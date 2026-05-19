78 años de relaciones diplomáticas entre Uruguay e Israel

El aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países no solo remite a un gesto político de enorme relevancia histórica, sino también a un vínculo que, a lo largo de las décadas, se consolidó en múltiples áreas: cooperación tecnológica, intercambio cultural, comercio, innovación, educación y diálogo político.

La relación entre Uruguay e Israel comenzó incluso antes de 1948. Uruguay tuvo una participación destacada en los debates internacionales sobre el futuro del territorio bajo Mandato Británico en Palestina. El diplomático uruguayo Enrique Rodríguez Fabregat integró la Comisión Especial de las Naciones Unidas para Palestina (UNSCOP), organismo que recomendó la partición del territorio y abrió el camino para la creación del Estado de Israel.

Cuando Israel proclamó su independencia el 14 de mayo de 1948, Uruguay actuó rápidamente y el 19 de mayo formalizó su reconocimiento. Ese gesto quedó grabado en la memoria diplomática israelí como una demostración temprana de amistad y apoyo.

Poco tiempo después, Israel estableció en Montevideo una de sus primeras representaciones diplomáticas en el mundo y la primera en América Latina, reflejando la importancia estratégica y simbólica que Uruguay tenía para el joven Estado.

A lo largo de más de siete décadas, los vínculos entre ambos países se mantuvieron estables y fluidos, más allá de los cambios políticos internos en cada nación. Uruguay e Israel desarrollaron acuerdos de cooperación en áreas tan diversas como agricultura, recursos hídricos, medicina, ciencia, innovación y tecnología.

El Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur e Israel, vigente desde 2010, fortaleció además los intercambios comerciales y abrió nuevas oportunidades para empresarios y emprendedores.

En el plano académico y científico, universidades, investigadores y centros de estudio de ambos países han promovido intercambios y proyectos conjuntos, mientras que en el terreno cultural se multiplicaron exposiciones, espectáculos, festivales y actividades comunitarias.

Uno de los elementos que más se destaca en la relación bilateral es la coincidencia en valores democráticos, pluralismo institucional y defensa del diálogo internacional.

Israel suele recordar el papel histórico de Uruguay en momentos decisivos de su creación, mientras que Uruguay reconoce en Israel a un socio relevante en materia de innovación, tecnología y desarrollo.

Las comunidades judías uruguayas también han sido un puente permanente entre ambas sociedades, contribuyendo al fortalecimiento de los lazos humanos, culturales y sociales.