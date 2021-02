Periodista polaca interrogada por la policía por escribir que los polacos estuvieron involucrados en el Holocausto

Haaretz- por Ofer Aderet

Una periodista polaca fue interrogada por la policía en Varsovia la semana pasada bajo sospecha de “difamar el buen nombre de la nación polaca”, luego de un artículo en el que escribió que los polacos estaban involucrados en el Holocausto. La periodista Katarzyna Markusz, de 39 años, le dijo a Haaretz el domingo que fue interrogada durante aproximadamente una hora el jueves pasado. “Me preguntaron si soy la autora de este artículo, si quería ofender a la nación [y] si no, cuál era mi objetivo al escribir este artículo”, dijo.

‘¿Cómo puedes ofenderte la verdad?’ pregunta Katarzyna Markusz, después de que la policía de Varsovia le preguntara si un artículo que escribió en octubre pasado tenía la intención de difamar el buen nombre de la nación.

El artículo se publicó el pasado mes de octubre en el sitio web polaco de izquierda Krytyka Polityczna. Entre otras cosas, dice: «¿Llegará el día en que las autoridades polacas admitan que hubo una hostilidad generalizada hacia los judíos entre los polacos y que la participación polaca en el Holocausto es un hecho histórico?»

Markusz dijo que les dijo a sus interrogadores que creía que su investigación era “una pérdida del dinero de los contribuyentes y de mi tiempo”, y agregó que ella “escribió la verdad. Hubo polacos involucrados en el Holocausto: traicionaron a sus vecinos judíos y, a veces, los mataron. Es un hecho. Es una tontería que incluso tenga que discutirlo con la policía y que alguien se sienta ofendido. ¿Cómo puedes ofenderte la verdad? »

La pena máxima por el delito de difamación del buen nombre de la nación polaca es una pena de prisión de tres años. Según un informe polaco, la denuncia contra Markusz fue presentada por una organización nacionalista de derecha.

Markusz le dijo a Haaretz el domingo: “¿Cómo se puede pensar en castigar a alguien con prisión por decir la verdad? Los fiscales polacos no castigan las opiniones antisemitas, pero ¿castigarán a un periodista? Es una locura.»

La periodista también escribe en un portal judío llamado Jewish.pl, y para otras revistas y periódicos polacos. Ella también es Ph.D. candidata en la Academia de Ciencias de Polonia. Entre otras cosas, está investigando la historia judía polaca, el antisemitismo y la Segunda Guerra Mundial. También traduce memorias del yiddish al polaco, y en los últimos años organizó memoriales del Holocausto para los judíos de Polonia.

«Soy 100 por ciento polaca, siempre digo eso», dijo. “Estoy interesada en la verdad, esa puede ser la razón por la que no agrado a la derecha polaca ya los políticos polacos. En mi cuenta de Twitter siempre hay muchos comentarios antisemitas, no importa lo que escriba. Pero no voy a cambiar nada. No me asustarán”, agregó.

En 2018, Polonia aprobó una controvertida ley sobre el Holocausto que pedía un castigo similar (tres años de prisión) para cualquiera que afirme que Polonia estuvo involucrada en los crímenes de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ante la presión internacional, la cláusula penal de la ley pronto fue cancelada. Sin embargo, los historiadores, los periodistas y el público en general, incluidos los sobrevivientes del Holocausto y los investigadores del Holocausto, todavía están sujetos a acciones legales en Polonia debido a su trabajo sobre el tema, basado en otras cláusulas de la ley polaca.

Por ejemplo, esta semana se espera un juicio en un caso de difamación contra dos importantes historiadores polacos que escribieron en su libro que un polaco estuvo involucrado en el asesinato de judíos en el Holocausto. Posteriormente fueron demandados por la sobrina del hombre.

La investigación contra Markusz se basa en otra cláusula legal. Este no es para difamar o dañar el buen nombre de un individuo, sino para calumniar a la propia nación polaca. El uso de esta cláusula se considera poco común.

La última vez que se sabe que se utilizó fue en 2015 cuando se interrogó al historiador, el profesor Jan Tomasz Gross, que estudió la participación de Polonia en los crímenes nazis. Su interrogatorio no dio lugar a una acusación y el caso en su contra finalmente se cerró en 2019.