario del inicio de los Juicios de Nüremberg

El 20 de noviembre de 1945 se iniciaron los Juicios o Procesos de Nüremberg, con el denominado Juicio Principal a los jerarcas nazis de Alemania, que los Aliados lograron detener.

Este juicio, como los 12 que le siguieron y los realizados en otros países, por ejemplo en Polonia, tienen como antecedente que el 17 de diciembre de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando por primera vez los gobiernos de los países aliados (Gran Bretaña, Estados Unidos, y la URSS – Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, reconocieron públicamente el exterminio de los judíos que estaba llevando a cabo el Tercer Reich y decidieron que sus responsables serían procesados al finalizar la contienda bélica.

Casi un año después, en octubre de 1943, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, el primer ministro inglés Winston Churchill, y el líder soviético Josef Stalin, firmaron la Declaración de Moscú que decía que los juicios se llevarían a cabo en los países en los cuales se habían cometido los delitos contra la población civil y los denominados crímenes de guerra, mientras que los máximos responsables cuyos crímenes abarcaron todo el territorio que formó parte de la Alemania Nazi, serían juzgados por un Tribunal Militar Internacional, en el que los jueces serían representantes de los aliados.

Tribunales de Nüremberg

Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial en Europa, con la rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945, los aliados firmaron un nuevo documento conocido como la “Carta de Londres” que instituyó los principios y los procedimientos que serían utilizados por el Tribunal Militar Internacional, a la vez que establecieron que los correspondientes a Alemania serían llevados a cabo en la ciudad de Nüremberg, y que a los tres países signatarios de la Declaración de Moscú se uniría Francia.

A mediados de octubre de 1945, luego de arduas negociaciones, se logró constituir el Tribunal Militar Internacional conformado por cuatro jueces titulares con sus respectivos suplentes y a designar el fiscal general y sus ayudantes.

Los jueces fueron por Gran Bretaña Geoffrey Lawrence (titular) y Norman Birkett (suplente); por Estados Unidos Francis Biddle (titular) y John J. Parker (suplente), por Francia Henri Donnedieu de Vabres (titular y Robert Falco (suplente) y por la URSS Iona Nikitchenko (titular) y Alexander Volchkov (suplente).

La fiscalía quedó integrada por el juez estadounidense Robert H. Jackson, como fiscal general y los adjuntos Hartley Shawcross, del Reino Unido; el General Roman Rudenko, por la URSS; y François de Menthon y Auguste Cahmpetier, de Francia.

En el juicio principal se juzgó a los veintidós principales criminales de guerra, imputándoles conspiración, crímenes en contra de la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo este último el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación y las persecuciones sobre bases políticas, raciales o religiosas.

El fiscal general Robert H. Jackson afirmó en uno de sus alegatos: “De un hecho podemos estar seguros, el futuro nunca podrá dudar de que los nazis han tenido ocasión de defenderse. La historia sabrá que los nazis han podido decir todo lo que ellos han considerado conveniente y oportuno. Han sido juzgados ante un tribunal en unas condiciones que ellos nunca hubiesen concedido a nadie en sus tiempos de poder y esplendor. Ha quedado bien en claro además, que las declaraciones de los acusados han eliminado toda duda de su culpabilidad, unas dudas que hubieran podido existir todavía en vista de la inmensidad de sus crímenes y el carácter tan extraordinario de éstos. Ellos han contribuido a firmar su propia sentencia”.

El juicio principal culminó el 1 de octubre de 1946 con el dictado de las sentencias, que en el caso de las penas de muerte fueron ejecutadas días después, el 16 de octubre.

Martin Bormann Sucesor de Hess como secretario del Partido Nazi – Muerte (en ausencia)

Hans Frank Gobernador General de la Polonia ocupada – Muerte

Wilhelm Frick Ministro del Interior, autorizó las Leyes Raciales de Nüremberg – Muerte

Hermann Göring Comandante de la Luftwaffe y presidente del Reichstag – Muerte

Alfred Jodl Jefe de Operaciones de la Wehrmacht – Muerte

Ernst Kaltenbrunner Jefe de la RSHA y de los einsatzgruppen – Muerte

Wilhelm Keitel Comandante de la Wehrmacht – Muerte

Joachim von Ribbentrop Ministro de Relaciones Exteriores – Muerte

Alfred Rosenberg Ideólogo del racismo y Ministro de los Territorios Ocupados – Muerte

Fritz Sauckel Director del programa de trabajo esclavo – Muerte

Arthur Seyss-Inquart Líder del Anschluss y gobernador de los Países Bajos ocupados – Muerte

Julius Streicher Jefe del periódico antisemita Der Stürmer – Muerte

Walter Funk Ministro de Economía – Cadena perpetua

Rudolf Hess Ayudante de Hitler – Cadena perpetua

Erich Raeder Comandante en jefe de la Kriegsmarine – Cadena perpetua

Albert Speer Líder nazi y Ministro de Armamento – 20 años

Baldur von Schirach Líder de las Juventudes Hitlerianas – 20 años

Konstantin von Neurath Ministro de R.R.E.E., «Protector» de Bohemia y Moravia – 15 años

Karl Dönitz Sucesor designado de Hitler y comandante de la Kriegsmarine – 10 años

Hans Fritzsche Ayudante de Joseph Goebbels en el Ministerio de Propaganda – Absuelto

Franz von Papen Ministro y vicecanciller – Absuelto

A este juicio, en los años posteriores le siguieron otros 12:

El Juicio de los doctores, seguido contra 24 médicos quienes practicaron macabras investigaciones en humanos en los campos de concentración. El más famoso de ellos, el ángel de la muerte Josef Mengele logró huir, ya que los aliados desconocían su identidad y los crímenes que él había cometido.

El juicio contra Erhard Milch, mariscal de campo alemán, acusado de graves crímenes en campos de concentración.

El Juicio de los Jueces, seguidos contra 16 abogados y jueces que establecieron el aparataje jurídico nacionalsocialista.

El Juicio de Pohl, seguido contra la oficina Endlösung, encargada administrativa de los campos de concentración y exterminio. Su jefe era Oswald Pohl.

El Juicio de Flick, seguido contra el industrial alemán Friedrich Flick, por la utilización de trabajo esclavo y crímenes contra la humanidad.

El Juicio a la IG Farben empresa química industrial alemana, que al igual que Flick y Krupp, usufructuó del trabajo esclavo.

El Caso austral o Juicio de los rehenes, en el cual se persiguió la responsabilidad del alto mando alemán por las masacres y graves violaciones a las Leyes de la Guerra durante la Campaña de los Balcanes.

El Juicio RuSHA seguido contra los promotores de la idea de pureza racial y del programa Lebensborn.

El macabro Juicio a los Einsatzgruppen, seguida contra las brigadas de la muerte de las SS que practicaban el exterminio local de los judíos por medio de los Einsatzgruppen.

El Juicio de Krupp, seguido contra los dirigentes del famoso grupo industrial, por su participación en la preparación de la guerra y la utilización de trabajo esclavo durante la guerra.

El Juicio de los Ministerios, seguido contra los dirigentes del Estado Nazi por su participación en atrocidades cometidas tanto dentro de Alemania como en los territorios ocupados.

El Juicio del Alto Mando, seguido contra los generales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea alemana, por la comisión de graves y terribles atrocidades durante la guerra.