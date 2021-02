Organizaciones judías critican a la CPI

Unidos x Israel

Grupos judíos y expertos legales están dirigiendo duras críticas a la Corte Penal Internacional en La Haya por su decisión del viernes de que tiene jurisdicción para investigar a Israel por crímenes de guerra. El Primer Ministro israelí calificó el sábado el fallo de «antisemitismo puro». Foto: Corte Penal Internacional, La Haya, Países Bajos. Fuente: Naciones Unidas.

Organizaciones judías critican la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación por crímenes de guerra contra Israel

El asesor legal de NGO Monitor califica el fallo como una “parodia legal”; La Conferencia de presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses rechaza el reclamo de jurisdicción del tribunal.

Grupos judíos y expertos legales están dirigiendo duras críticas a la Corte Penal Internacional (CCI por sus siglas en inglés) en La Haya por su decisión del viernes de que tiene jurisdicción para investigar a Israel por crímenes de guerra.

Un panel de tres jueces dictaminó que Judea y Samaria, la Franja de Gaza y Jerusalén oriental están dentro de su jurisdicción, ya que “Palestina [es] un Estado parte del Estatuto de Roma de la CCI”. La decisión 2-1 allanó el camino para que la fiscal principal de la CCI, Fatou Bensouda, abriera una investigación por crímenes de guerra sobre las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El Primer Ministro israelí calificó el sábado el fallo de «antisemitismo puro», y el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado oponiéndose al fallo.

NGO Monitor, junto con otros tres grupos, han presentado conjuntamente un escrito de amicus ante la CCI que establece las fallas legales y fácticas detrás del argumento de que la CCI tiene jurisdicción para investigar a Israel.

Según la asesora legal de la ONG Monitor, Anne Herzberg, el fallo del tribunal no es «sorprendente».

«El fiscal de la CCI ha estado apuntando a Israel durante varios años, y ha estado trabajando en estrecha colaboración con ONG vinculadas al terrorismo financiadas por Europa para elaborar acusaciones falsas contra funcionarios israelíes», dijo a JNS. “El hecho de que Palestina no es un estado, que los acuerdos de Oslo impiden expresamente que la corte haga valer su jurisdicción y que el fiscal inventó una regla falsa para perseguir al estado judío, fueron ignorados. Y los jueces han burlado repetidamente los propios procedimientos de la CCI para tratar de fabricar un caso contra Israel ”, agregó.

«NGO Monitor ha descubierto que muchos de estos grupos radicales se benefician del apoyo financiero del gobierno europeo», dijo Herzberg. “En otras palabras, el ánimo anti-Israel y las maquinaciones políticas son más importantes para la corte que preservar su credibilidad. Los donantes europeos de las ONG vinculadas al terrorismo y el tribunal comparten la responsabilidad de esta farsa legal «.

El ex embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, quien actualmente se desempeña como presidente del Likud Mundial, también tuvo duras palabras para el fiscal jefe de la CCI.

«Si alguien debe subir al estrado, debería ser la fiscal jefe de la CCI, Fatou Bensouda», dijo Danon, y agregó que la CCI ha «elegido una vez más demonizar y perseguir a Israel, la única democracia en el Medio Oriente», dijo en un comunicado en sábado.

Danon declaró además que “este fallo hipócrita y antisemita” de Bensouda “se centra en Israel mientras ignora a los países que cometen abusos horribles contra los derechos humanos todos los días. Esta falta de rendición de cuentas es un mal uso del poder y la posición de la CCI, una perversión de la justicia y, mucho peor, permite que continúe la explotación real y repugnante. La decisión ha transmitido los verdaderos colores de la CCI a la comunidad internacional «.

«Distorsión del derecho internacional»

El profesor Eugene Kontorovich, Director de Derecho Internacional del Foro de Políticas Kohelet con sede en Jerusalén, estuvo de acuerdo en que la CPI no tiene jurisdicción en este caso y calificó el fallo de «sin ley».

«La aceptación de jurisdicción por parte de la CCI para investigar a un estado no miembro en nombre de un miembro que no es un estado, y su conclusión sobre la jurisdicción, son ilegales y están totalmente orientadas a resultados», dijo a JNS. “La CCI ha tratado a Israel con un estándar que no ha aplicado a ninguna otra nación. Se burla de los Acuerdos de Oslo y muestra a Israel que no gana nada con las concesiones, mientras que los palestinos no enfrentan consecuencias de una acción unilateral «.

Kontorovich señaló que el Departamento de Estado de Biden pidió recientemente que ninguna de las partes en el conflicto palestino-israelí tome medidas para cambiar el status quo en este momento. “Ahora la AP [Autoridad Palestina] busca establecer fronteras a través de la CCI, en lugar de negociaciones. Uno se pregunta cómo reaccionará Washington ante esto”, dijo Kontorovich.

Los representantes de la Conferencia de Presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses también rechazaron la afirmación de que la CCI tiene jurisdicción en el caso, alegando que la corte estaba «motivada política e ideológicamente» ya que sus propios estatutos fundacionales «limitan su participación a disputas entre estados soberanos solamente .«

En una declaración emitida el domingo y firmada por su equipo ejecutivo, el grupo paraguas judío calificó el fallo como una «distorsión del derecho internacional» y dijo que el fallo del tribunal «socava su propia legitimidad como foro judicial imparcial».

El grupo dijo que aprecian la declaración del Departamento de Estado de EE. UU. con respecto al fallo.

Fuente: JNS- Traducido por UnidosxIsrael