1.500 agentes, fotógrafos y centros de comando: cómo Abu Obeidah planeó la guerra psicológica de Hamás

Un informe reciente reveló el amplio alcance de la red de información y guerra psicológica de Hamás en Gaza, supervisada por el portavoz militar del grupo, Abu Obeidah, quien fue asesinado por las fuerzas israelíes la semana pasada.

Según Galei Tzahal, el aparato de propaganda de Hamás estaba compuesto por aproximadamente 1.500 agentes, casi el doble del personal empleado en unidades equivalentes dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). La operación, desarrollada por Abu Obeidah durante la última década, había crecido significativamente desde la Operación Margen Protector, cuando contaba con tan solo unos 400 miembros.

Cada batallón de Hamás tenía asignado un «jefe de propaganda» y operaba su propio centro de mando, dedicado a la producción de contenido mediático. Los vídeos se compilaban a menudo con imágenes transmitidas en tiempo real desde el campo de batalla. Según se informa, el principio rector de esta iniciativa era que una operación en sí misma era menos importante que documentarla.

La red también incluía a aproximadamente 400 personas estacionadas en centros de mando. Estas personas se desempeñaban como editores de video y analistas de medios, monitoreando los canales de comunicación israelíes y asesorando sobre las estrategias de propaganda correspondientes.

En los últimos años, Hamás ha invertido mucho en herramientas mediáticas modernas, incluidas cámaras GoPro, equipos de protección y sistemas de comunicación móvil, lo que ha permitido a sus agentes continuar con sus actividades desde lugares como escuelas y hospitales.

Abu Obeidah desempeñó un papel central tanto en operaciones militares como en campañas de guerra psicológica. Según informes, participó en todas las iniciativas de combate importantes, desde la Operación Margen Protector hasta la masacre del 7 de octubre. También lideró las campañas mediáticas de Hamás, incluyendo la producción de vídeos de rehenes, e informó personalmente a los cautivos antes de su liberación. Los servicios de inteligencia afirman que desarrolló tácticas destinadas a utilizar la presión psicológica para disuadir una ofensiva terrestre israelí en Gaza.

Hasta la fecha, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirman haber eliminado a más de 200 miembros de la red de información de Hamás, la mayoría de los cuales ocupaban puestos de mando. Sin embargo, se informa que más de 1.000 agentes permanecen activos. Las agencias de inteligencia israelíes trabajan actualmente para identificar a un posible sucesor de Abu Obeidah, quien se cree que no ha dejado un segundo al mando claro.