Una operación mediática masiva del régimen iraní difunde propaganda antisemita en el mundo hispanohablante

Según un informe publicado hoy por la Liga Antidifamación (ADL), el medio oficial de propaganda de la República Islámica de Irán en América Latina incrementó significativamente su retórica de odio durante los últimos dos años.

El informe concluye que HispanTV, el canal iraní, publica habitualmente contenidos que promueven tropos antisemitas sobre el poder judío, teorías de conspiración, la demonización de Israel y la glorificación de las organizaciones terroristas Hamás y Hezbolá, y que la intensidad de este contenido de odio ha aumentado de forma drástica en los últimos dos años, desde los ataques del 7 de octubre en Israel y la consiguiente guerra contra Hamás.

El informe fue presentado durante la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026, celebrada en Múnich, Alemania, en la cual la ADL organizó un evento paralelo oficial titulado: “El largo brazo de Teherán: radiografía de la creciente influencia y amenaza de Irán en América Latina”.

“El medio de comunicación del régimen iraní está difundiendo clásicas teorías de conspiración antisemitas y propaganda antiisraelí a potencialmente millones de personas en toda América Latina y más allá, convirtiendo a la República Islámica en una fuerza desestabilizadora no solo en el Medio Oriente, sino también en todo el mundo hispanohablante”, afirmó Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la ADL. “Con el antisemitismo en niveles históricos en el mundo, Teherán está financiando una enorme operación mediática de propaganda que prepara el terreno para la expansión del antisemitismo y el odio contra Israel y los judíos en todo el mundo”.

HispanTV es el medio de comunicación en español de la República Islámica de Irán. Está ampliamente disponible para el público de toda América Latina y llega a un público potencial de casi 600 millones de hispanohablantes a través de satélite, cable, transmisiones en vivo y redes sociales.

Según el nuevo informe de la ADL, también es la principal plataforma mundial para la difusión del odio antisemita y la propagación de prejuicios e incitación contra Israel en América Latina y el mundo de habla hispana.

El informe incluye un llamado a la acción, instando a legisladores, corporaciones mediáticas y plataformas digitales a cerrar inmediatamente las lagunas que permiten al régimen iraní utilizar HispanTV para difundir su contenido antisemita a audiencias globales.

“Las autoridades gubernamentales deberían investigar los vínculos entre HispanTV y entidades y funcionarios del régimen iraní sujetos a sanciones, y considerar la designación de HispanTV como una operación de influencia extranjera de la República Islámica de Irán”, declaró Marina Rosenberg, vicepresidenta sénior de Asuntos Internacionales de la ADL y exembajadora de Israel en Chile. “También exhortamos a las empresas de redes sociales a tomar medidas para retirar a HispanTV de sus plataformas por violar sus políticas y normas comunitarias contra la difusión de antisemitismo y discursos de odio”.

El informe de la ADL concluyó que el contenido de HispanTV entre julio de 2024 y diciembre de 2025 propaga sistemáticamente una narrativa ideológica cohesiva que:

Recicla tropos antisemitas de larga data sobre el poder judío y sionista, refiriéndose explícitamente al “poder de los judíos” y presentando a los judíos como manipuladores de los medios de comunicación globales, controladores de gobiernos occidentales mediante “lobbies”, y como una fuerza malévola que interviene con sus “garras” en las instituciones estatales.

Presenta a Israel como el centro de conspiraciones y engaños globales, alegando que controla las plataformas de redes sociales (TikTok, X) y los flujos internacionales de información a través de multimillonarios judíos y corporaciones mediáticas occidentales “sobornadas”.

Legitima y glorifica a organizaciones extremistas violentas, retratando a Hamás, Hezbolá y los hutíes como fuerzas de resistencia que muestran “extraordinarios ejemplos de heroísmo y valentía”, celebrando ataques que mataron a civiles y prometiendo la continuación de la violencia hasta la “aniquilación total de los ocupantes”.

Celebra los ataques del 7 de octubre como legítimos y dignos de elogio, describiéndolos como logros “impresionantes” y “extraordinarios”, un “tsunami” que arrasó con Israel, con llamas que “nunca se extinguirán”.

Exalta al régimen iraní como la alternativa moral y estratégica frente a las democracias occidentales, posicionando a Teherán como defensor de la verdad y la justicia, y como el centro estratégico del “Eje de la Resistencia”.

Deslegitima sistemáticamente el derecho de Israel a existir, presentando al Estado como un proyecto “colonial”, “genocida”, “terrorista” y fundamentalmente ilegítimo.