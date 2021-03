Nuevo dispositivo portátil contra los ataques de pánico

Israel21c- por Brian Blum

CalmiGo fue desarrollado en Israel. Sin medicamentos y en apenas unos minutos consigue calmar a las personas que sufren estrés y ansiedad. Se trata de un dispositivo portátil, que involucra los sentidos de visión, tacto y olfato para reducir el estrés. En la foto: Adi Wallach, directora ejecutiva de la empresa fabricante.

Mientras estudiaba en el Instituto de Tecnología de Israel – Technion, Adi Wallach comenzó a experimentar ataques de pánico

“La primera vez que sucedió estaba en el cine con amigos. Sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse y luego no sentí mis piernas”, le contó Wallach a ISRAEL21c, que luego del episodio se fue a su casa y se metió en la cama, esperando sentirse mejor por la mañana.

Pero se despertó con los mismos síntomas. “Tenía miedo de perder la cordura”, dijo. De hecho, condujo hasta la casa de su madre “para despedirse”.

Sin embargo, su madre, la doctora Orna Levin, reconoció lo que estaba pasando y le explicó a Wallach que estaba teniendo un ataque de pánico.

Lamentablemente, los episodios no desaparecieron al saber de qué se trataba. “A veces tenía de seis a siete ataques de pánico al día”, indicó Wallach, que probó todas las soluciones naturales como terapias, yoga y biorretroalimentación.

“Cambié mi dieta, comencé a tomar suplementos, probé la acupuntura. Había algo de efectividad pero no eran tratamientos lo suficientemente rápidos para detener los ataques. Y fue entonces que comencé a evitar lugares que pudieran desencadenar un ataque. No fui al cine durante años, dejé de nadar, tenía miedo de volar”, confesó.

Wallach se recibió de ingeniera biomédica. ¿Podría con su educación ingeniar la salida de sus ataques de pánico y construir un dispositivo médico que pudiera brindarle un alivio?

La respuesta fue que sí y Wallach fundó Dendro Technologies junto a su madre.

En estos días, cualquiera puede comprar su solución para los ataques de pánico por menos de 600 shekels (USD 179). Se trata de CalmiGo, un dispositivo portátil que parece un inhalador para el asma y que involucra los sentidos de visión, tacto y olfato para reducir el estrés.

Especialmente en estos días en los que la pandemia de COVID-19 no muestra signos de desaceleración, CalmiGo llega en un momento particularmente adecuado de ansiedad colectiva.

Lanzada en 2019, ya se han vendido unas 20.000 unidades de esta solución en Amazon, en la página web de CalmiGo y a través de terceros.

La Administración de Veteranos de Guerra de EEUU comprando dispositivos CalmiGo para distribuirlos gratis a sus miembros

¿Cómo funciona?

Ante todo, CalmiGo ayuda a regular la respiración aunque no de una manera que requiera un esfuerzo cognitivo.

Eso es importante porque las técnicas de respiración populares requieren concentración mientras se cuenta. “El problema es que contar activa el sistema nervioso simpático en un momento en el que quieres calmarlo”, le dijo Wallach a ISRAEL21c.

El sistema nervioso simpático estimula la respuesta de lucha o huida del cuerpo. “Por el contrario, activamos el sistema nervioso parasimpático en el cerebro, que es responsable de la respuesta de relajación en el cuerpo”, explicó el empresario.

CalmiGo tiene tres luces parpadeantes que guían las exhalaciones del usuario. Cuando se enciende la tercera luz, hay que volver a inhalar y no hace falta pensar ni contar, solo respirar.

De acuerdo con Wallach, el dispositivo tiene un mecanismo de aprendizaje que rastrea sus patrones de respiración y se ajusta para ralentizar las exhalaciones de forma gradual durante el período de uso recomendado de tres minutos.

Sí, para el emprendedor, el uso es de tres minutos tres veces al día.

CalmiGo tiene una función opcional que hace vibrar el dispositivo cuando la persona termina de exhalar, lo que lleva al uso de otro sentido, el tacto, de la misma manera que las luces intermitentes activan la visión.

