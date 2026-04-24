14 de mayo: celebramos Iom Ierushalaim

El jueves 14 de mayo a las 19hs en la Nueva Congregación Israelita estaremos celebrando juntos Iom Ierushalaim, a 59 años de aquel 28 de yiar donde nuestra capital fue reunificada. La inscripción para participar debe realizarse por el link https://forms.gle/W94eLe2uG8bCdTtH9
Hoy más que nunca, Betar Uruguay y Amigos Uruguayos de la Universidad Hebrea de Jerusalem tienen el agrado de invitar a toda la comunidad a un evento emotivo, alegre y de unión en esta fecha tan especial. El evento cuenta con el apoyo del CCIU.
📆 Jueves 14 de mayo
⏰ 19:00 hs
📍 NCI –
La inscripción es obligatoria para ingresar al evento.
Para registrarse, clickear debajo en el link:
https://forms.gle/W94eLe2uG8bCdTtH9
Los esperamos para vivir juntos esta noche especial