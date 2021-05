8 tips para informarse sobre Israel (tercera y última parte)

PorIsrael- por Matti Friedman (orientemedio.news)

Culminamos la publicación de los “8 tips para informarse sobre Israel” de Matti Friedman, dando a conocer los tres últimos. “¿Está claro el contexto regional?”, “¿La cronología es correcta?” y “¿Qué más está pasando?”. En la foto: marcha LGBTI en Tel Aviv.

6 | ¿ESTÁ CLARO EL CONTEXTO REGIONAL?

Para imaginar el contexto regional, un ejemplo que me gusta utilizar es la guerra entre Estados Unidos e Italia de 1944. El ejército estadounidense estaba luchando en Italia en 1944, pero ¿has oído hablar de esa guerra? Probablemente no, porque se llama la Segunda Guerra Mundial. Cualquiera sabe que entender el componente América-Italia de la guerra requiere entender Pearl Harbor y Polonia y un conflicto global en el que la mayoría de los participantes no eran estadounidenses o italianos.

¿Has oído hablar del «conflicto palestino-israelí»? Probablemente lo has hecho, a pesar de que la mayoría de las guerras de Israel no han sido contra palestinos (sino contra egipcios, jordanos, iraquíes, libaneses y otros) y a pesar de que el principal oponente de Israel en este momento es el régimen teocrático en Irán, un país que no es ni palestino ni árabe. La historia «israelí-palestina» es un encuadre simplificado que oscurece la mayor parte del conflicto real. A los reporteros les gustan los simples trucos de encuadre en parte porque sus herramientas son muy escasas: unos cientos de palabras en una noticia, 90 segundos en un segmento de televisión, 280 caracteres en un tweet. Las complejidades del mundo real simplemente no encajan. Lo que se necesita es un buen tipo y un mal tipo: palestino contra israelí.

Si sólo ves un conflicto «palestino-israelí», las decisiones de Israel no tienen sentido. En la mente occidental, por ejemplo, Cisjordania y Siria son dos historias completamente separadas. En el mundo real, están tan cerca que el viaje entre ellos toma el mismo tiempo que un viaje en metro a través de la ciudad de Nueva York. Si no entiendes ese contexto, es difícil entender por qué muchos israelíes cuerdos temen que un vacío de poder en Cisjordania no se convierta en un «Estado palestino», como supone la historia de la prensa, sino que en realidad podría llegar a ser como Siria, donde una guerra civil acaba de matar a 500.000 personas. El mundo árabe cuenta con unos 330 millones de personas, una pequeña porción de las cuales son palestinas. La minoría árabe bajo control israelí, los palestinos, forman parte de la mayoría regional. El mundo islámico en general es (dependiendo de a quién preguntes) de alrededor de 1.500 millones de personas. Hay 6 millones de judíos en Israel. Toda la población judía en la Tierra, unos 13 millones, es mucho más pequeña que la población de El Cairo.

El contexto no significa que todas las decisiones de Israel sean correctas, solo que están siendo impulsadas por factores que mucha gente desecha o desconoce. Con la adición del contexto regional, muchos de los problemas con la historia se resuelven, y la discusión sobre Israel resulta ser más cuerda.

7 | ¿LA CRONOLOGÍA ES CORRECTA?

Las historias contadas sobre Israel a menudo comienzan en 1967. Esto se hace para establecer la ocupación militar de los palestinos, que comenzó ese año, como la causa del conflicto, y para sugerir que una solución a ese problema en particular traería la paz. Esto, a su vez, hace que parezca que el problema es uno que Israel podría resolver por sí mismo si quisiera, lo que establece a los judíos como villanos, en lugar de como personas atrapadas en una situación compleja donde todos han cometido errores y nadie sabe realmente qué hacer.

El conflicto comenzó décadas antes de 1967. La Organización para la Liberación de Palestina fue fundada en 1964, antes de que Cisjordania o Gaza fueran controladas por los israelíes. La ocupación militar en Cisjordania es un síntoma del conflicto, no la causa. Muchos israelíes (incluido este que escribe) argumentan que hemos hecho un mal trabajo tratando este síntoma. Muy pocos creen que la curación del síntoma resolvería el problema, que es objetivamente más antiguo y más amplio que el síntoma. Entender la progresión simple de los acontecimientos hace que las cosas sean mucho más claras.

8 | ¿QUÉ MÁS ESTÁ PASANDO?

En las discusiones sobre un problema estadounidense urgente como la violencia armada, los estadounidenses entienden el tema como un aspecto de la vida en su país, parte de un complicado mosaico de factores que constituyen la existencia de los Estados Unidos. Pero al leer informes de prensa sobre países extranjeros, los temas individuales se aíslan para los occidentales como «la historia». Un buen ejemplo es la violencia de los cárteles en México o la figura de Vladimir Putin en Rusia. Estas son historias importantes, pero si estás en México o Rusia, entiendes que hay muchas más cosas sucediendo.

Así que cuando se presenta un retrato de Israel, una buena pregunta a hacer es si es una imagen completa de un país real. La mayor parte de la cobertura de la prensa occidental se refiere a la ocupación militar en Cisjordania, en particular los asentamientos, y al conflicto de Israel con los palestinos. Este es un tema importante para los israelíes, pero que existe en el contexto más amplio de la vida y la seguridad del país, en donde 9 millones de ciudadanos judíos y árabes gozan de un nivel de estabilidad no disponible en ningún otro lugar de la región.

El movimiento de asentamientos sólo cuenta con el apoyo de minorías entre los israelíes, la mayoría de los cuales entienden la ocupación, con los males y desigualdades muy reales que implica, como una acción militar necesaria que permite su seguridad. La mentalidad es similar a la forma en que los estadounidenses han archivado su ocupación en Afganistán bajo «autodefensa» y no la ven como una definición de la vida estadounidense en las últimas dos décadas. Si ves la ocupación de Cisjordania como una cuestión moral desencarnada que empequeñece todo lo demás, entonces partes normales de la existencia de Israel — la vida LGBT, por ejemplo, o la economía tecnológica, o la comida, o el turismo — comienzan a parecer tramas oscuras destinadas a distraerse de la historia «real», y la gente comienza a alucinar sobre el «“pinkwashing,” “veganwashing”, etc.

Los países son muy complicados, y si la imagen que estás obteniendo de Israel es simple, simplemente buena o simplemente mala, entonces puedes estar seguro de que la imagen no es real.