La vibración puede no ser lo suficientemente silenciosa como para usarla antes de acostarse con la pareja.

El tercer sentido involucrado es el olfato porque cada unidad CalmiGo se envía con “paneles aromáticos” de lavanda, menta o bergamota que se colocan en la parte frontal del dispositivo.

“Añadimos aceite de aromaterapia en un elemento sólido por lo que no hay líquidos de los que preocuparse”, expresó Wallach, que describió que cada panel dura de tres a seis semanas.

Portabilidad

Al momento de desarrollar la solución, Wallach insistió en que fuera lo suficientemente pequeña como para caber en un bolso o bolsillo y que fuera muy fácil de usar.

“Incluso una persona del sector de la alta tecnología no puede usar una herramienta sofisticada durante un ataque de pánico. Necesitábamos que fuera simple y eficaz en apenas unos minutos”, dijo Wallach.

Está claro que la activación del sistema parasimpático para la relajación no es exclusiva de CalmiGo: el yoga y la meditación hacen lo mismo. “Pero CalmiGo brinda un alivio inmediato. El yoga es excelente a largo plazo pero la mayoría de las personas no puede integrar algo así en su rutina diaria. En cambio CalmiGo toma solo unos minutos y no necesita un entorno específico o una habitación tranquila sino que es posible usarlo en un metro o en un avión”, explicó el desarrollador.

En ese sentido, ¿puede CalmiGo ayudar con el estrés mental más allá de los ataques de pánico, el insomnio o el miedo a volar?

Wallach enfatizó que CalmiGo no es un dispositivo médico pero que sí puede ayudar a las personas que tienen dificultades para dormir.

Él mismo lo ha usado CalmiGo para ayudarse con sus propios miedos a volar.

Los componentes del dispositivo provienen de China y se ensamblan en EEUU, donde han realizado la mayoría de las ventas de la compañía hasta ahora.

Ansiedad en exámenes y trastorno de estrés postraumático

CalmiGo ha sido probado con éxito en un estudio en la universidad privada IDC de Israel con estudiantes que sufren de ansiedad ante los exámenes.

Un grupo de control usó técnicas de respiración estándar mientras que el otro recibió CalmiGo; este último mostró una mejora significativamente mayor.

Los resultados se publicarán en el Journal of Applied Psychophysiology and Biofeedback.

Otro estudio examinó a los veteranos de guerra que padecían un trastorno de estrés postraumático. “Hallamos una disminución significativa tanto en el trastorno de estrés postraumático como en la ansiedad después de solo dos semanas de uso”, señaló Wallach.

Una tercera investigación se lleva a cabo en el departamento de oncología del Centro Médico Sourasky de Tel Aviv en Israel, que evalúa a los profesionales de la salud que sufren de agotamiento y a los pacientes con cáncer con un alto grado de estrés.

“Todo lo relacionado con la salud mental está más abierto. Incluso las revistas de negocios ahora hablan de salud mental”, afirmó Wallach.

Una de las historias de éxito más conmovedoras proviene de la madre de un niño con síndrome de Tourette. “El COVID-19 desencadenó la patología pero la madre no quería darle más medicamentos. Fue así que compraron CalmiGo y les ayudó mucho. La madre me escribió: ‘Recuperé a mi hijo’. Esto significa todo para mí”, confesó.

En 2020 Wallach, directora ejecutiva de la empresa, se trasladó a Nueva York para enfocarse en las ventas y el marketing de la empresa. Su madre es la titular del departamento de Investigación y Desarrollo que se encuentra en Israel y es presidenta de Dendro.

Si Wallach no se hubiera visto obligada a enfrentarse a sus propios ataques de pánico, nada de eso se hubiese materializado.

La mujer jamás imaginó estar en el negocio de los dispositivos médicos pero CalmiGo se ha convertido no solo en su pasión, sino en un negocio que espera que sea transformador para las personas que atraviesan una edad moderna estresante.

“Mi último ataque de pánico fue hace más de tres años y pude detenerlo en menos de dos minutos usando CalmiGo”, contó. Y esa fue su mejor noticia para dar.