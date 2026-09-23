10 desarrollos israelíes que están cambiando el mundo

De la medicina y la agricultura a la inteligencia artificial, el agua y la tecnología que usamos todos los días: diez desarrollos nacidos en Israel que trascendieron sus fronteras y llegaron al mundo.

Hoy Israel aparece en los medios por cuestiones políticas, militares y de seguridad. Pero existe otra historia israelí que merece ser contada y que mejoran la calidad de vida.

Científicos, investigadores, ingenieros y emprendedores que desde Israel que en el día a día aportan al mundo sus conocimientos.

En universidades, hospitales, laboratorios y empresas tecnológicas, investigadores israelíes desarrollaron soluciones que terminaron siendo utilizadas mucho más allá de las fronteras del país.

Algunas son conocidas por millones de personas. Otras trabajan silenciosamente detrás de tecnologías, tratamientos o sistemas que utilizamos sin saber necesariamente de dónde surgieron.

A partir del especial “Israeli Breakthroughs 2026” de ynet, seleccionamos diez de esas innovaciones y desarrollos que ayudan a explicar el peso que Israel adquirió en la ciencia y la tecnología mundial.

Waze: el GPS que convirtió el tráfico en información

Probablemente sea uno de los ejemplos más conocidos.

Waze, creada por emprendedores israelíes, transformó la navegación mediante una idea sencilla pero poderosa: aprovechar la información generada por los propios conductores para conocer en tiempo real el estado del tránsito.

Accidentes, embotellamientos, obras y demoras pueden ser detectados y compartidos para que otros usuarios modifiquen su recorrido.

La aplicación fue adquirida por Google en 2013, pero su desarrollo y sus raíces continúan profundamente vinculados con Israel.

Hoy forma parte de la vida cotidiana de millones de conductores.

La irrigación por goteo: hacer más con menos agua

Uno de los grandes desafíos del planeta es producir alimentos utilizando cada vez menos agua.

Israel desarrolló y perfeccionó una de las tecnologías que más transformaron esa ecuación: el riego por goteo.

La idea consiste en suministrar agua directamente y de manera controlada a la zona de las raíces de las plantas, reduciendo pérdidas y permitiendo administrar con mucha mayor precisión un recurso escaso.

La tecnología israelí fue adoptada en numerosos países y se convirtió en una herramienta especialmente importante para regiones áridas y semiáridas.

El propio especial de ynet incluye la irrigación por goteo entre los desarrollos israelíes que dejaron una huella global.

Desalinización: convertir agua de mar en agua potable

Israel también se convirtió en una referencia mundial en tecnologías de desalinización.

La utilización de procesos como la ósmosis inversa permitió transformar agua de mar en agua apta para el consumo y reducir la dependencia de fuentes naturales de agua dulce.

En un planeta que enfrenta sequías, crecimiento demográfico y estrés hídrico, el conocimiento desarrollado en Israel adquirió una importancia que excede ampliamente sus fronteras.

No es casual que el agua sea uno de los campos que ynet incluye entre las áreas de innovación israelí con impacto internacional.

Diagnóstico médico en minutos

La innovación israelí también está transformando la medicina.

Uno de los ejemplos actuales es MeMed, que desarrolló un análisis de sangre destinado a ayudar a diferenciar rápidamente infecciones bacterianas de infecciones virales.

Según la información publicada por ynet, el test puede entregar resultados en aproximadamente 15 minutos.

¿Por qué es importante?

Porque distinguir entre una infección bacteriana y una viral puede ayudar a los médicos a decidir si un paciente necesita antibióticos, evitando tratamientos innecesarios y contribuyendo a combatir uno de los grandes problemas de la medicina moderna: la resistencia antimicrobiana.

Nuevas tecnologías contra el cáncer

Israel también está trabajando en nuevas formas de atacar tumores.

Entre los desarrollos mencionados en el panorama de innovaciones de 2026 aparecen Alpha DaRT, Biolojic y NovoCure.

