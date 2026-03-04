Costa Rica abrirá una oficina comercial y de inversión en Jerusalem

Según el Gobierno costarricense, esta oficina permitirá fortalecer la cooperación bilateral en materia de comercio exterior e inversión, específicamente en sectores como tecnologías de la información, agricultura sostenible, energías renovables y ciberseguridad.

El Gobierno de Costa Rica anunció este lunes que abrirá próximamente una oficina comercial y de inversión en Jerusalem como parte de una estrategia para posicionar al país “en los principales ecosistemas globales de innovación y tecnología”.

“Esta iniciativa responde a la visión del Gobierno de consolidar una política comercial moderna, orientada a la atracción de inversión estratégica, el desarrollo productivo y la generación de oportunidades de alto valor para Costa Rica.

Israel, reconocido internacionalmente como uno de los principales polos de innovación, representa un socio clave para avanzar en esta agenda”, afirmó el Ministerio de Comercio Exterior en un comunicado.

“La apertura fortalece la presencia que Procomer (Promotora de Comercio Exterior) mantiene en Israel desde 2016 y refleja el dinamismo de la relación bilateral, fortalecida tras la suscripción del Tratado de Libre Comercio entre ambos países”, indicó la información oficial.

La nueva oficina estará ubicada en Jerusalem Occidental y contará con el estatus diplomático correspondiente para el ejercicio de sus funciones, conforme al régimen jurídico aplicable, detalló el Gobierno.

Costa Rica e Israel firmaron el pasado 8 de diciembre un Tratado de Libre Comercio con el objetivo de abrir oportunidades comerciales para diversos productos y además para inversiones de alta tecnología que impulsen la innovación y una economía cada vez más digitalizada.

Datos del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica indican que durante el último decenio el comercio total de bienes entre ambos países fue de 49 millones de dólares en promedio anual, con un crecimiento anual medio de 8,7 %.