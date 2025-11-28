160 terroristas que cumplieron cadena perpetua se hicieron millonarios en prisión en Israel

En virtud del acuerdo firmado entre Israel y Hamás, 250 terroristas destacados fueron liberados. Según un informe de la organización PMW, la mayoría se enriquecieron en prisión gracias a los enormes salarios de la Autoridad Palestina: los hermanos Shamasena, condenados por cuatro asesinatos, ganaron casi dos millones de shekels, al igual que el veterano terrorista de Hamás Mahmoud Issa, quien estuvo encarcelado durante más de 35 años, aproximadamente 13 de ellos en régimen de aislamiento.

160 terroristas, de un total de 250 que fueron liberados recientemente de prisiones israelíes, como parte del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, se hicieron millonarios gracias a los salarios de la Autoridad Palestina. Esto según datos publicados recientemente en un informe de la organización israelí PMW («Palestinian Media Watch»).

Según la política de la Autoridad Palestina, vigente desde hace años, todo terrorista encarcelado o herido por actividades terroristas que él mismo haya llevado a cabo tiene derecho a un salario y una pensión para su familia. Además, la familia cuyo hijo haya muerto como consecuencia de su participación en un atentado tiene derecho a una manutención mensual. Según la política, cuanto mayor sea la condena impuesta al terrorista, mayor será su salario.

Como parte del acuerdo, liderado por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, los 20 rehenes vivos fueron liberados y se espera que todos los rehenes fallecidos también sean devueltos a Israel. El informe muestra que la Autoridad Palestina pagó casi 70 millones de dólares a los 250 terroristas que cumplían cadena perpetua en Israel y que fueron liberados en el marco del acuerdo. Los datos muestran que la Autoridad transfirió elevadas asignaciones mensuales a terroristas condenados por asesinato, secuestro y responsabilidad de atentados suicidas durante sus años en prisión.

Entre los terroristas liberados se encuentran varios veteranos comandantes de Hamás y la Yihad Islámica que, entre otras cosas, establecieron células terroristas en los alrededores de Jerusalén y perpetraron atentados en los que decenas de civiles israelíes fueron asesinados. Los fondos, en ocasiones, provenían de donaciones de países de todo el mundo al gobierno palestino. Estos son algunos de los terroristas y las cantidades que se llevaron al salir de las cárceles israelíes:

Los hermanos Muhammad y Abed Shamasna: Ambos, condenados por los asesinatos de los adolescentes Lior Tobul y Ronen Kermani, así como del taxista Rafi Doron y del soldado Yehoshua Friedberg, fueron liberados con 1.831.200 millones de shekels, que recibieron durante 33 años en prisión. Muhammad cumplió tres cadenas perpetuas y 20 años de prisión, mientras que su hermano fue condenado a cuatro cadenas perpetuas y 20 años de prisión.

Iyad Abu al-Rub: Comandante de la Yihad Islámica en la zona de Yenín. Responsable, entre otros, del atentado suicida en el Campo Terumot en junio de 2003, del atentado suicida en el Stage Club de Tel Aviv en febrero de 2004, del atentado suicida en el mercado de Hadera en 2005 y de una larga lista de atentados terroristas frustrados. Recibió al menos 1.067.600 shekels. Asesinó a siete personas entre 2003 y 2005.

Imad Qawasmeh: Ex miembro destacado de Hamás en Hebrón, condenado a 16 cadenas perpetuas por un atentado suicida en Beersheba en 2004, en el que murieron 16 israelíes y más de 100 resultaron heridos. Envió a los dos terroristas suicidas a perpetrar el doble atentado y fue arrestado por una fuerza especial. Qawasmeh ganó 1.135.000 shekels en una prisión israelí. Riyad al-Amor: Condenado en 2003 a 11 cadenas perpetuas por la responsabilidad de la muerte de nueve civiles, incluido el teniente coronel Yehuda Edri, de la Unidad 504 del Cuerpo de Inteligencia, quien fue asesinado en la Carretera de los Túneles en 2001 por un cómplice palestino. También fue declarado culpable de participar en los ataques en los que fueron asesinados el sargento Max Hazan, el teniente David Chen Cohen, el sargento Shlomo Adshina, el sargento Danny Drai y los civiles Avraham Fish, Aharon Gurov, Deborah Friedman y Avi Boaz, quienes fueron secuestrados y asesinados por miembros de su escuadrón en enero de 2002. Salió de prisión con 1.287.200 millones de shekels. Su socio, el terrorista Ismail Hamdan, recibió 1.214.400 millones de shekels. Mahmoud Issa: Un veterano terrorista de Hamás que fundó la Unidad Especial 101, cuyo objetivo era liberar a prisioneros palestinos mediante el secuestro de soldados israelíes. Issa formó parte de la célula que secuestró y asesinó al sargento de policía Nissim Toledano en 1992 y exigió la liberación de Ahmed Yassin a cambio. Tras el ataque, Issa fue condenado a tres cadenas perpetuas y 49 años adicionales de prisión. Estuvo encarcelado durante más de 35 años, de los cuales unos 13 fueron en régimen de aislamiento. Durante su estancia en prisión, recibió 1.945.500 millones de shekels.

En febrero de este año, el presidente de la Autoridad Palestina, Abbas, emitió un decreto presidencial que modificó las leyes para la transferencia de pagos a las familias de presos en cárceles israelíes o a las familias de terroristas fallecidos en atentados. La orden se refiere a la cancelación de las secciones incluidas en las leyes y reglamentos para el sistema de pago de subsidios a las familias de presos, fallecidos y heridos. Según la orden, «todas las familias que recibían fondos bajo la legislación anterior están sujetas a las mismas leyes que todas las familias que se benefician de los programas de protección social. Las competencias del programa de protección y asistencia social de la Autoridad Palestina se han transferido al Fondo Palestino de Empoderamiento Económico, que asumirá la responsabilidad de brindar asistencia social a todas las familias palestinas sin discriminación».

El Fondo Palestino para el Empoderamiento Económico tiene personalidad jurídica independiente y está gestionado por una Junta de Síndicos designada por Abbas. Opera de conformidad con la ley, sus misiones y mecanismos de trabajo transparentes, y está sujeto a normas de supervisión administrativa y financiera, incluida la de instituciones internacionales, para garantizar la transparencia, los procedimientos y una distribución justa.

Según la nueva orden, el fondo buscará movilizar todos los fondos, subvenciones y asignaciones para las categorías de distribución, especialmente ante el aumento significativo del número de familias que necesitan asistencia social, apoyo y empoderamiento tras la guerra en Gaza y Cisjordania. Ramallah señaló entonces que la medida se tomó como parte de un intento de «fortalecer la posición y el estatus jurídico de la Autoridad en las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, mediante el logro del reconocimiento internacional y la plena membresía de un Estado palestino».