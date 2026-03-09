Paysandú, Diez años sin David Fremd

A una década del asesinato de David Fremd, vecinos, familiares y allegados se reunieron ayer en la esquina de avenida España y Guayabos, el lugar donde el comerciante sanducero fue atacado el 8 de marzo de 2016 en un hecho que conmocionó a Paysandú y al país. Asimismo, hoy la Junta Departamental sanducera realizará una Sesión Especial en su homenaje a las 19.30 hs.

El homenaje se desarrolló en la calle, con el local de Jeans Center a las espaldas del público y de frente a La Popular, en el mismo entorno urbano donde Fremd resultó ser apuñalado cuando se disponía a ingresar a su comercio. Entre los presentes estuvieron su esposa Susy y sus hijos Guillermo y Gabriel, además de su hermano Mario. También participaron amigos y allegados, entre ellos Ricardo Molinelli y el diputado Fermín Farinha.

La ceremonia tuvo un tono sobrio y recogido. En la placa recordatoria ubicada en el extremo del cantero central de la avenida España, los asistentes depositaron flores y pequeñas piedras, un gesto cargado de simbolismo y respeto.

Durante el acto, Laura Juan tomó la palabra para recordar la figura de Fremd y reflexionar sobre el significado de su muerte. “Estar en esta esquina, quienes conocimos a David; estoy mirando Jeans Center, y lo veo a David ahí porque siempre venía, y siempre con esa sonrisa característica que nos esperaba, con su atención, con su forma de ser. Y hoy ver su nombre escrito acá”, dijo.

Su intervención alternó evocaciones personales con cuestionamientos sobre la violencia que atraviesa a la sociedad.

“Decimos qué se piensa la gente de este mundo, en qué mundo estamos viviendo, por qué sigue existiendo esta violencia, por qué nos estamos matando entre nosotros. David, y ninguno se merecía esto”, expresó.

La libertad del asesino

En su discurso también aludió a la situación judicial del agresor. “¿Por qué te fuiste, David? Porque un loco, porque realmente es un loco, decidió que tenía que matarte, ¿por qué? Y si será injusta la sociedad, que ese loco está suelto, y eso es lo que no podemos creer”, afirmó.

Juan recordó a Fremd como “un hombre de familia, con su compañera Susy, con esos hijos maravillosos, con toda esa familia que lo quería”, y sostuvo que su memoria permanece viva entre quienes lo conocieron. “Hoy tenerlo en piedra, pero en el corazón”, señaló.

En otro tramo de su intervención, vinculó el crimen con la necesidad de defender la convivencia entre comunidades. “La tierra está hecha de muchas razas, de muchos crisoles que llegaron de otros lados, y los judíos, los italianos, los españoles, somos todos hijos que formamos este pueblo”, dijo.

También expresó sorpresa por la ausencia de más público en el homenaje. “Yo pensé que hoy estaría acá medio Paysandú. ¿Qué hace la gente? ¿Se quedó sentada en la casa tomando mate? Cuando realmente estamos luchando por lo que está pasando en este mundo”, afirmó.

Hacia el final de su mensaje, se dirigió directamente a los hijos de Fremd. “Lleven siempre esa frente alta porque vuestro padre fue un hombre maravilloso, querido por todos, recordado por todos, y siempre estará en nuestro corazón”, sostuvo.

Recuerdos personales

El acto incluyó además la intervención del periodista Milton Nan, quien evocó a Fremd con un tono más íntimo y poético. “David te saludaba primero, alegre y amigable. Te contaba sonriendo lo bueno que había pasado. Estaba como esperando redondear siempre esa buena idea que se le estaba ocurriendo”, dijo.

“Repartidor de sonrisas y saludos, David iba por la vida como un anfitrión contento en una fiesta”, añadió, al recordar la forma en que el comerciante se relacionaba con quienes lo rodeaban.

Nan hizo alusión también a las movilizaciones que siguieron al crimen, cuando la ciudad se reunió en silencio para reclamar paz. “Se quedó en nosotros tu tolerancia de abrazo abierto y un gran deseo creciendo de fraternidad aquí y allá. En silencio de truenos, marchamos y marchamos la ciudad pidiendo paz”, indicó.

Aquel 8 de marzo de 2016, Fremd, empresario de 54 años y referente de la comunidad judía local, fue atacado con un arma blanca por Carlos Omar Peralta en plena vía pública. Poco después, detuvieron al agresor que reconoció ante la Policía que el ataque estuvo motivado por razones religiosas. Diversas organizaciones, entre ellas el Comité Central Israelita del Uruguay, calificaron el hecho como un crimen antisemita.

La muerte de Fremd generó una fuerte conmoción en Paysandú. Quienes lo conocían lo describían como una persona cercana, respetada y activa en su comunidad, lo que amplificó el impacto del asesinato.