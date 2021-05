8 Tips para informarse sobre Israel (primera parte)

Por Matti Friedman- Oriente Medio News (PorIsrael)

“Los observadores se encuentran luchando por reconciliar al Estado de Israel como realmente lo es con las narrativas en su cabeza…”. Matti Friedman publicó 8 tips para estar mejor informado sobre la realidad de Israel. En el día de hoy publicamos los dos primeros y en los próximos días aparecerán los restantes.

Desde mi posición como periodista en Israel, encaramado en la línea de falla entre las preocupaciones occidentales y el país donde vivo, me enfrento a una creciente brecha en la percepción. La brecha se hace evidente en las conversaciones con los visitantes que llegan a Israel para una breve visita (al menos cuando «volar hacia” era algo que sucedía) o con aquellos que se interesan en este lugar desde lejos. Estos observadores han formado una imagen de Israel basada en historias— historias que podrían provenir de casa, de amigos o profesores universitarios, de un campamento de verano judío o escuela de día, o del periodismo.

Algunas de estas historias son positivas y otras negativas, pero lo que generalmente comparten es estar sólo tenuemente vinculadas con la realidad. Por lo tanto, los observadores se encuentran luchando por reconciliar al Estado de Israel como realmente lo es con las narrativas en su cabeza, un esfuerzo que a menudo termina con la retirada al paisaje imaginario que tenían en primer lugar, o con la frustración ante la falta de cooperación de la realidad. Es posible que los visitantes a cualquier país tengan un problema similar, pero sospecho que los occidentales que aterrizan en, digamos, Burundi (por nombrar un país cuya población es aproximadamente del mismo tamaño que la de Israel) llegan con menos información y emoción preexistente, haciendo que la brecha de percepción sea un desafío menor.

Las personas que viven en los mundos liberales de Europa Occidental y América del Norte a menudo parecen acercarse a Israel con una narrativa compartida sobre el lugar y fuentes de información similares, principalmente la prensa internacional. Esa es una industria que conozco bien, después de haber pasado años formativos de mi carrera periodística como corresponsal y editor de The Associated Press, una de las organizaciones de noticias más grandes del mundo, en su oficina de Jerusalén.

Esta narrativa compartida es en gran medida negativa y se vuelve cada vez más negativa a medida que el panorama ideológico de Occidente se vuelve más polarizado e inflamado, más interesado en dividir el mundo en categorías de bien y mal, y a medida que demasiados periodistas convencionales abandonan viejos ideales como la objetividad periodística por la idea de que el periodismo es una herramienta para llevar a cabo el cambio social. Tendencias similares están en marcha en el mundo relacionado de las universidades de élite, donde el objetivo de educar a personas conocedoras y pensantes pierde terreno ante el objetivo de capacitar activistas, y donde Israel se presenta como un poderoso símbolo de lo que una persona de pensamiento correcto está destinada a estar activamente en contra.

A menudo me preguntan cómo encontrar buena información sobre Israel. A veces esto realmente significa «¿Cómo puedo obtener información positiva sobre Israel?», lo que no es mi trabajo. (Hay muchas organizaciones judías y consulados israelíes que estarán encantados de aportar en esto). Pero a menudo el que pregunta está tratando de entender un lugar complicado en medio de una ventisca de desinformación, y aquí yo podría ser capaz de ofrecer una pequeña medida de ayuda, al menos para un observador dispuesto a sospechar que no todo lo que aparece en un periódico es simplemente «noticia» sino que podría contener sentimientos e historias más complejas.

Israel es un país judío, hogar de una pluralidad de judíos del mundo. La poderosa historia que se está tejiendo alrededor de Israel es una historia sobre judíos. Esta es una antigua categoría de historias occidentales, típicamente moralistas en naturaleza, en las que los judíos son utilizados para ilustrar los males percibidos de un lugar y un tiempo determinados. Eso no significa necesariamente (citando un debate agotador) que el «antisionismo» es o no es «antisemitismo”, sea lo que esos dos términos quieran significar. No implica que la historia sobre Israel de la prensa convencional esté equivocada en todos los sentidos, o necesariamente motivada por intenciones oscuras. Sólo significa que esta historia pertenece a una tradición narrativa con una larga historia, y efectos secundarios trágicos, y no debe ser tomada automáticamente como valor fáctico.

