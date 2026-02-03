Rama: «El antisemitismo amenaza a toda la humanidad»

Durante su visita a Jerusalem la semana pasada, el primer ministro albanés, Edi Rama, concedió una entrevista a The Jerusalem Post, donde habló sobre el antisemitismo, las relaciones con Israel, la historia de Albania durante el Holocausto y la guerra en Oriente Medio.

Rama participó en la conferencia internacional contra el antisemitismo “Generación Verdad”, organizada por el Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, en el marco del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto.

En su discurso en el escenario en Jerusalem, citó el Talmud: «El Talmud nos enseña que quien salva una sola vida, es como si hubiera salvado al mundo entero.»

En la entrevista para El Jerusalem Post, Rama explicó que su mensaje era universal: Se trata de humanidad. La historia demuestra que comienza con los judíos, pero no termina con ellos. El antisemitismo no es simplemente odio a los judíos, sino un ataque a la propia arquitectura moral de la humanidad.

Hablando de su conexión personal con Jerusalem, Rama reveló que creció en la Albania comunista, aislado del mundo, donde Israel era presentado como un enemigo: De niño, estaba obsesionado con Jerusalem. Vivíamos en un lugar totalmente aislado y nos enseñaron que debíamos prepararnos para la «gran batalla» porque «ellos» venían a por nosotros. «Ellos» eran los imperialistas estadounidenses, los socialimperialistas soviéticos y los sionistas israelíes.

Un canal era la versión oficial, los periódicos del Partido Comunista, que hablaban de cómo el ejército sionista mataba y expulsaba a los palestinos. El otro canal era la Biblia de mi abuela, una católica muy devota. La Biblia estaba prohibida, pero ella la tenía.

Después de la caída del comunismo, Rama dijo que comenzó a aprender más sobre la historia de Israel y Jerusalem: Tras la caída del comunismo, no pude ir a Israel porque no había conexiones aéreas ni marítimas. Pero empecé a aprender más y, cuando vine por primera vez, el amor no hizo más que crecer.

Durante la entrevista, el Primer Ministro también recordó la historia de Albania durante el Holocausto y el código de honor «Besa», enfatizando que Albania fue el único país de Europa donde el número de judíos aumentó durante la Segunda Guerra Mundial: “Cuando Albania se convirtió en el único país de Europa que no entregó a ningún judío durante la Segunda Guerra Mundial, la población judía creció durante la guerra”.

Añadió que Albania ha presentado a Yad Vashem más de 3.700 nombres de judíos rescatados. Rama también describió las exigencias de los nazis durante la guerra: Los nazis vinieron con dos exigencias: listas de judíos y listas de oro. La respuesta fue simple y contundente: «Pueden llevarse el oro, los judíos son nuestros para protegerlos». Esto no es una leyenda, es un hecho.

Hablando sobre la situación mundial actual, Rama advirtió sobre el regreso abierto del antisemitismo: El antisemitismo está resurgiendo abierta y descaradamente, a menudo disfrazado de crítica política, ansiedad cultural o, peor aún, de superioridad moral. El odio no empieza con la violencia. Empieza con el lenguaje. Empieza con la indiferencia. Empieza con las excusas.

Respecto del ataque del 7 de octubre y la guerra que siguió, el Primer Ministro Rama fue directo: El terrorismo no es un punto de vista. Es un crimen contra la humanidad. La masacre del 7 de octubre no fue resistencia. Fue un asesinato en masa. El sufrimiento de los palestinos es real y verdaderamente desgarrador.

Es una locura difuminar las fronteras morales o legitimar el terrorismo en nombre de la proporcionalidad. La paz no puede significar neutralidad ante el terrorismo.

Rama también enfatizó que Albania sigue siendo un país amigo para los judíos e Israel: No ha habido ningún indicio de antisemitismo hacia los turistas judíos en Albania. Creo que es normal ser amigo de Israel, pero es un honor ser considerado un amigo cercano de Israel.