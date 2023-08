16º Festival Internacional de Cine Judío – Comienza el 10 de agosto

El próximo jueves 10 de agosto estará comenzando el 16º Festival Internacional de Cine Judío. Se llevará a cabo hasta el 23 de agosto. Las películas programadas se exhibirán en la Sala Cultural Alfabeta de Life Cinemas. A continuación, les brindamos el detalle de las películas que formarán parte de este festival.

TRES MUJERES – 2D Subtitulada

Inspirada en hechos reales. En la primavera de 1945, un tren que deporta a cientos de prisioneros judíos es abandonado por los soldados alemanes y queda varado cerca de una pequeña aldea alemana ocupada por el Ejército Rojo. Tres mujeres: la francotiradora rusa Vera, la pueblerina Winnie y la judía-holandesa Simone deberán sobrellevar la desconfianza y el resentimiento entre ellas para lograr sobrevivir. Hablada en holandés, ruso y alemán, con subtítulos en castellano Premio especial al director Saskia Diesing en el Stony Brook Film Festival, NY, USA.

Jueves 10 Ago16:45

Sábado 12 Ago15:15

Sábado 19 Ago19:45

HABANOS PARA FREUD – 2D Subtitulada

Basada en el bestseller de Robert Seethaler, es esta una tierna y a la vez inquietante historia sobre un joven y su amistad con Sigmund Freud, mientras el nazismo va imperando en Viena y la tensión se palpa en el ambiente. Hablada en alemán, checo e inglés, con subtítulos en castellano. Gran puesta en escena apoyada en una bella fotografía. Con un fluido estilo narrativo el director Leytner nos transporta a los últimos días de Freud en Viena, mientras hace crecer al joven protagonista Fritz, tanto en el amor como en las decisiones morales. Martin Bernard, Der Standard. Una delicia observar a Bruno Ganz en una de sus últimas prestaciones cinematográficas, en el contexto de un film preciso y movilizador. Maria Punz, Wiener Zeitung

Jueves 10 Ago19:00

Domingo 13 Ago17:30

Jueves 17 Ago21:30

Miércoles 23 Ago21:15

AQUÍ, AHORA – 2D Subtitulada

Charlie Burnz trata de mantener la vida que ha constituido a largo de 40 años, tanto en su profesión como en lo íntimo. Pero como nunca se sabe quién puede llegar a tu vida y cambiártela, hete aquí que Charlie se topa con Emma, con la que forjará un vínculo que deja de lado la brecha generacional y redefine los sentimientos de afecto y confianza. Billy Crystal se prodiga como guionista, director y actor protagónico, en una agridulce comedia que, inevitablemente, llega al corazón.

Jueves 10 Ago21:30

Domingo 13 Ago15:00

Miércoles 16 Ago19:15

Martes 22 Ago17:00

REGRESO A MARACANÁ – 2D Subtitulada

Todo comienza con Samuel Spivak, nacido en Brasil e inmigrado a Israel. Continúa con su hijo Roberto, quien emigro a sus 20 a Israel; y con el menor de los Spivak, Itai, de 11 años, israelí. Samuel y Roberto comparten la pasión por el fútbol, un tema que le importa poco y nada a Itai. Sin embargo, los tres volarán a Rio de Janeiro para ver jugar a Brasil en la Copa del Mundo 2014 -y en la expectativa, verlo triunfar. El viaje se convertirá en un proceso emocional que cambiará sus vidas para siempre. Hablada en hebreo, portugués e inglés, con subtítulos en castellano.

