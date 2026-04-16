Niña israelí muere durante sus vacaciones y sus órganos salvan la vida de cuatro chicos

Shabaa Badir, una niña árabeisraelí de seis años de Kafr Qassem, sufrió una hemorragia cerebral durante sus vacaciones en Eilat y falleció, pero sus órganos les salvaron la vida a otros cuatro chicos.

Su padre, Mehran, declaró que el jueves había viajado con Shabaa y una de sus hermanas: «Soy camionero y de vez en cuando voy a Eilat. Esa vez llevé a las dos niñas. Caminamos, jugamos, nos divertimos, comimos y bebimos. Fuimos a un hotel con planes para el viernes: nadar y comprar juguetes. Por la mañana, cuando se levantó, dijo que le dolía la cabeza y se fue a la cama. La desperté, pero no me contestó. No era una enfermedad común en niños, con fiebre y cansancio, pero no pensé que sería tan grave».

En ese momento, el padre y sus hijas fueron a una clínica: «En cuanto la vieron, hicieron todo lo posible hasta que llegó una ambulancia y la llevó al hospital. Allí le hicieron pruebas, el jefe de servicio vino y le hizo una tomografía computarizada. Al cabo de un minuto, todos los médicos exclamaron ‘¡Guau!’. Al oír eso, supe que era algo inusual. Inmediatamente la trasladaron en avión a Soroka», el hospital de Beer Sheba.

Los médicos lucharon por su vida, pero lamentablemente tuvieron que declararla con muerte cerebral.

«Es la noticia más dura que una persona puede recibir, pero el tiempo no se detiene y hay otras tres niñas en casa. Tengo que ser fuerte para ellas», dijo Mehran.

«A Shabaa le encantaba jugar con el Lego, le encantaban las matemáticas, era una niña muy creativa y organizada. La más traviesa de la casa, la más dominante y la más alegre», contó.

Sobre la donación de órganos, «no lo dudé un instante. Mi hija es lo más preciado, pero ¿qué haría con el corazón o los pulmones en un entierro? Es mejor que se salven a niños. Es muy conmovedor que se hayan salvado. Es un consuelo después de lo que nos pasó. Me enviaron una foto de alguien que recibió su riñón y es muy emotivo. Que vivan, se casen y tengan hijos sanos», les deseó Mehran.

El corazón de Shabaa salvó la vida de un niño de tres años y medio del centro del país, el hígado se le trasplantó a una niña de nueve de Ramla y los riñones a un niño de dos años y medio de Jerusalem y a Nur Karai, de 18, de Lod.

Daniel, su padre, dijo: «Queremos agradecerle de todo corazón a la familia de la fallecida Shabaa y decirles a sus padres que aunque la vida de su hija se truncó, ella le dio vida a mi hija, que ha sufrido mucho durante más de cuatro años con difíciles tratamientos de diálisis y ya no tenía esperanzas. Sepan que cada respiración y cada latido del corazón de Nur son solo gracias a ustedes. Una parte de vuestra hija estará en la nuestra para siempre, así que para nosotros ella también es vuestra hija. Los abrazamos y estaremos encantados de vernos cuando llegue el momento».

Todos los trasplantes se realizaron en el Centro Infantil Schneider, el hospital que realiza la mayoría de las cirugías de trasplante de órganos para niños en Israel.