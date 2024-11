29 de noviembre de 1947. Nuevo aniversario de la resolución de partición

El 29 de noviembre de 1947 es una fecha clave en la historia del pueblo judío y del Medio Oriente en general. En dicha fecha, la Asamblea General de las Naciones Unidas -previa investigación de varios meses en el terreno- aprobó, por mayoría de dos tercios, la resolución Nro. 181, el Plan de Partición, el cual dividía el territorio de “Palestina” en dos estados: un Estado judío y un Estado árabe.

La resolución dividía el territorio en dos Estados sin duda pequeños.

Pero el Movimiento Sionista, pragmático y realista, lo aceptó. Y así, 5 meses después, nació Israel.

El liderazgo árabe palestino y el liderazgo de los países árabes en general RECHAZÓ la resolución.

Fue entonces el liderazgo árabe -y esto debe quedar claro una y mil veces- quien rechazó la resolución, la cual también les otorgaba un estado. lo que el Movimiento Sionista aceptaba.

Y así estamos…

La ONU ya en ese momento contemplaba lo que era un hecho: dos Estados para dos pueblos.

¿Por qué motivo el liderazgo árabe lo rechazó? Muy simple: porque ya en ese momento querían todo, “del río al mar”.

Otra resolución no les servía.

El Plan de Partición seguramente no era perfecto.

Pero era realista y reconocía ambos derechos.

Si el liderazgo árabe lo hubiese aceptado, no digo que se habrían solucionado todos los problemas, pero de seguro no habría habido tantas guerras, tanto terrorismo, tantos fallecidos.

Le damos a esa resolución de la ONU la importancia que corresponde.

No porque a lo largo de su existencia la ONU haya dado más “en la herradura que en el clavo”, no porque la ONU hoy día se haya transformado en un “baluarte” contra Israel, no por eso vamos a desconocer la importancia de dicha resolución.

Sin duda que fue el Movimiento Sionista que creó las bases, la infraestructura del Estado: sionistas políticos, sionistas prácticos.

La ONU no le “regaló” nada al pueblo judío, pero le reconoció un derecho histórico innegable, el de tener su propio estado, lo cual en el plano internacional fue decisivo en aquel momento.

Decisivo fue también el voto latinoamericano aquel 29 de noviembre.

Y decisiva fue la participación del Prof. Enrique Rodriguez Fabregat (no olvidar también a Hector Paysée Reyes, al Prof. Secco Ellauri) por su labor fundamental en los meses previos a la resolución, integrando la UNSCOPP e influyendo de una manera decisiva en la misma.

Y entre los latinoamericanos, merece además una mención especial el guatemalteco Jorge García Granados, equivalente en su importancia a la que tuvo el gran representante uruguayo.

Hoy, 29 de noviembre, debería ser una fecha significativa por el aspecto positivo, para todos.

Debería ser.

Para nosotros lo es.

Otros, lamentablemente, continúan -hoy mismo- con la consigna “del rio al mar”…