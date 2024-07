30 años del atentado a la AMIA-DAIA: ¿Espectadores o Protagonistas?.

El próximo 18 de julio se cumplen treinta años del atentado a la AMIA-DAIA. Además del recuerdo de las víctimas del crimen terrorista y antisemita y del reclamo de justicia, que no pueden cesar, es una fecha que debe servir para realizar un acto de introspección personal y un análisis colectivo comunitario de lo actuado.

En la causa Amia, alguna vez denominada “el inventario del mal” por la sucesión concatenada de anomalías por negligencia y a veces intencionales, los imputados por la justicia argentina no se someten a derecho. A su vez la justicia ha declarado que el atentado resulta un crimen de lesa humanidad.

¿Por qué motivo ante una declaración antisemita realizada en redes sociales se reacciona institucionalmente y se evaluan alternativas de respuesta buscando condignas sanciones pero ante el aberrante atentado que mató a 85 personas se vacila en agotar las alternativas vernáculas e internacionales al alcance de la mano y en desarrollar estrategias para sacar a la causa del pantano en que se encuentra, entre otras reclamar la sanción de la ley de juicio en ausencia?

La contradicción que planteamos se resuelve si dejamos de ser espectadores y asumimos un rol activo protagónico.

La condición colectiva de espectadores se viene sosteniendo a partir de una actitud de resignación sin futuro perdiéndose de vista que aún quedan caminos que no han sido transitados y se pueden transitar. Es una deuda pendiente.

Los últimos años la mayoria espectadora ha estado tan paralizada como la causa misma y espera una acción positiva de los propios imputados que jamás se producirá.

Lamentablemente pese a la reiteración anual del reclamo de justicia, en la causa AMIA el terrorismo viene ganando la partida. Y esto es un efecto de la parálisis y la expectación. Nos limitamos a proyectar nuestra apatía y falta de compromiso en el Estado incumplidor, responsable de todos los males, en sus distintas esferas, poniendo sólo afuera lo que también resulta de una falta de compromiso con las acciones que la hora nos exige asumir. Cómo un viejo automóvil atascado en el fango, es hora de que todos aunemos esfuerzos para sacar la causa de su varadura.

Tal vez la referida parálisis encubra el temor al fracaso en los nuevos intentos que se habrán de hacer pero ello no justifica la inacción cuando transitar caminos inexplorados hasta ahora resulta un imperativo moral y cuando el objetivo que se busca es necesario, impostergable y trascendental.

De no mutar de espectadores a protagonistas nada cambiará y el terrorismo ganará la partida: persistirá la división comunitaria que viene impidiendo materializar alternativas plausibles que permitan juzgar efectivamente a los presuntos autores intelectuales y materiales del atentado y a sus cómplices.

La impunidad biológica alude a la falta de castigo derivada del paso del tiempo que indefectiblemente acarreará la muerte natural de los responsables. La causa Amia no puede terminar como un nefasto capítulo de la historia por impunidad biológica. No le demos otra victoria al terrorismo. Asumamos el rol que nos ocupa. La rendición moral de cuentas no prescribe. Si a su modo la historia emitirá un juicio sobre los hechos, no nos exculpará de responsabilidad como meros espectadores.