Al consumir noticias de Israel, hay una lista de preguntas que hago al decidir si estoy recibiendo información sensata o una narrativa de otro tipo. Habiendo pensado, escrito y hablado de esto en la última década más o menos, las he condensado en ocho cuestiones. Las preguntas se basan en mi experiencia aquí en Israel y en otros lugares alrededor del Medio Oriente en los últimos 25 años, pero podrían ser útiles para pensar también en otras narrativas poderosas, externas e internas.

1 | ¿LA FUENTE HABLA EL IDIOMA?

Los estadounidenses nunca aceptarían como experto en Estados Unidos a alguien que no hable inglés. Si alguien no puede leer un periódico estadounidense o hablar con un estadounidense en su idioma, nadie se tomaría a esa persona en serio sobre la sociedad o la política estadounidenses. Pero muchas o la mayoría de las personas que explican sociedades extranjeras a los occidentales son esa clase de persona. Eso incluye a la mayoría de los corresponsales y empleados de ONGs en Israel, que es una burbuja social que produce gran parte de la información en la prensa. Observadores, comentaristas y activistas que no tengan una comprensión profunda del lugar en el que se encuentran se aferrarán a narrativas preexistentes y copiarán a sus colegas. Esta es la razón por la que los periodistas a menudo no sólo se equivocan, sino que se equivocan de la misma manera.

Así que una manera fácil de investigar supuestas experiencias sobre la política y la sociedad israelíes — de un orador, un artículo de periódico, un profesor, o cualquiera — es preguntar si la persona habla y lee hebreo. Esta es una buena regla no sólo sobre Israel. Una de mis citas favoritas es del experto sobre Corea B.R. Myers, quien una vez escribió en The Atlantic, mientras juzgaba algunos libros tontos sobre Corea del Norte: «La cuestión de dónde termina Europa y dónde empieza Asia ha preocupado a mucha gente a lo largo de los años, pero aquí hay una regla general: Si alguien puede hacerse pasar por un experto en el país en cuestión sin conocimiento del idioma relevante, ese país es parte de Asia.»

Esta es una buena regla (y también aclara cierta incertidumbre acerca de en qué continente está Israel).

2 | ¿POR QUÉ ME DICES ESTO?

¿Es su fuente de información un observador cuyo trabajo es explicar las cosas, o un activista con un plan político? Ser activista está bien, pero es importante entender quién es quién. Un activista no necesita contarte todo, sólo las cosas que te atraerán a su punto de vista. Para tomar ejemplos del contexto israelí, grupos como Breaking the Silence o B’Tselem son grupos activistas, y al otro lado del espectro, hay grupos como StandWithUs. Su material no está destinado principalmente a explicar lo que está pasando, sino a inducirte a apoyar una posición en particular. No se incluirá información contradictoria. Su papel es como el de un abogado en un juicio de divorcio: Si estás representando a la esposa, tu trabajo no es ofrecer una evaluación justa del marido. Tu trabajo es salvar a su personaje en interés de tu cliente y poner al juez de tu lado.

Lo que hace que la diferenciación entre periodistas y activistas sea cada vez más difícil es que muchos periodistas se han convertido en activistas, es decir, ven su trabajo no como una forma de ayudarte a entender los acontecimientos, sino como una manera de empujarte hacia sus conclusiones. Diseñan sus informes para ese fin. Muchos periodistas occidentales aquí en Israel, apoyados por el mundo de ONGs activistas y organizaciones internacionales (que es el mismo mundo social y profesional habitado por reporteros y con mucho movimiento entre ellos), creen que Israel es el problema. De ello se deduce, si eres activista, que lo que se necesita no es una comprensión de las preocupaciones de Israel, sino un asesinato de algún personaje que avivará la ira y castigará al culpable. El objetivo es menos informar que enfurecer. Es por eso que el derramamiento de sangre durante un intento de Hamas por penetrar la frontera de Gaza (por citar un ejemplo de 2018) no es descrito como el resultado de acciones, por imperfectas que sean, por parte de soldados israelíes para proteger a sus ciudadanos. Tal descripción sería cierta, pero como activismo resulta ineficaz. En cambio, el evento debe ser presentado como una especie de asesinato, incluso una masacre.

Tan pronto como la prensa se convierte en activista, se hace imposible entender lo que está pasando. Cualquiera que espere entender debe estar buscando observadores expertos capaces de entender diferentes puntos de vista.