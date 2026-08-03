La Organización Sionista del Uruguay invita a toda la comunidad a participar en la 36.ª entrega del Premio Jerusalem, distinción que este año será otorgada al Dr. Martín Aguirre. También se homenajeará al Lic. Pettinatti. Martes 11 de agosto, 19. 30 hs. en Kehilá. Reservá tu lugar en https://forms.gle/gRZbsYTHzioB1wf69

Asimismo, durante la ceremonia se realizará una mención especial

en reconocimiento al Lic. Orlando Pettinati.

¡Queremos que seas parte de esta noche tan especial!

🗓️ Lunes 11 de agosto | 19:30 h | Kehilá

📝 Reservá tu lugar completando el

siguiente formulario: https://forms.gle/gRZbsYTHzioB1wf69