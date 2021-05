Palestinos: Nuestro verdadero objetivo es destruir Israel

PorIsrael- por Bassam Tawil (Gatestone Institute)

Nadie disputa el derecho de los palestinos a protestar contra las políticas israelíes. Sin embargo, cuando las protestas se convierten en grandes manifestaciones pro-Hamas, con llamamientos para bombardear Tel Aviv y matar judíos, exponen la verdadera intención mortal de los manifestantes. Cuando miles de palestinos cantan «Todos somos Mohammed Deif», están diciendo que se ven a sí mismos como terroristas dispuestos a atacar y destruir a Israel. Dicen que Deif es su modelo a seguir porque logró asesinar a muchos judíos y sigue prófugo, a pesar de los intentos israelíes de detenerlo o matarlo.

Hamás debe su creciente popularidad a la campaña incendiaria anti-Israel llevada a cabo en los medios palestinos, especialmente en las plataformas de redes sociales, las mezquitas y la retórica pública de los líderes palestinos. Hamás también debe su popularidad a la actual corrupción e incompetencia de la Autoridad Palestina y su presidente autocrático, Mahmoud Abbas.

Las manifestaciones a favor de Hamas también deberían hacer sonar las alarmas con la administración Biden y servir como un indicador preciso de las prioridades palestinas. La administración Biden está hablando de reactivar el proceso de paz estancado entre Israel y los palestinos sobre la base de la «solución de dos Estados». Hamas y los miles de palestinos que corearon consignas en apoyo de Hamas y Deif, sin embargo, tienen una solución diferente en mente: la aniquilación de Israel y la muerte de judíos, cuanto más, mejor.

Cuando el ex dictador iraquí Saddam Hussein disparó 39 misiles Scud contra Israel en 1991, muchos palestinos salieron a las calles para celebrar los ataques. Se llevaron a cabo muchas manifestaciones en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén oriental, incluso mientras las autoridades israelíes emitían máscaras antigás a los palestinos para protegerlos de un posible ataque químico de Irak contra Israel.

El Los Angeles Times informó en ese entonces que «varios palestinos expresaron alegría por asalto misiles [iraquí] de la semana pasada en Tel Aviv y Haifa.»

Cuando el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, lanzó ataques con cohetes contra Israel desde el Líbano en 2015, los palestinos salieron a las calles para celebrar, sosteniendo banderas de Hezbollah y entregando dulces a conductores y transeúntes.

Para los palestinos, cualquiera que ataque a Israel o amenace con destruirlo es un verdadero «héroe».

En los últimos días, los palestinos han estado animando a otro «héroe»: Mohammed Deif, la figura oscura que encabeza el ala militar del movimiento islamista palestino, Hamas.

Deif ha sido el terrorista más buscado por Israel durante los últimos 25 años debido a su participación en varios ataques terroristas, incluido el asesinato de soldados israelíes, atentados suicidas con bombas y secuestros. En 2015, el Departamento de Estado de EE. UU. Agregó a Deif a su lista de terroristas globales especialmente designados.

Debido a su participación directa en el terrorismo contra Israel, Deif siempre ha sido considerado por muchos palestinos como un «héroe».

Ahora, después de que Deif advirtiera a Israel de las represalias si no cambia sus políticas en el este de Jerusalén, parece ser aún más popular entre los palestinos.

En una rara declaración pública, el architerrorista, que tiene su base en la Franja de Gaza gobernada por Hamas, dijo que Israel pagará un «alto precio» si no detiene el desalojo de las familias palestinas que viven en el barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén. «Esta es una advertencia clara y final», amenazó Deif , insinuando que Hamas reanudaría sus ataques con cohetes y otras formas de terrorismo contra Israel.

La amenaza se produjo después que un tribunal de Jerusalén aprobara el desalojo de varias familias árabes en Sheikh Jarrah de hogares que habían pertenecido a judíos antes del establecimiento de Israel en 1948.

Durante las manifestaciones masivas en Jerusalén y algunas partes de Cisjordania durante los últimos días, miles de palestinos corearon consignas en alabanza a Deif y lo instaron a cumplir su amenaza de disparar cohetes contra Israel. Los palestinos también corearon consignas en apoyo del ala militar de Hamas, Izaddin al-Qassam, responsable de miles de ataques terroristas contra Israel durante las últimas tres décadas.

«Somos los hombres de Mohammed Deif», corearon miles de palestinos durante una manifestación en la mezquita al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. También le pidieron que «atacara» Tel Aviv con cohetes, haciéndose eco del llamado de 1991 a Saddam Hussein: «¡Oh, amado Saddam, ataca, ataca Tel Aviv!»

Las manifestaciones en Jerusalén comenzaron el primer día del mes de ayuno musulmán del Ramadán, cuando decenas de jóvenes atacaron a agentes de policía y residentes judíos con piedras, bombas incendiarias y otros objetos. Los manifestantes inicialmente justificaron los ataques argumentando que la Policía de Israel había levantado barricadas en una de las entradas a la Ciudad Vieja de Jerusalén, impidiéndoles así reunirse por la noche para celebrar el Ramadán.

Sin embargo, los disturbios continuaron incluso después que la policía retirara las barricadas. Los alborotadores dijeron que protestaban por el posible desalojo de las familias de Sheikh Jarrah y los intentos de los judíos de «asaltar» la mezquita al-Aqsa, una referencia a las visitas rutinarias de los judíos al Monte del Templo, el lugar más sagrado del judaísmo.

