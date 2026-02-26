Netanyahu: «a diferencia con el holocausto ahora, ante el antisemitismo, cuando vienen a atacarnos tenemos la capacidad de defendernos»

El primer ministro Benjamin Netanyahu recibió en Jerusalem a una delegación de embajadores ante la ONU y afirmó que, aunque el antisemitismo ha resurgido, Israel ya no es un pueblo indefenso como durante el Holocausto: “Cuando vienen a atacarnos, tenemos la capacidad de defendernos”.

Durante el encuentro, realizado en la Oficina del Primer Ministro y en el que también participó el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, Netanyahu sostuvo que “la gente pensaba que después del Holocausto el antisemitismo desaparecería. No, solo se tomó un descanso. Ha regresado”.

“El único cambio —continuó— no es lo que dicen sobre los judíos o sobre el Estado judío, porque dicen lo mismo que antes. Lo único que ha cambiado es que cuando vienen a masacrarnos, hoy tenemos la capacidad de defendernos”.

El mandatario afirmó que Israel acaba de salir de una “guerra en siete frentes” y recordó los ataques del grupo terrorista Hamas, cuyos integrantes —según señaló— coreaban consignas como “muerte a Israel, muerte a Estados Unidos” mientras perpetraban asesinatos contra civiles. “Habrían matado a todos si hubieran podido, pero no pudieron porque los hicimos retroceder”, declaró.

Netanyahu amplió su acusación al llamado “eje iraní”, mencionando a Hamas, Hezbollah, el régimen de Assad, los hutíes e Irán, además de otras milicias aliadas, y aseguró que Israel logró contener esa ofensiva múltiple.

“Eso es lo que ha cambiado”, subrayó. “Hoy Israel es un país muy pequeño, pero muy fuerte. Fuerte no solo por su tecnología o por su ciencia, sino por el espíritu de su pueblo. Somos fuertes porque sabemos que la historia no nos dará otra oportunidad”.

En el cierre de su intervención, el primer ministro habló del renacimiento del pueblo judío tras la Shoá y de la determinación de garantizar el futuro del país. “Hemos regresado de entre los muertos, rompiendo todas las reglas de la historia. Y estamos absolutamente comprometidos con proteger nuestro futuro y asegurar una región de prosperidad, seguridad y paz, no solo para nosotros, sino para todos los que se sumen”, concluyó.