Alpha DaRT trabaja con una estrategia destinada a llevar radiación alfa directamente al tumor. Biolojic desarrolla anticuerpos diseñados para combatir enfermedades, mientras que NovoCure utiliza campos eléctricos como parte de tratamientos contra determinados tipos de cáncer.

Son tecnologías diferentes, pero tienen un objetivo común: buscar tratamientos más precisos y eficaces contra enfermedades que continúan representando uno de los grandes desafíos de la medicina mundial.

Una válvula cardíaca sin abrir el tórax

Otra innovación médica israelí busca modificar la manera en que se realizan determinadas intervenciones cardíacas.

Innovalve desarrolló una válvula cardíaca que puede ser implantada mediante un procedimiento mínimamente invasivo, sin necesidad de abrir el tórax como ocurre en una cirugía cardíaca tradicional.

El desarrollo apunta a reducir la complejidad de determinados procedimientos y ampliar las alternativas disponibles para pacientes con enfermedades de las válvulas cardíacas.

Proteínas de leche… sin vacas

Puede sonar extraño, pero ya existe.

La empresa israelí Remilk trabaja mediante fermentación para producir proteínas idénticas a las que se encuentran en la leche convencional sin necesidad de utilizar vacas para producirlas.

El objetivo es generar productos con características similares a los lácteos tradicionales, pero utilizando un proceso basado en microorganismos y fermentación.

La tecnología se inscribe en un campo que crece rápidamente: la búsqueda de nuevas formas de producir alimentos reduciendo el impacto ambiental y el uso de recursos.

Reciclar plástico para convertirlo en materiales de construcción

Otro de los desafíos globales es qué hacer con las enormes cantidades de plástico que se desechan todos los días.

La empresa israelí Keter está desarrollando soluciones para reutilizar plástico reciclado y convertirlo en materiales que puedan reproducir características visuales y funcionales de la madera o la piedra.

La aplicación incluye elementos para pisos, paredes y espacios interiores y exteriores.

La apuesta es transformar un residuo altamente problemático en una materia prima reutilizable.

Iron Beam: la defensa aérea basada en láser

En el terreno de la defensa, uno de los desarrollos israelíes más observados es Iron Beam, un sistema de defensa aérea basado en tecnología láser.

La idea es utilizar energía dirigida para interceptar determinadas amenazas aéreas, complementando otros sistemas de defensa israelíes.

El desarrollo representa una evolución tecnológica particularmente interesante porque busca modificar la ecuación económica y operativa de la defensa frente a amenazas como drones y proyectiles.

El sistema aparece entre las principales innovaciones israelíes destacadas por el panorama de 2026.

Del laboratorio al espacio: proteger astronautas de la radiación

Y quizás uno de los avances más sorprendentes está literalmente fuera de la Tierra.

Entre las innovaciones israelíes destacadas para 2026 aparece un chaleco especializado para astronautas, diseñado para reducir la exposición a la radiación durante futuras misiones a la Luna y Marte.

Según el relevamiento publicado sobre el especial de ynet, el sistema podría reducir la exposición a la radiación en aproximadamente un 60%.

La problemática no es menor: la radiación espacial constituye uno de los grandes obstáculos para las misiones humanas de larga duración fuera de la órbita terrestre.

Y allí también aparece una innovación israelí.

Una historia que va mucho más allá de Israel

Estos diez ejemplos pertenecen a campos muy diferentes: navegación, agricultura, agua, medicina, alimentación, reciclaje, defensa y exploración espacial.

Pero tienen algo en común.

Nacieron de la combinación entre investigación, tecnología y la búsqueda de soluciones para problemas concretos.

El propio proyecto de ynet parte de una idea similar: algunas innovaciones israelíes se convirtieron en nombres conocidos mundialmente —como Waze o el USB— mientras otras trabajan silenciosamente detrás de sistemas médicos, agrícolas, energéticos o tecnológicos.

Israel puede tener apenas una superficie comparable a la de una provincia argentina, pero su ecosistema científico y tecnológico consiguió generar desarrollos con impacto que cruzaron océanos.

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