Entonces, ¿Cómo encaja Deif, el principal terrorista de Hamas, en los enfrentamientos entre palestinos y la policía de Israel en Jerusalén?

Al invocar el nombre de Deif y pedirle que bombardeara Tel Aviv, los manifestantes expusieron la verdad: que sus protestas eran menos sobre la mezquita de al-Aqsa o la controversia en torno a las casas de Sheikh Jarrah o las barreras policiales en la Ciudad Vieja que sobre la eliminación de Israel.

Vale la pena señalar que Israel no ha tomado ninguna medida nueva para «alterar el estatus histórico o legal» de la mezquita de al-Aqsa, como han afirmado los palestinos y otros árabes.

Los palestinos están molestos porque a los judíos se les permite recorrer el Monte del Templo. Los palestinos no quieren que los judíos visiten su lugar sagrado; no quieren ver judíos en Jerusalén, y no quieren ver a ningún judío en la tierra que se extiende desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo.

¿Cómo ayuda el bombardeo de Tel Aviv a los casos de las familias árabes en Sheikh Jarrah, que están impugnando la orden de desalojo en los tribunales israelíes? ¿De qué manera pedir a Hamas que lance ataques terroristas contra Israel ayuda a los palestinos en su campaña para evitar que los judíos recorran el Monte del Templo?

Al izar las banderas de Hamas y corear consignas en apoyo de un architerrorista en la mezquita de al-Aqsa, los manifestantes profanaron el lugar sagrado, no a los judíos. Los que utilizaron el recinto de la mezquita para arrojar piedras y otros objetos a los agentes de policía son los que profanaron el lugar sagrado. No se puede atacar a los agentes de policía y luego quejarse que Israel envió a la policía para «asaltar» y «profanar» la mezquita de al-Aqsa, a menos que su mente haya sido torcida por la lógica terrorista.

Nadie disputa el derecho de los palestinos a protestar contra las políticas israelíes. Sin embargo, cuando las protestas se convierten en grandes manifestaciones pro-Hamas, con llamamientos para bombardear Tel Aviv y matar judíos, exponen la verdadera intención mortal de los manifestantes.

Cuando miles de palestinos cantan «Todos somos Mohammed Deif», están diciendo que se ven a sí mismos como terroristas dispuestos a atacar y destruir a Israel. También dicen que Deif es su modelo a seguir porque logró asesinar a muchos judíos y sigue prófugo, a pesar de los intentos israelíes de detenerlo o matarlo.

La violencia que estalló en Jerusalén durante los últimos días muestra que Hamas tiene un gran número de seguidores entre los palestinos, incluidos los residentes del este de Jerusalén que tienen tarjetas de identificación emitidas por Israel pero no son ciudadanos israelíes. Después que Israel se anexara el este de Jerusalén en 1968, otorgó a los palestinos que vivían allí el derecho a solicitar la ciudadanía israelí. La mayoría de ellos, sin embargo, optaron por no pedir la ciudadanía israelí por temor a ser tildados de traidores.

Como residentes permanentes de Israel, los residentes palestinos de Jerusalén disfrutan de todos los derechos otorgados a los ciudadanos israelíes con una excepción: el derecho a votar por el parlamento israelí, la Knesset. Al mismo tiempo, estos residentes tienen derecho a solicitar la ciudadanía israelí en cualquier momento que deseen y varios miles ya lo han hecho.

La popularidad de Hamas va en aumento no solo en el este de Jerusalén, sino también en Cisjordania, donde algunos palestinos también elogiaron a Deif y lo instaron a desatar una nueva ola de terror contra Israel.

Hamás debe su creciente popularidad a la campaña incendiaria anti-Israel llevada a cabo en los medios palestinos, especialmente en las plataformas de redes sociales, las mezquitas y la retórica pública de los líderes palestinos. Hamás también debe su popularidad a la actual corrupción e incompetencia de la Autoridad Palestina y su presidente autocrático, Mahmoud Abbas.

Abbas tenía buenas razones para retrasar hasta nuevo aviso las elecciones parlamentarias y presidenciales que tenía previsto celebrar el 22 de mayo y el 31 de julio. Sabía muy bien que sus rivales en Hamas se encaminaban hacia una victoria similar a la que lograron en la última jornada parlamentaria. elección en 2006.

Sin embargo, Abbas no tuvo el valor de admitir que esa era la verdadera razón por la que canceló las elecciones. En cambio, decidió culpar a Israel acusándolo falsamente de impedir que los palestinos en Jerusalén participaran en las elecciones.

Mientras se sienta en su sala de estar y observa a miles de palestinos en Jerusalén que lo denuncian como un traidor y saludan a Hamas y Deif, Abbas debe haber soltado un suspiro de alivio porque las elecciones se pospusieron indefinidamente. Las manifestaciones pro-Hamas en Jerusalén deberían preocupar no solo a Israel, sino también a Abbas y su Autoridad Palestina.

Las manifestaciones a favor de Hamas también deberían hacer sonar las alarmas con la administración Biden y servir como un indicador preciso de las prioridades palestinas. La administración Biden está hablando de reactivar el proceso de paz estancado entre Israel y los palestinos sobre la base de la «solución de dos Estados». Hamas y los miles de palestinos que corearon consignas en apoyo de Hamas y Deif, sin embargo, tienen una solución diferente en mente: la aniquilación de Israel y la muerte de judíos, cuanto más, mejor.

Bassam Tawil es un árabe musulmán afincado en Oriente Medio