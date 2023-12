5 puntos importantes: Lo que aprendimos los judíos de la tragedia del 7 de octubre

Diario Judío, México- por Enrique Presburger Cherem

El dilema de la “proporcionalidad”, la batalla contra la propaganda, la relación de la sociedad civil palestina con el terrorismo, el encubrimiento de la ONU y la existencia del mal son, según este artículo, 5 puntos importantes que nos dejó a tragedia del 7 de octubre de 2023.

El dilema de la “proporcionalidad” en perspectiva:

Israel no sólo responde, sino se defiende de una guerra existencial: Golda Meir nos advirtió desde los 60’a: “Cuando los árabes amen a sus hijos, más de lo que nos odian a nosotros, entonces tendremos paz”. Sin embargo, subestimamos esta frase. No esperábamos que el hospital más grande de Gaza, Al-Shifa, fuera el centro operativo más grande de Hamas, donde se encontraron miles de municiones y cuerpos de rehenes calcinados. Tampoco imaginamos que tantas escuelas, centros de refugiados, hospitales y mezquitas serían utilizadas como bases de operación, almacenamiento de armas y lanzamiento de misiles, que por cierto suman la sorprendente cantidad de +13,000. No esperábamos encontrarnos con tantos túneles, que suman más de 500km2 en una ciudad de 40km de largo. Es decir, una ciudad de casi 5 pisos hacia abajo llenos de infraestructura terrorista. No esperábamos que, además del fatídico 7 de octubre, se suscitaran más de 1000 Atentados Terroristas en Cisjordania (sí, no sólo es Gaza), donde se enumeran 569 ataques con objetos letales sobre autos, 143 ataques con cocteles molotov, 70 con armas de guerra, 287 bombas y 319 gomas incendiarias arrojadas sobre autos que produjeron 53 víctimas. Mucho menos tener una guerra nuevamente con 7 frentes: Gaza, Líbano, Siria, Cisjordania, Irak, Yemen e Irán, además de los intentos de atentados antisemitas en al menos 10 países de Europa y 2 de Latinoamérica. No perdamos la perspectiva que Israel está en una guerra existencial, cuyas circunstancias de “falta de proporcionalidad” son provocadas justamente para evitar que Israel se defienda.

Israel y la compleja la batalla en contra de la propaganda:

Universidades antisemitas: De acuerdo a la Network Contagion Research Institute (NCRI), se registró que el gobierno de Qatar inyecta más de USD$13 mil millones a cerca de 200 universidades norteamericanas. Así, no sorprende el auge antisemita en varios de los campus universitarios inclusive más prestigiosos.

Real Politik: De igual manera, Irán y China han registrado presencia militar y diplomática en América Latina, registrando presencia de Hesbollah relacionada con cárteles de crimen y droga en el continente.

Medios anti-judíos: Según publicaciones de Google analytics, se registró que el 18% de las publicaciones de TikTok a dos meses del conflicto son de corte antisemita o anti-Israel, y la gran mayoría de medios del mundo, en una relación de 85-15, publicó contenido antisemita o tendencioso en contra de Israel.

Nuevas generaciones sensibles a propaganda: esta influencia propagandística es especialmente sensible en generaciones jóvenes (entre 18 a 24 años), donde un 48% de ellos apoya la causa terrorista de Hamas a diferencia de la población de 45 años en adelante, donde más de un 88% se siente más inclinado al apoyo a Israel (el porcentaje de apoyo a Israel aumenta con la edad por la memoria histórica de la gente sobre el terrorismo y el holocausto).

La sociedad civil palestina y su compleja diferenciación del terrorismo:

El terrorismo como negocio: Se sabe que tanto Hamas como la Autoridad Palestina pagan USD$10,000 a sus ciudadanos por cada judío asesinado, además de premiarlos un departamento residencial. De igual manera, la familia de los “mártires” (asesinos en realidad), reciben en pensión vitalicia USD$350 dólares mensuales. Si el asesino muere, su descendencia recibe USD$1,500 adicionales en compensación. Esto convierte al terrorismo en el empleo mejor pagado para cualquier árabe de la región. Se estima que alrededor de USD$4.4 mil millones se utilizan para estos pagos cada año. La natalidad de las mujeres Palestinas es cercana a los 4 hijos, creándose el concepto de “disposable children” (o hijos desechables) que aseguran el sustento familiar futuro al asesinar judíos. Esto en un contexto donde el 46% de la población vive en pobreza deliberada bajo amenaza de gobiernos autoritarios donde no se celebran elecciones desde hace más de 30 años.

La ausencia de disidencia oficial palestina: La comunidad palestina internacional no se manifestó en ningún momento condenando los crímenes de Hamas. Resulta al menos cuestionable que se pida diferenciar a Hamas del resto de los Palestinos, cuando ni la Autoridad Palestina, ni los Palestinos en el exterior han manifestado una postura de condena a los ataques del 7 de octubre (aunque sí lo han reconocido en grabaciones privadas y cumbres internas de manera anónima). De igual manera, según la Arab World for Research and Development (AWRAD), el 75% de la población civil palestina manifiesta su aprobación a la masacre perpetrada el 7 de octubre.

