ONU vs. Israel – Una persecución institucionalizada

“Todos fuimos testigos en los últimos días, de la penúltima vergüenza proveniente del mundo ONU, la decisión de dar andamiento a la denuncia palestina contra Israel, asumiendo sin fundamento jurídico y con intencionalidad política, que: Palestina es un Estado (fuera de las competencias de la Corte Penal Internacional), que Israel no ha tomado medidas internas (principio de complementariedad) y que la Corte puede juzgar a un Estado no miembro del Estatuto de Roma o personas ciudadanas de ese Estado no miembro (pocas veces vista, la voltereta jurídica para admitirlo).”

Sobre esto afortunadamente se ha publicado material por parte de prestigiosos juristas internacionales que unánimemente apoyan la posición israelí, siendo también la posición de países que integran el Tratado de Roma y de quienes no lo integran.

En general todas las críticas, más allá de los fundamentos jurídicos (que bien podrían ser objeto de un artículo entero tan sólo en ese aspecto) es que la Corte Penal Internacional se ha desdibujado en un órgano político con criterios absurdos en cuanto a investigación y en especial de NO investigación (ej. Violaciones de DDHH palestinas contra Israel, iraníes en su propio pueblo o a través de sus proxies en Iraq, Libano y Siria, el propio gobierno sirio contra su población, Corea del Norte contra su población, China contra la minoría musulmana uighur, Republica Democratica del Congo contra su población, etc.)

Ha basado su fallo (revisable en segunda instancia) en resoluciones de la Asamblea Gral de la ONU, que no tienen valor jurídico alguno.

Y tal como sostuvo en posición minoritaria el juez Peter Kovacs, frente a la de los otros 2 jueces del panel, se confundió recomendaciones, sugestiones y opiniones, como si fueran verdades jurídicas reveladas.

No hay ninguna norma jurídica internacional que sostenga que Judea, Samaria y parte de Jerusalem, pertenecen a tal o cual Estado, sostiene Kovacs.

Son territorios en disputa, sobre los que existen negociaciones, varios Tratados y sobre los que hay aspiraciones tanto palestinas como israelíes.

Y señala en forma fuerte y sumamente crítica de la Fiscal Bensouda y de los 2 jueces en mayoría, que la decisión tomada se aleja del Derecho Internacional y que sólo se trata de una justificación para generar una sentencia con determinado contenido.

Capítulo aparte es la actuación de la Fiscal Bensouda, nacida en Gambia, musulmana, con un hijo abatido por la policía en EEUU, que considera que la Sharia es un principio que está por encima de los regímenes nacionales, apoyó y trabajó en la dictadura de Yahya Jammeh en Gambia, una de las más sanguinarias del mundo. Colaboró con dicho gobierno en la represión de opositores, homosexuales y críticos del régimen, y fomentó el radicalismo islámico en los diferentes sectores de dicho gobierno.

La Fiscal termina su mandato en junio, y es crucial que su sucesor no comulgue con la ideología nefasta anti israelí que profesaba Bensouda.

Toda esta situación, no sólo genera nuevas tensiones en Cercano Oriente, sino que arruina definitivamente el ya menguado prestigio de la Corte Penal Internacional, con un presupuesto de decenas de millones de dólares, dilapidado en perseguir las ilusiones palestinas de acabar con el Estado de Israel (una de las 30 democracias más completas del mundo, según The Economist) por cualquier medio, y a cualquier costo. Incluido el liquidar al sistema de justicia penal internacional.

Sin embargo y para remontarnos mucho en el pasado, son varios los organismos del sistema institucional de la ONU que regularmente u ocasionalmente persiguen a Israel.

Comencemos por los que lo hacen regularmente:

Asamblea Gral. De las Naciones Unidas

Del 2015 a la fecha – 112 resoluciones contra Israel. El país que le sigue es Rusia con 12. Siria 8, Estados Unidos 7… Irán 5… China 0, Venezuela 0, Pakistan 0.

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

90 resoluciones contra Israel desde 2006 a la fecha. El que le sigue, Siria con 35, Corea del Norte 13, Irán 10. Venezuela 2…. Cuba 0, China 0, Rusia 0.

Para quienes quieran ampliar sobre el punto, recomiendo:

7 problemas con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Lo puedes leer aquí.

Otros organismos, en teoría, no vinculados a temas políticos, sin embargo, aprovechan alguna oportunidad que aparece en su camino para también condenar directa o indirectamente a Israel.

Estos son:

UNESCO – 20 resoluciones contra Israel, desde 2015 a la fecha. El que le sigue es Ucrania con 9.

OMS (Organización Mundial de la Salud) – 6 resoluciones contra Israel desde 2015 a la fecha.

Consejo Economico y Social de la ONU – 12 resoluciones contra Israel desde 2015 a la fecha.

Comisión sobre el Status de la Mujer: 4 resoluciones contra Israel desde 2015 a la fecha.

Iran 0. Arabia Saudita 0, Siria 0, Pakistan 0, Mauritania 0, Chad 0, Mali 0.

Como podrán ver, los principales organismos de la ONU, condenan desproporcionadamente y regularmente a Israel

Estos números revelan una obsesión irracional con un solo Estado, el Estado de Israel. Los números son irrefutables aun para Estados críticos de las políticas israelíes, revelando un claro caso de persecución selectiva.

Cuando se aplican standards diferentes según el país, ocurren situaciones como las aquí relatadas.