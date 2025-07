31º Aniversario del atentado contra la AMIA – Embajada de Argentina en Uruguay

En el día de ayer, la Embajada de Argentina en Uruguay, en la persona de su Embajador Alan Beraud, realizó un acto conmemorativo del 31º Aniversario del atentado terrorista contra la AMIA en Argentina.

A tales efectos, cursó invitación a los Presidentes de las Instituciones judías y a los Rabinos, para, todos juntos, rendir homenaje a sus víctimas: 85 muertos, la colectividad judía del país vecino, la población argentina en su totalidad.

Previo al inicio de la conmemoración, delegados en representación de los siete Movimientos Juveniles Sionistas, entregaron al Embajador una carta donde trasmitían, entre otros conceptos, que “Cada 18 de julio … reafirmamos con vehemencia nuestro compromiso inquebrantable con la exigencia de justicia. Desde hace 31 años nos seguimos cuestionando cómo un atentado de tal magnitud, que se cobró la vida de 85 personas … al día de hoy no tenga culpables … Deseamos, bajo la lealtad que desprende la educación no formal, transmitiendo los principios de memoria y verdad, que no pasemos un solo aniversario más sin respuestas …”

En nombre de la colectividad judía del país, trasmitimos nuestro reconocimiento al señor Embajdor de Argentina por esta muestra de compromiso y memoria. Los judíos, de Uruguay y del mundo, aguardamos con ansias un pronunciamiento de la justicia argentina, que honre los impulsos más profundos de los fundadores de esa gran nación y de la tradición bíblica que nos enseña: “Justicia, justicia perseguirás…”.

En la foto, el Embajador Beraud, autoridades del World Jewish Congress (Saúl Gilvich) y del Congreso Judío Latinoamericano (Nicolás Lerner), el Presidente del Comité Central Israelita del Uruguay (Roby Schindler) y representante de Nuevas Generaciones del CJL Uruguay (Natalia Gutman)