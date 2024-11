77º aniversario de Partición de Palestina: el papel de Rodríguez Fabregat.

El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 181 por la que se aprobaba la creación de dos estados: el Estado de Israel (cuya independencia se concretó en mayo de 1948) y un estado palestino (que fue rechazado por los países árabes y no llegó a concretarse). Papel fundamental en este proceso le cupo al uruguayo Enrique Rodríguez Fabregat.

Rodríguez Fabregat era el representante diplomático de Uruguay ante las Naciones Unidas, junto a los Embajadores Oscar Secco Ellauri y Edmundo Sisto integraron la Comisión Investigadora de las Naciones Unidas para Palestina (UNSCOP) y lograron que la votación en las Naciones Unidas resultara favorable al nacimiento de Israel.

Los integrantes de la UNSCOP visitaron los denominados Campos de Desplazados en los cuales se concentraban los judíos sobrevivientes del Holocausto después de la Segunda Guerra Mundial, a quienes los británicos impidieron llegar a Palestina, territorio que estaba en sus manos.

El UNSCOP fue investido con “los más amplios poderes para indagar y registrar hechos, e investigar todas las cuestiones y asuntos atinentes a los problemas de Palestina”, El informe de la UNSCOP fue publicado el 31 de agosto de 1947 y recomendó por unanimidad que el mandato británico sobre Palestina fuera terminado tan pronto como fuese posible y que se garantizase con celeridad la independencia a la región. La mayoría, compuesta por los representantes de Canadá, Checoslovaquia, Holanda, Guatemala, Perú, Suecia y Uruguay, propuso una partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe y un arreglo internacional especial para Jerusalem y sus alrededores. La minoría, compuesta por los representantes de la India, Irán y Yugoslavia, recomendó la creación de un Estado federal binacional.

Las propuestas efectuadas por la mayoría fueron aceptadas en una sesión especial de la Asamblea General el 29 de noviembre de 1947, cuando 33 Estados miembros (incluyendo los Estados unidos, la Unión Soviética y la mayoría de los miembros latinoamericanos) votaron a favor, 13 en contra (incluidos todos los Estados árabes); y 10 (incluida Gran Bretaña), se abstuvieron 12.

La siguiente fue su alocución en el momento de la votación:

Ambos pueblos están maduros para la independencia. No estamos aquí para dar lecciones de organización a dos pueblos en su infancia, dos pueblos cuyos destinos están comenzando. El esfuerzo judío en Palestina es, en muchos aspectos, ejemplar. Y la habilidad de los árabes de forjar su propio destino a través de su trabajo, su iniciativa y su coraje es demostrado no solo por sus logros personales sino también por su pasado glorioso. Aquellos de nosotros que estamos votando esta Resolución no estamos votando en contra de ninguno de estos dos pueblos, de ninguno de estos dos sectores de la realidad social en Palestina. Estamos votando a favor de ambos, de su progreso, de su desarrollo cívico, del avance dentro de la comunidad de naciones. Fuente: Comisión Rodríguez Fabregat.

Hasta 1977, año en que falleció, el Emb. Rodríguez Fabregat nunca declinó en su defensa del Estado de Israel.y en la lucha contra el antisemitismo, contra el que luchó toda su vida.

La ciudad de Montevideo lo homenajea con el nombre de un espacio público ubicado en el Parque Batlle, sobre la Av. Alfredo Navarro en su cruce con las calles Manuel R. Alonso y Dr. Atilio Narancio. Y la escuela pública 106 de la ciudad de San José también lleva su nombre.

Material utilizado:

“Dos capítulos de un memorable manuscrito del demócrata uruguayo Rodríguez Fabregat”- de Israel Jamitovski- publicado en web de CCIU (2-12-2021)

“Un ‘paladín vigoroso’: el uruguayo Enrique Rodríguez Fabregat”- Allan Metz (traducido por Pedro J. Olschansky)- Revista Coloquio, CJL- Edición 27, octubre 1996.

Foto: Espacio público Rodríguez Fabregat. Fuente: Stonek.