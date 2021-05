8 tips para informarse sobre Israel (segunda parte)

PorIsrael- por Matti Friedman (Oriente Medio News)

En el día de ayer publicamos los dos primeros tips del artículo de Matti Friedman, para estar mejor informados sobre Israel. Continuamos hoy con la publicación de los tres tips siguientes.

3 | ¿SOSPECHAS LO SUFICIENTE DE IMÁGENES Y DETALLES IMPACTANTES?

Todos somos bombardeados con fotos y videos de 17 segundos, no sólo sobre Israel. Pero la saturación de la cámara aquí y la naturaleza conocedora de la prensa de los actores tienden a significar que este lugar produce más que su parte justa de imágenes preocupantes. No debería ser necesario señalarlo en 2021, pero las fotos y los videos no siempre muestran lo que pretenden mostrar. Incluso si son verdad, a menudo no son toda la verdad, e incluso si son toda la verdad, a menudo no dicen nada sobre el contexto más amplio en el que ocurren.

Por ejemplo, durante el avance estadounidense desde Normandía a la Europa ocupada al final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas estadounidenses cometieron crímenes de guerra, como fue el asesinato de prisioneros alemanes. Los videos de esto, si alguno hubiera salido a la luz, habrían sido impactantes. Pero no dirían nada sobre la sabiduría o la justicia de la invasión de Normandía, y mucho menos sobre la causa estadounidense en esa guerra. Si tu comprensión de una situación se basa principalmente en detalles o imágenes impactantes, es probable que te equivoques.

4 | ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO OTROS PAÍSES?

El mundo está roto, y los países del mundo están así manchados, al menos hasta cierto punto. Israel es un país más en el mundo, por lo que las discusiones sobre Israel deben estar enmarcadas en comparación con otros países en situaciones similares y no con ideales abstractos como «democracia», o (como a veces veo a los judíos haciendo) con el «judaísmo», o con el comité de acción social en su sinagoga. Si alguien afirma que las bajas en una operación israelí en Gaza son «altas», por ejemplo, como suelen hacer los periodistas, eso debe compararse con operaciones similares, como los marines en Fallujah, o los británicos en Irlanda del Norte, o los franceses en Malí. Si usted es crítico con las órdenes de fuego abierto en la valla de Gaza, usted debe saber cómo funciona el tema en la frontera india-paquistaní, o en la frontera entre Turquía y Siria, o en los perímetros de las bases militares estadounidenses ubicadas en Afganistán. Lo mismo ocurre con la absorción de refugiados, la libertad de prensa, los derechos de las minorías o cualquier cosa. Israel no siempre sale muy bien. Pero encontrará que la mayoría de las críticas a Israel no lo comparan con nada.

Cuando he hablado con grupos de estadounidenses y me han preguntado sobre los soldados israelíes que matan civiles, que es uno de los temas de la cobertura de la prensa convencional en estos días, a veces pregunto si alguien sabe cuántos civiles ha matado el ejército estadounidense en el último año. He preguntado a cientos de personas sobre este punto, la mayoría de ellas educadas y políticamente conscientes, y todavía no he conocido a una sola persona que pueda darme incluso un número cercano a la realidad. (El número oficial del Pentágono para 2019, por ejemplo, fue de 132, pero la ONU situó el número solo en Afganistán en 559.) Si alguien va a criticar el comportamiento de Israel en el mundo, es importante entender lo que es el mundo y cómo se comportan otros países en él. Algunas comparaciones de este tipo servirían en el largo camino de convertir una discusión simbólica en una sana.

5 | ¿EL ALCANCE ES RACIONAL?

Israel ocupa el 0,01 por ciento de la superficie mundial y el 0,2 por ciento de la masa terrestre del mundo árabe. La población es más o menos la misma que la de la ciudad de Nueva York. El número de muertos en el conflicto del año pasado (2020) entre israelíes y palestinos, combatientes y civiles, fue de unos 30, casi todos palestinos. Es un número horrible, y algunos casos fueron errores trágicos de los que los israelíes son responsables. Treinta es también menos de una sexta parte del número de personas (202) asesinadas en el mismo período en Nueva Orleans, un lugar que recibe poca atención de los periodistas en Estados Unidos, y mucho menos del resto del mundo.

Cuando fui reportero de AP en Jerusalén entre 2006 y 2011, dicho gigante estadounidense de las noticias tenía más personal cubriendo esta historia (que involucraba a unos 14 millones de personas, israelíes y palestinos) que cubriendo China o India, cada uno con una población de más de mil millones. Ese enfoque, que era estándar para la prensa de América del Norte y Europa Occidental, es una buena señal de que las personas que cuentan la historia de Israel no están intentando un análisis racional del mundo, sino que están involucrados en otra cosa. En mi opinión, este «algo más» es una historia simbólica en la que los judíos son utilizados, a menudo subconscientemente, para ilustrar los problemas que preocupan a los narradores en sus propias sociedades. Una buena manera de diferenciar una historia simbólica como esa de un análisis fáctico es preguntar: ¿La historia hace claro el alcance del problema?

Una narrativa antijudía no siempre está construida por la invención. A veces se hace por la inflación y la omisión del contexto. Por ejemplo, alguien que quiere ilustrar los males del capitalismo mediante el uso de banqueros judíos nefastos puede hacerlo sin mentir. Realmente hay banqueros judíos nefastos. Todo lo que tienes que hacer es omitir el hecho de que la mayoría de los banqueros judíos no son nefastos, que los judíos no son más nefastos que otros banqueros, y que la mayoría de los banqueros no son judíos. Lo mismo ocurre con las historias sobre bolcheviques judíos que alguna vez estuvieron al día entre los anticomunistas. La historia negativa de Israel que se está extendiendo entre los liberales occidentales hace algo similar: arranca a Israel de su contexto y lo infla, convirtiéndolo de un lugar real en un símbolo de lo que está mal en el mundo. Es cuando un análisis fáctico comienza a parecerse a historias antiguas y familiares, con efectos más antiguos y familiares, como llamados a boicotear a los judíos hasta que se ajusten a una lista subjetiva y única de demandas, o hasta que desaparezcan. Eso ha sucedido repetidamente en el pasado, y está sucediendo ahora. Cuando una historia comienza a tener ese efecto, un lector debe responder no preguntando qué puede hacer para reformar el supuesto comportamiento de los judíos, sino preguntando quién está contando esta historia, y por qué.