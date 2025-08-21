21 de agosto: Se conmemora el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo”

El mundo conmemora el «Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo», a fin de honrar y apoyar a las víctimas y los supervivientes de los ataques terroristas. La fecha fue proclamada por la Asamblea General de la ONU en octubre de 2017.

En la actualidad, el número de países afectados por el terrorismo va en aumento. Casi tres cuartas partes de todas las muertes causadas por el terrorismo se produjeron en cinco países: Afganistán, Irak, Nigeria, Somalia y Siria.

El 27 de octubre de 2017 la Asamblea General de la ONU decidió proclamar el 21 de agosto como «Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo», a fin de honrar y apoyar a las víctimas y los supervivientes

La Asamblea General de la ONU, en las resoluciones que se establecieron como resultado del Examen de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, destaca el importante papel de las víctimas en la lucha contra el terrorismo y la prevención del extremismo violento, a la vez que reconocen y defienden sus derechos humanos.

Asimismo, establecen que construir resiliencia en las víctimas y sus familias mediante la provisión de apoyo y asistencia adecuadas inmediatamente después de un ataque y en el largo plazo, es el primer paso para reconocer que las víctimas son menos vulnerables a los impactos del terrorismo y pueden sobrellevar, sanar y recuperarse rápidamente después de un ataque.

El proyecto de resolución sobre la mejora de la cooperación internacional para ayudar a las víctimas del terrorismo reconoce específicamente este hecho, es decir, la importancia de que las víctimas se recuperen en pro de una cohesión social de la sociedad.

Por ello, en el segundo año de celebración del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, el tema principal se centrará en la capacidad de recuperación de las víctimas y sus familias: cómo se las han arreglado y qué han hecho para transformar sus experiencias, ayudando así en su curación, su recuperación, y su fortalecimiento y unión en contra del terrorismo.

La Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (UNOCT) y el Grupo de Amigos de las Víctimas del Terrorismo presenta una exposición fotográfica del 19 al 30 de agosto en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

La muestra es inaugurada hoy por el secretario general, António Guterres, se compone de testimonios e historias que demuestras el viaje personal al que se enfrentan y sus experiencias de resiliciencia.

Además, la Misión Permanente de Camerún presentó un documental «Víctimas del terrorismo», que se centra en los desafíos a los que se enfrentan las víctimas del grupo terrorista Boko Haram en Camerún.

En tanto, la Cancillería israelí emitió un mensaje a través de sus representaciones en todo el mundo por medio de las redes sociales.

“En el Día Internacional de Recordación y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo , conmemoramos a las víctimas de las atrocidades terroristas en todo el mundo. 16 personas se unieron a la larga lista de víctimas de terror en Israel desde el año pasado. Que el recuerdo de todas las víctimas del terrorismo sea una bendición” transmitió Israel.

Por su parte, la representación ante la ONU de la Argentina, país que sufrió dos brutales ataques terroristas, contra la embajada de Israel en Buenos Aires y el atentado a la AMIA, sostuvo que “es vital la prevención del terrorismo como apoyo a víctimas y sus familias”.

“Ayudar a las víctimas es ayudar a la sociedad para poner fin al terrorismo”, es la consigna de la ONU.

Durante la reunión de la ONU se ha recordado “la necesidad de trabajar conjuntamente para la prevención del terrorismo así como apoyar a las víctimas y a sus familias”.

“Nuestro corazón está hoy con todas las víctimas del terrorismo, muy sentidamente con los 16 israelíes asesinados en 2018 en manos del odio y el terror”, transmitió la Comunidad Judía de Chile.