La ONU encubre y patrocina organizaciones terroristas:

La UNRWA sin máscara: Sabemos que la ONU se ha convertido en una organización antisemita. La ONU creó la UNRWA (agencia específica para refugiados palestinos), unidad diferenciada de la ACNUR (agencia de refugiados para el resto del mundo excepto palestina) y que tiene, literalmente, el doble del presupuesto. Esta agencia cambió la ley de refugiados para hacerla de carácter hereditario, convirtiendo así a los 700 mil refugiados iniciales en 6 millones, lo cual no aplica para ningún otro conflicto histórico. Según la Associated Press, entre 2014 y 2020 la ONU gastó $USD4,500 millones para palestina. De igual manera, la UNRWA es el mayor empleador en Gaza, con cerca de 30 mil empleados. En sus escuelas se han encontrado túneles, armamentos y sitios de lanzamiento de misiles. De igual forma, el material educativo de dichas escuelas está asociado con el adoctrinamiento antisemita (Los perpetradores de la Masacre Olímpica de Munich de 1972 fueron criados y educados en escuelas de la UNRWA, al igual que Mohamed Deif, el comandante de las Brigadas Al Qassem de Hamás que planearon la masacre del 7 de octubre). Este brazo de la ONU celebró en redes sociales la matanza del 7 de octubre, y fue la primera agencia en condenar el falso bombardeo del hospital Al-Ahli en Gaza, que finalmente fue atacado por los propios terroristas palestinos. Hoy el 80% de las resoluciones de la ONU son en contra de Israel. Tan sólo en 2023, la Asamblea General ha condenado a Israel v.s. 7 veces al resto del mundo, y se ha abstenido de señalar condenar conflictos como el Sirio o el Iraní. Los funcionarios han simulado su “consternación” al mostrarse los videos de Israelíes secuestrados siendo conducidos en hospitales y escuelas bajo su supervisión.

La doble moral: De igual manera, ONU mujeres tardó casi 2 meses en condenar las violaciones a mujeres Israelíes, hecho inédito y contrario a la solidaridad de movimientos feministas y #MeeToo, sugiriendo violaciones justificadas.

La “espalda” de la Cruz Roja: Por último, la Cruz Roja Internacional por primera vez se ha declarado “incapaz” de visitar civiles secuestrados, donde no han presionado la negativa de Hamas de mostrar pruebas de vida y salud, aún existiendo bebés de 9 meses tomados como rehenes. De igual manera, varias ambulancias humanitarias fueron descubiertas al transportar drones y material terrorista para Hamas de forma encubierta.

El mal sí existe:

Asesinato de pacifistas: Los más de 1,200 de judíos asesinados cerca de la frontera con Gaza eran principalmente de izquierda, donde de hecho Netanyahu hubiera obtenido menos del 5% de los votos. Dentro de los asesinados se encuentra Vivian Silver, quien tenía una de las ONG’s más grandes palestino-israelíes, y de quien se pensó estaba secuestrada, para después descubrir que fue desmembrada y calcinada, por lo cual sus restos no se reconocían. Igual ocurrió con Eyal Waldman, empresario Israelí que creó el centro high tech más grande de medio oriente para emplear desarrolladores palestinos, y cuya hija fue brutalmente golpeada y asesinada. Las víctimas de Hamas, eran las que más creían en la paz con los palestinos, y los que más convivían en la cotidianeidad. El 85% de los ingresos de los palestinos provienen de trabajos con salarios Israelíes.

Rehenes inéditos: Tomando en cuenta todas las guerras históricas, incluidas las guerras mundiales, no se tenían registros ni protocolos para secuestros de menores de edad. Nunca se habían secuestrado bebés. No se sabía cómo reaccionar ni recibir niños y niñas violadas, maltratadas, golpeadas y drogadas en cautiverio. Tampoco una situación en donde se impide la entrada a la Cruz Roja a atender rehenes.

El anti-liderazgo: Los líderes de Hamas tienen fortunas calculadas en billones de dólares, viviendo en mansiones en Qatar con guardias y aviones privados para su traslado. Ellos son los que han rechazado el “alto al fuego” propuesto por mediadores como Egipto a cambio de la devolución de rehenes. Son promotores de que la ofensiva se mantenga.

La evidencia del mal: El video de 47 minutos que documenta las atrocidades cometidas por Hamas ha sorprendido a propios y extraños. Bebés asesinados con tiros de gracia, niños metidos a hornos frente a sus padres, violaciones masivas, extracción de fetos de úteros de embarazadas en vida, decapitaciones, hachazos y otras barbaridades fueron documentadas por los propios terroristas como trofeos. Videos y llamadas hoy forman parte de este acervo.

La conclusión de todo esto no es que la paz o la solución de dos Estados es inalcanzable. Sin embargo, esto no será posible sin desenmascarar (y remover) a los gobiernos de la Autoridad Palestina, Hamas, y las organizaciones de la ONU involucradas. No se puede negociar con organismos que buscan la destrucción del Estado de Israel (y no realmente un Estado Nación propio). Israel ya negoció acuerdos de paz en casi todas sus fronteras: Egipto, Jordania, Líbano (de facto); y ha normalizado relaciones hasta con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. La cuestión Palestina, desgraciadamente para todos, no es hoy una cuestión de paz por territorio. Esperemos lo sea en un futuro.