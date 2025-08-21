Contacto
Contacto

Cátedra de Judaísmo 2025 de UCU: 2ª actividad del año

21/Ago/2025

 

 La Cátedra de Judaísmo Nisso Acher de la Universidad Católica del Uruguay invita a la charla “En alemán y contra el nazismo: La revista MMM y la victoria aliada desde Uruguay”, segunda charla del Ciclo Memorias del Horror: 80 años después. La misma será impartida por el Prof. Gabriel Hojman y presentada por Silvia Facal, Directora de la Cátedra. La actividad se realizará el próximo miércoles 27 de agosto a las 12.20 hs. en la Sala Bauzá del Edificio Sacré-Coeur (8 de Octubre 2738), y se podrá participar de modo presencial o virtual

Presencial: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Y-H44HqB1kG4jntGmP5UJePwD5ye_ONFugGXy0J30eVUNVdLUkFTUEtTNVJaMTBRR0VGSEZUUDNNNi4u&route=shorturl

A distancia: https://ucumeetings.zoom.us/webinar/register/WN_dwEVWzy_SdeGzrI-JKEvGw#/registration

Gabriel Hojman, el disertante, es profesor de Historia del Diseño Gráfico, Escuela Superior de Comunicación Social (Universidad del Trabajo del Uruguay). Profesor en la Escuela Integral

 

Links de interés

Quiénes somos

Noticias e Información

Suscríbete y mantente al tanto de nuestras últimas noticias

Información de empresa

  • Camacuá 623 piso 2, Montevideo
  • Tel. 29157221 y 091624524
  • cciu@cciu.org.uy

Copyright 2024 – Comité Central Israelita del Uruguay