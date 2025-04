100 años de la Universidad Hebrea de Jerusalem

La Universidad Hebrea de Jerusalem celebra el centenario de su fundación como una institución académica pionera que ha moldeado significativamente el panorama intelectual, científico y cultural de Israel. Fundada por visionarios como Albert Einstein y Jaim Weizmann, la universidad ha sido un centro de investigación innovadora, produciendo líderes en diversos campos y fomentando colaboraciones académicas globales.

Hoy hace cien años se estableció la Universidad Hebrea de Jerusalem. En un simple escenario de madera, sin micrófono ni amplificadores, los discursos fueron pronunciados por el Dr. Jaim Weizmann, quien más tarde se convertiría en el primer presidente de Israel, el Gran Rabino Abraham Isaac Kook, Lord Balfour, el Alto Comisionado británico Sir Herbert Samuel y el poeta Jaim Najman Bialik.

Entre los miles de asistentes se encontraban residentes de la Tierra de Israel e invitados internacionales, incluidos líderes, clérigos, funcionarios militares y administrativos británicos, así como representantes gubernamentales y delegaciones académicas del Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Países Bajos, Egipto, Suiza, Francia, Canadá, Polonia y Austria.

Entre los distinguidos asistentes se encontraban Meir Dizengoff, Judah Leib Magnes, Norman Bentwich y Nahum Sokolow, entre otros.

Una ausencia significativa fue la de Albert Einstein, uno de los fundadores de la universidad, quien estaba de gira por Sudamérica el día de la inauguración.

Fiel a su estilo, se negó a cancelar los compromisos contraídos, pero envió un manuscrito de su Teoría de la Relatividad a la universidad como muestra de su agradecimiento por la realización de su visión. Este manuscrito se ha conservado desde entonces en los Archivos Einstein, ubicados en el Campus Edmond J. Safra en Givat Ram.

Incluso antes de que la universidad abriera sus puertas, Einstein comentó en una entrevista de 1921 con The New York Times: “No ha habido ningún evento en mi vida que me haya dado mayor satisfacción que la iniciativa de establecer la Universidad Hebrea en Jerusalem”.

El profesor Asher Cohen, presidente de la Universidad Hebrea, declaró:

“Durante cien años, la Universidad Hebrea de Jerusalem ha sido el hogar de individuos excepcionales: aquellos que cuestionan, que rompen las convenciones, que innovan y redefinen los límites. Todo comenzó con una chispa pionera en el corazón de Jerusalem, dando forma al panorama académico de Israel. Un notable grupo de gigantes intelectuales, entre ellos Albert Einstein, Jaim Weizmann, Jaim Najman Bialik y Martin Buber, se unieron en la búsqueda de una visión compartida: el establecimiento de la Universidad Hebrea. Ellos y muchos otros fundaron una institución académica pionera para cultivar futuros líderes en la investigación, la ciencia, el servicio público y la sociedad, en beneficio de Israel y de toda la humanidad. Desde el momento en que esta visión se convirtió en realidad, la universidad ha mantenido la excelencia en la investigación y la educación como su máxima prioridad. Hoy en día, sigue siendo un centro de conocimiento, innovación e investigación pionera en diversos campos, nutriendo a generaciones de líderes, académicos y pensadores”.

La Universidad Hebrea sentó las bases para los estudios en humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales y ciencias exactas. Muchos de los principales médicos, abogados, economistas y matemáticos de Israel son ex alumnos de la universidad.

El alcance de la investigación realizada en la institución abarca casi todos los aspectos de la vida: desde la exploración espacial hasta los estudios de aguas profundas, desde el desarrollo de tomates cherry hasta la carne cultivada.

Sus neurocientíficos lideran los esfuerzos de investigación globales, mientras que los expertos en ciencias forenses, psicólogos y profesionales de la salud contribuyen significativamente a sus respectivos campos.

La Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Computación gradúa el mayor número de estudiantes entre todas las universidades de investigación israelíes, proporcionando los mejores talentos a las industrias de alta tecnología nacionales y mundiales.

Estos graduados se unen a cientos de miles de exalumnos de la Universidad Hebrea que, durante décadas, han desempeñado roles de liderazgo en el servicio público, la atención médica, el poder judicial, el sector empresarial, las industrias de alta tecnología, la sociedad civil, la esfera cultural y, por supuesto, la investigación académica en Israel y en todo el mundo.

En 2024, la universidad fue calificada como la mejor universidad de investigación de Israel y 81° entre las 100 mejores universidades del mundo, según el Ranking de Shanghái.

A lo largo de los años, la Universidad Hebrea ha cultivado amplios lazos con la comunidad académica mundial, con cientos de colaboraciones de investigación con instituciones de todo el mundo. Cada año, cientos de sus estudiantes participan en programas de intercambio internacional, enriqueciendo sus experiencias académicas y culturales.

La universidad también ha mantenido una firme conexión con las comunidades judías de todo el mundo, que han desempeñado un papel fundamental en su establecimiento, crecimiento y éxito continuo, contribuyendo a sus logros académicos, apoyo filantrópico y compromiso compartido con la educación y la innovación.

El profesor Tamir Shafer, rector de la Universidad Hebrea, enfatizó:

“Como institución líder en investigación, la Universidad Hebrea se ve a sí misma como responsable de educar a las generaciones futuras, realizar investigaciones innovadoras en casi todos los campos de estudio, fomentar un amplio compromiso internacional tanto en investigación como en enseñanza, construir fuertes lazos con industrias avanzadas en Israel y en el extranjero, nutrir una comunidad académica diversa y mantener una profunda participación social en Jerusalem y en todo Israel”.

Más allá de la excelencia académica, la Universidad Hebrea reconoce que la diversidad es clave para su éxito. Trabaja activamente para garantizar la igualdad de acceso a la educación y cultivar un campus que refleje la riqueza de la sociedad israelí y de la comunidad académica mundial.

La profesora Mona Khoury-Kassabri, Vicepresidenta de Estrategia y Diversidad de la Universidad Hebrea, destaca este compromiso: “En la Universidad Hebrea, creemos que la diversidad no es un sustituto de la excelencia, sino una fuerza impulsora que la mejora. Nuestro compromiso con la inclusión garantiza que los estudiantes e investigadores de todos los orígenes tengan las mismas oportunidades para prosperar, contribuir y dar forma al futuro de la sociedad. Al fomentar un entorno multicultural, enriquecemos tanto la erudición como la comunidad, demostrando que la verdadera innovación surge cuando se escuchan y valoran diferentes voces”.

La Universidad Hebrea se enorgullece inmensamente de sus logros en innovación, incluido el desarrollo de medicamentos que salvan vidas y el establecimiento de empresas influyentes en diversas industrias. El fortalecimiento de la conexión entre el mundo académico y la industria es una prioridad clave, que implica la formación académica, las asociaciones de investigación con empresas comerciales y la comercialización de los conocimientos y las patentes desarrollados en la universidad.

Existe una relación productiva y dinámica entre la investigación pionera de la universidad y los empresarios, inversores y líderes de la industria, facilitada por Yissum, la empresa de transferencia de tecnología de la universidad.

Hasta la fecha, Yissum ha registrado más de 260 empresas emergentes basadas en tecnologías desarrolladas en la Universidad Hebrea, 18 de las cuales se han hecho públicas, incluida Mobileye, entre tantas.