Cátedra de Judaísmo 2025 de UCU: 2ª actividad del año

La Cátedra de Judaísmo Nisso Acher de la Universidad Católica del Uruguay invita a la charla “En alemán y contra el nazismo: La revista MMM y la victoria aliada desde Uruguay”, segunda charla del Ciclo Memorias del Horror: 80 años después. La misma será impartida por el Prof. Gabriel Hojman y presentada por Silvia Facal, Directora de la Cátedra. La actividad se realizará el próximo miércoles 27 de agosto a las 12.20 hs. en la Sala Bauzá del Edificio Sacré-Coeur (8 de Octubre 2738), y se podrá participar de modo presencial o virtual

Presencial: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Y-H44HqB1kG4jntGmP5UJePwD5ye_ONFugGXy0J30eVUNVdLUkFTUEtTNVJaMTBRR0VGSEZUUDNNNi4u&route=shorturl

A distancia: https://ucumeetings.zoom.us/webinar/register/WN_dwEVWzy_SdeGzrI-JKEvGw#/registration

Gabriel Hojman, el disertante, es profesor de Historia del Diseño Gráfico, Escuela Superior de Comunicación Social (Universidad del Trabajo del Uruguay). Profesor en la Escuela Integral