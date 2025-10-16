10 preguntas que los acusadores de “genocidio en Gaza” no pueden responder

Solo días después del 7 de octubre, un coro de supuestos “especialistas en genocidio”, ONG y activistas comenzó a lanzar la acusación de genocidio contra Israel. En realidad, esta acusación funciona como una inversión deliberada del propio 7/10. Hamás llevó a cabo matanzas con un propósito abiertamente genocida, y sin embargo la acusación se ha volteado contra Israel para blanquear esos crímenes y culpar a su víctima.

En los meses desde entonces, la acusación solo se ha acelerado, convirtiéndose en una especie de pensamiento grupal repetido mediante consignas recicladas (“Israel está atacando la sanidad”), relatos prefabricados (“hambruna intencional”) y fragmentos de citas tergiversados (“recuerden a Amalec”). Estas afirmaciones se presentan con aire de autoridad, pero se derrumban incluso bajo un escrutinio básico.

Si Israel realmente tuviera una política nacional de exterminar al pueblo palestino, las pruebas serían abrumadoras e innegables.

Las diez preguntas que siguen atraviesan esa neblina. No pueden responderse honestamente sin exponer la falsedad de la acusación de genocidio, que es precisamente por lo que los acusadores nunca las enfrentan directamente.

Si el exterminio del pueblo palestino es el objetivo de Israel, ¿por qué no ha ocurrido?

Si Israel quisiera matar a 100.000 o más gazatíes en un solo día, podría hacerlo fácilmente, por ejemplo bombardeando en alfombra el área humanitaria de Al-Mawasi. Ustedes afirman que los líderes de Israel están llevando a cabo una política de exterminio, dirigida desde los niveles más altos del gobierno y las FDI, contra los palestinos únicamente por su identidad. Algunos señalan la afirmación de Hamás de 60.000 muertes como prueba, pero eso solo agudiza la pregunta: si el exterminio del pueblo palestino fuera realmente el objetivo, ¿por qué detenerse en decenas de miles cuando Israel tiene la capacidad de matar a millones en días? ¿Por qué, después de 22 meses, nunca se ha llevado a cabo tal ataque? No evadan señalando que el genocidio no requiere matanzas masivas; expliquen por qué un Estado supuestamente empeñado en exterminar al pueblo palestino no ha dado los pasos obvios para lograrlo.

¿Por qué millones de palestinos están seguros bajo control israelí pleno?

Los árabes israelíes, cerca de 2 millones de personas, son étnicamente el mismo pueblo que los palestinos en Gaza y a menudo se los denomina ciudadanos palestinos de Israel. Viven bajo plena autoridad israelí, y sin embargo ni uno solo ha sido exterminado. La historia muestra que cuando regímenes genocidas tienen acceso sin trabas a la población misma que buscan destruir, esa población corre un peligro inmediato y mortal. ¿Puede citar un solo genocidio en el que millones de las supuestas víctimas vivieran a salvo bajo el gobierno del perpetrador, incluso sirviendo en su gobierno e instituciones? Si Israel persigue el exterminio del pueblo palestino, ¿cómo concilia esta realidad?

¿Por qué los palestinos en Cisjordania no han sido tocados?

Tres millones de palestinos viven en Cisjordania, el mismo pueblo que en Gaza. Israel podría matar a muchos miles allí en cuestión de horas si el exterminio fuera realmente la política, pero esto no ha sucedido en 22 meses. ¿Por qué un Estado empeñado en destruir al pueblo palestino dejaría a millones ilesos mientras supuestamente lleva a cabo un genocidio al lado? Si el exterminio de los palestinos como tales fuera la política, no habría razón para diferenciar por geografía o gobierno. Y no recurran al argumento de que Cisjordania es diferente porque la guerra es contra Hamás, ya que su propia acusación insiste en que la única inferencia razonable de las acciones de Israel en Gaza es el exterminio de los palestinos como tales.

¿Cómo encaja aquí el estándar jurídico para probar la intención genocida?

La CIJ ha sostenido que la intención genocida debe ser la única inferencia razonable a partir de la conducta de un Estado (Bosnia c. Serbia, párr. 373; Croacia c. Serbia, párr. 148). El objetivo declarado de Israel ha sido destruir a Hamás y recuperar a sus rehenes. En la consecución de ese objetivo, los soldados de las FDI han sufrido más de 3.000 bajas, incluyendo 450 muertos, lo que evidencia una guerra real contra un adversario armado. Los regímenes genocidas no envían a sus soldados a morir en combate casa por casa cuando pueden exterminar poblaciones enteras de manera indiscriminada. ¿Cómo, entonces, puede el genocidio ser la única inferencia razonable de las acciones de Israel en Gaza?

¿Cómo encaja la “hambruna intencional” con los datos reales de alimentos?