Viernes 11 Ago17:15

Miércoles 16 Ago17:00

Martes 22 Ago21:30

LANSKY – 2D Subtitulada

David Stone, un escritor de un solo éxito y diversos fracasos, recibe un llamado prometedor. Alguien a quien el FBI viene investigando desde hace décadas sin lograr pruebas concretas que permitan llevarlo ante la justicia, le ofrece a Stone contarle su historia para publicarla. Ese alguien es nada menos que Meyer Lansky, un judío que llegara de niño a Estados Unidos procedente de Rusia, para convertirse en la adultez en uno de los gangsters más famosos del país y creador y controlador del imperio de casinos en Las Vegas. Su narración se convierte en una serie de hechos apasionantes. incluyendo sus vínculos con el estado de Israel. El veterano actor Harvey Keytel (hijo a su vez de inmigrantes judíos), actor fetiche de muchas películas de Martin Scorsese, encarna en forma brillante a un Lansky que desbroza una historia fascinante. Hablada en inglés y hebreo, con subtítulos en castellano

Viernes 11 Ago19:15

Martes 15 Ago17:00

Domingo 20 Ago21:30

TODO HA IDO BIEN – 2D Subtitulada

Cuando tu propio padre te pide que lo ayudes en algo que hasta ahora te parecía inconcebible… ¿Qué harías? ¿Qué decisión pueden tomar las hermanas Emmanuèle y Pascale Bernheim ante la férrea decisión de su padre? En una nueva demostración de excelsa narrativa y contundencia argumental, el reconocido y prolífico director François Ozon nos plantea una disyuntiva tan humana como debatible. Hablada en francés, alemán e inglés, con subtítulos en castellano Selección Oficial Festival de Cannes Nominada para los Lumière Awards que entregan los críticos franceses, como Mejor Actriz (Sophie Marceau) y Mejor Actor (André Dussollier).

Viernes 11 Ago21:45

Jueves 17 Ago17:00

Viernes 18 Ago19:15

LOS CHICOS DE WINDERMERE – 2D Subtitulada

Al término de la 2da guerra mundial, Inglaterra se ocupó de albergar grupos de niñas y niños que habían quedado sin familia, trasladándolos a la isla para rehabilitarlos y eventualmente quedarse a vivir allí. En el campamento de Windermere es donde transcurre la conmovedora historia de estas chicas y chicos que comienzan una nueva etapa con incertidumbre, pero donde maravillosamente triunfa la esperanza, la buena voluntad y la amistad de por vida. Un film imperdible, que cala hondo en el sentimiento del espectador. Hablada en inglés, alemán, polaco y hebreo con subtítulos en castellano. Ganadora del Premio Europa a la Mejor Película. Nominada al BAFTA (Oscar Inglés) a la Mejor Película.

Sábado 12 Ago17:30

Martes 15 Ago21:30

Domingo 20 Ago19:30

EL ÚLTIMO VERMEER – 2D Subtitulada

Mientras Joseph Piller -un judío holandés- luchaba en la Resistencia durante la 2ª Guerra Mundial, el elegante e ingenioso pintor Han van Meegeren organizaba sofisticadas veladas y vendía tesoros del arte holandés a Hermann Göring y otros altos jerarcas nazis. Después de la guerra, Piller es nombrado investigador encargado de identificar y redistribuir obras de arte robadas, lo que lo lleva a acusar al extravagante van Meegeren de colaboración, un crimen castigado con la muerte. Sin embargo, sorprendentes revelaciones le harán pensar a Piller que tal vez Van Meegeren sea inocente. Si así fuera, ¿conseguirá demostrarlo, y de ese modo salvarle la vida? Hablada en inglés, con subtítulos en castellano Es este un film que a medida que avanza se va convirtiendo en un cautivante thriller que revela una historia real con ribetes impredecibles. Hope Madden, UK Film Review Les fascinará a los amantes del arte, del mismo modo como a los interesados en la post-historia de la 2da guerra mundial. En rigor, se trata de un film tan bien concebido y contado, que le gustará a todo espectador. David Stratton, The Australian

