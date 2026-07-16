120 Años después de su absolución: Francia homenajea a Dreyfus

En una ceremonia celebrada el domingo frente al Tribunal de Casación —la máxima instancia judicial de Francia—, el presidente Emmanuel Macron inauguró una estatua en honor al capitán Alfred Dreyfus, al cumplirse 120 años de su absolución definitiva.

Acompañado por Charles Dreyfus, nieto del militar y de 99 años de edad, el jefe de Estado pronunció un discurso contundente: “Sabemos que los viejos demonios del antisemitismo nunca han desaparecido por completo de nuestro país. Debemos mantener una vigilancia extrema para proteger a quienes son atacados simplemente por lo que son”.

La figura, que representa a Dreyfus con uniforme y empuñando su espada, recuerda al oficial judío que en 1894 fue condenado injustamente por traición, acusado de entregar secretos militares a Alemania. El caso dividió a la sociedad francesa durante más de una década, revelando prejuicios profundos en las instituciones y en la opinión pública. Tras años de luchas legales, denuncias públicas —como la célebre carta “Yo acuso” de Émile Zola— y pruebas que demostraron su inocencia, fue exonerado el 12 de julio de 1906, reincorporado al ejército y combatió en la Primera Guerra Mundial .

El nieto del homenajeado compartió su emoción y su preocupación: “Debo admitir con tristeza que nunca imaginé, a mi edad, ver resurgir el antisemitismo con tanta virulencia en nuestra patria”. El Gobierno declaró el 12 de julio como Día Nacional de la Memoria de Alfred Dreyfus, reafirmando el compromiso oficial con la verdad y la justicia.

El acto tuvo lugar apenas un día después de que se hallara un fusil de asalto en un vehículo aparcado junto a una sinagoga en Sarcelles, al norte de París. Más de 300 personas fueron evacuadas sin que se registraran heridos, pero el suceso puso de relieve la gravedad de la situación.

Francia cuenta con la comunidad judía más numerosa de Europa, y los ataques antisemitas han registrado un aumento drástico desde la masacre del 7 de octubre de 2023. En 2024, más del 65 % de los delitos motivados por odio religioso tuvieron como víctimas a personas judías, con un promedio de 130 incidentes al mes. Según datos de la organización de protección comunitaria SPCJ, las agresiones se han multiplicado por casi tres desde 2022, y las violencias físicas siguen en alza: en 2025 se contabilizaron 126 ataques contra personas, un nuevo máximo histórico .

Las palabras de Macron se producen en un contexto polémico: en 2025, Francia formalizó su reconocimiento del Estado de Palestina, medida que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó de “gran premio al terrorismo”, al acusar al presidente francés de alimentar el antisemitismo con esa decisión. París respondió que la medida busca la solución de dos Estados y una paz duradera, sin renunciar a combatir cualquier forma de odio.

Las autoridades francesas destacan que el repunte del antisemitismo no responde a una sola causa, sino que combina prejuicios seculares —como los que estigmatizaron a Dreyfus— con nuevas expresiones vinculadas a tensiones internacionales y narrativas extremistas que instrumentalizan el conflicto de Oriente Medio para atacar a judíos en suelo francés.

El homenaje a Dreyfus pretende recordar que la discriminación y la injusticia nunca son cosa del pasado. “La historia nos enseña que el silencio y la indiferencia son los aliados más peligrosos del odio”, señaló Macron. Por su parte, el ministro de Defensa y la alcaldesa de París coincidieron en que defender la memoria del capitán significa oponerse a cualquier intento de marginar o atacar a una persona por su origen, religión o identidad.

Frente a un fenómeno que combina formas antiguas y nuevas de violencia, las autoridades anunciaron que preparan medidas legislativas para perseguir con mayor rigor los actos antisemitas y fortalecer la protección de las comunidades amenazadas.