Ustedes afirman que la política de exterminio de Israel contra los palestinos también se está llevando a cabo mediante el hambre deliberada. Sin embargo, Israel ha permitido la entrada de más de 1,4 millones de toneladas de alimentos en Gaza desde el 7/10, superando los promedios diarios de antes de la guerra y, según estimaciones calóricas estándar, suficientes para la población durante este período. Los informes de la ONU durante gran parte de la guerra muestran entradas diarias de camiones que igualan o superan los niveles previos a la guerra. ¿Disputan estas cifras? Si es así, proporcionen sus números y metodología, y expliquen cómo se compadecen con una política estatal de matar de hambre a los palestinos. Si su respuesta es que hay problemas de distribución dentro de Gaza, eso no es prueba de una intención de retener alimentos por política. Y si el exterminio fuera realmente el objetivo, ¿por qué permitir entrada de alimentos en absoluto?

¿Dónde está la hambruna, dónde están las muertes por inanición?

Incluso según el recuento de Hamás, aproximadamente 200 personas han muerto de hambre desde el 7/10. Sin alimentos, la mayoría de las personas mueren en unos dos meses. Una hambruna sostenida durante este período habría producido muertes por cientos de miles. ¿Cómo concilian eso con la afirmación de una política israelí deliberada de hambre destinada al exterminio? Si argumentan que solo recientemente hubo hambre severa, están concediendo que no hubo hambruna durante los primeros 20 meses mientras el supuesto genocidio ya estaba en marcha. ¿Cómo es coherente esa cronología con una política de exterminio mediante el hambre?

¿Por qué las FDI arriesgan la vida de sus soldados en combates casa por casa?

Israel ha sufrido miles de bajas en Gaza, mucho de ello por combates a corta distancia contra francotiradores, IED y trampas explosivas. Si el genocidio fuera el objetivo, ¿por qué elegiría Israel un método de combate que expone a sus soldados a alto riesgo en lugar de evitar bajas aniquilando a todos desde el aire? Si su afirmación es que la única inferencia razonable es la intención genocida, ¿cómo explican estas costosas operaciones terrestres?

¿Por qué la proporción de bajas civiles frente a combatientes es menor que en otras guerras urbanas recientes?

Hamás afirma que unos 60.000 gazatíes han muerto, mientras que Israel dice que más de 20.000 eran combatientes. Incluso aceptando la cifra de Hamás, la proporción civiles/combatientes es de aproximadamente 2:1. En comparación, las proporciones reportadas en operaciones de EE. UU. y aliados en Irak y Afganistán fueron de 3:1 a 5:1. Si la intención de Israel fuera la masacre indiscriminada de palestinos, ¿por qué sus proporciones son más bajas que las de otros ejércitos occidentales en guerra urbana? Si disputan estos números, proporcionen su propio análisis—y luego expliquen si se asemejan a patrones reconocidos de genocidio, o a los resultados trágicos pero típicos del combate urbano moderno.

¿Por qué las tácticas de las FDI suelen ser coherentes con evitar daños a civiles?

Israel ha utilizado repetidamente tácticas como advertencias de evacuación anticipadas y corredores humanitarios designados antes de los ataques, medidas que ralentizan las operaciones y proporcionan aviso previo a combatientes enemigos. Por ejemplo, Israel esperó semanas para atacar Rafah, permitiendo una evacuación. Algunos expertos militares han calificado estos pasos de sin precedentes en la historia de la guerra. Estas medidas no siempre son perfectas o eficaces, pero serían innecesarias si la intención fuera masacrar al pueblo palestino. En genocidios conocidos, los perpetradores nunca tomaron medidas activas para limitar las bajas entre el mismo grupo que buscaban exterminar. ¿Cómo pueden explicarse estas acciones si el verdadero objetivo de Israel es el genocidio?

¿Por qué facilitar atención médica masiva si el objetivo es el exterminio?

En febrero de 2025, la OMS, con la cooperación de Israel, completó una campaña masiva de vacunación contra la polio para más de 600.000 niños gazatíes menores de 10 años, alrededor del 95 por ciento de ese grupo etario. Esta fue la tercera ronda de vacunaciones que comenzó en septiembre de 2024. ¿Por qué un Estado con la intención de matar palestinos por su identidad ayudaría simultáneamente a vacunar contra enfermedades a casi todos los niños pequeños de Gaza? En genocidios reconocidos, ¿los perpetradores destinan alguna vez recursos a preservar la vida de la misma población que se supone intentan destruir? ¿Cómo explican esta contradicción?

Conclusión

Estas diez preguntas muestran que la acusación de genocidio no solo es débil sino insostenible. Una acusación tan grave como el genocidio requiere pruebas claras y abrumadoras, sin embargo el registro está lleno de contradicciones: millones de palestinos permanecen ilesos bajo autoridad israelí; las proporciones de bajas se asemejan a otras guerras modernas más que a exterminios masivos; alimentos, medicinas y vacunas siguieron llegando a Gaza a lo largo del conflicto; y las supuestas declaraciones de “intención genocida” por parte de líderes israelíes se desmoronan bajo examen. En realidad, la acusación de genocidio es una inversión deliberada del propio 7/10: Hamás perpetró matanzas con intención genocida, y sin embargo la acusación se voltea sobre Israel para blanquear esos crímenes y convertir a Israel en el villano. Cuando los hechos apuntan de forma tan constante lejos del exterminio intencional, persistir en la narrativa del genocidio deja de ser investigación académica. Es propaganda haciéndose pasar por investigación.