Sábado 12 Ago19:30

Viernes 18 Ago21:40

Sábado 19 Ago17:15

PLAN A – 2D Subtitulada

Basada en un hecho real. 1945, Alemania. Max, sobreviviente judío del Holocausto, se encuentra con un grupo radical de combatientes de la resistencia judíos que, al igual que él, perdieron su fe en la existencia y sus familias enteras fueron asesinadas por los nazis. Sueñan con una venganza a escala épica para el pueblo judío: envenenar el sistema de agua de Alemania. La película cuenta la peligrosa y audaz operación secreta que se llamó Plan A. Hablada en alemán y hebreo, con subtítulos en castellano Nominada por la Academia Israelí de Cine a Mejor Fotografía y a Mejor Película por el Festival Internacional de Cine de Haifa

Sábado 12 Ago22:00

Domingo 20 Ago17:00

Miércoles 23 Ago19:15

CORDONES – 2D Subtitulada

Una compleja relación padre-hijo debe enfrentar un impedimento de las autoridades para resolver un tema de salud. Estos no son un padre y un hijo “normales”. De hecho, Reuben, de 60 años, asume la paternidad de Gadi, de 35 años, después de haberse alejado de él cuando era un niño. El devenir del vínculo y la lucha contra los límites externos se expresa con un cóctel de sentimientos en los que participan el amor, pero también el rechazo y la codependencia. El film es revelador en cuanto aspectos de la vida humana, de la conexión humana, y de si la vida plena puede emerger ante situaciones que no por ser difíciles están privadas de humor. Hablada en hebreo, con subtítulos en castellano Nominada por la Academia Israelí de Cine como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Protagónico, y ganadora del premio al Mejor Actor de Reparto (Doval’e Glickman). Ganadora del Premio del Público en los Festivales de Atlanta y Seattle.

Domingo 13 Ago20:00

Miércoles 16 Ago21:40

Sábado 19 Ago15:10

Miércoles 23 Ago17:15

KARAOKE – 2D Subtitulada

Un matrimonio de clase media, que ronda los 60 años, de un bonito barrio de Tel Aviv se siente atraído por su nuevo vecino: un carismático soltero que tiene noches de karaoke en su departamento y que pronto les hará ver que existe una vida fuera de la monotonía. Hablada en hebreo, con subtítulos en castellano Ganadora Premio de la Audiencia y Mejor Opera Prima del Festival de Cine de Jerusalem Ganadora de los premios a Mejor Actriz (Rita Shukrun) y Mejor Actor (Sasson Gabay) y 7 nominaciones de la Academia Israelí de Cine Ganadora Mejor Director y Mejor Guión en Festival de Cine de Raindance Nominada a Mejor Película Internacional en el Festival de Cine de Tribeca 2022

Domingo 13 Ago21:30

Sábado 19 Ago22:10

Martes 22 Ago19:25

MI VECINO ADOLF – 2D Subtitulada

América del Sur, 1960. Polsky, un superviviente del Holocausto solitario y miserable, se convence a sí mismo de que su nuevo vecino no es otro que Adolf Hitler. Al no ser tomado en serio, inicia una investigación para probar su afirmación, pero cuando la evidencia aún parece no ser concluyente, se ve obligado a entablar una relación con el enemigo para obtener pruebas irrefutables. Hablada en alemán, hebreo y español con subtítulos en castellano Nominada a Mejor Película Israelí en el Festival Internacional de Cine de Haifa

Martes 15 Ago19:30

Viernes 18 Ago17:00

Domingo 20 Ago15:15

LA CUARTA VENTANA – 2D Subtitulada

Detrás del suceso internacional de Amos Oz como escritor, cuyas creaciones han sido traducidas a 45 idiomas distintos y que en vida se convirtió en símbolo y portavoz de Israel, subyace una tumultuosa historia personal. A través de una serie de conversaciones con Nurit Gertz, su biógrafa, y entrevistas con significativas personas en la vida de Oz, se despliega en sorprendente y revelador detalle la última historia de este gran exponente de la intelectualidad israelí. Hablada en hebreo e inglés, con subtítulos en castellano Ganadora del Weil Bloch Prize por parte del Nuevo Fondo para Cine y Televisión de Israel. Ganadora Mejor Película en el Festival de Mumbai.

Jueves 17 Ago19:30