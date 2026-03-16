“El Loco de la Bandera”, de Pablo Londinsky relata la historia de Héctor Paladino, el neonazi que en 1987 asesinó a dos personas e hirió a otra, en un Montevideo que estaba en plena apertura democrática; a la vez intenta contribuir a tomar conciencia sobre el aumento del antisemitismo en nuestro país.

El 21 de diciembre de 1987, Montevideo despertó con el horror. Un hombre recorrió la ciudad armado con una escopeta recortada, asesinó a dos personas e hirió a un joven. En su ventana, desde hacía semanas ondeaba una bandera nazi. Detrás de aquella locura había un nombre: Héctor Paladino, un personaje que encarnó, como pocos, el cruce entre la enfermedad mental, el fanatismo ideológico y la fragilidad institucional de un país que apenas recuperaba su democracia.

En El loco de la bandera, Pablo Londinsky reconstruye con precisión y agilidad una historia real que durante décadas permaneció oculta entre expedientes judiciales, crónicas dispersas y silencios incómodos. A partir de un trabajo de investigación excepcional —que incluye archivos inéditos, informes psiquiátricos, declaraciones judiciales y testimonios de víctimas y testigos—, el autor ilumina uno de los episodios más inquietantes de la historia reciente uruguaya y lo convierte en una reflexión profunda sobre la memoria, la impunidad y los límites del odio.

La investigación contribuye a aumentar los niveles de conciencia sobre los actuales niveles de odio y violencia presentes en la sociedad, así como sobre los riesgos inherentes al preocupante aumento del antisemitismo que se registra en el país. Frente a la proliferación de discursos cargados de odio y violencia, resulta necesario preguntarse a qué consecuencias pueden conducir estas expresiones si no son debidamente confrontadas.

El loco de la bandera es un retrato humano del delirio y un testimonio sobre la persistencia de las sombras en una sociedad que creyó haberse librado de ellas